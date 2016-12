Vivienda Cómo reclamar la cláusula suelo con abogados expertos

Lo mejor que puedes hacer es reclamar cláusula suelo con un abogado experto. ¿Motivos? Decisiones judiciales, intereses de grandes grupos financieros y mucha confusión por parte de los afectados de las cláusulas suelo que, por el momento, no han recibido la devolución del dinero que les han ido cobrando de más durante muchos años en las letras de sus hipotecas.

Casacochecurro.com Tal y como explican los abogados de Recueroabogados.com de forma muy clara qué es la cláusula suelo y cómo reclamarla, además de ofrecer una explicación de cómo saber si tengo cláusula suelo, también destacan que prácticamente todos los Juzgados y Tribunales han anulado las cláusulas suelo reclamadas por los hipotecados. Entonces, ¿a qué esperas para reclamar tu dinero?

Desde cuándo reclamar cláusula suelo

Según los abogados consultados, ahora falta esperar a finales de año para saber si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta sentencia y toma una decisión respecto a si la cláusula suelo puede reclamarse desde que se está aplicando en las hipotecas de los afectados (a partir de 2009 cuando empezó a bajar el Euribor) o desde el 9 de mayo de 2013 tal y como dice el Tribunal Supremo español.

Pero hasta entonces, lo mejor es contar con el apoyo legal de abogados que te ayuden a reclamar la cláusula suelo tal porque tal y como te vamos a explicar los bancos no quitan la cláusula suelo de forma automática. Luego, deberás reclamar la cantidad si decides exigirles que te devuelvan tu dinero.

De momento, los bancos están esperando el mayor tiempo posible porque si tuvieran que tener que desembolsar todas las cantidades de dinero cobradas de más deberían dar unos 3.000 millones de euros a todos los afectados.

¿Y qué está haciendo cada banco?

De momento, los bancos niegan la mayor y no devuelven las cantidades cobradas de más por unas cláusulas abusivas. Veamos la situación en cada banco o caja:

– Cláusula suelo BBVA, Novagalicia (ahora Abanca) y Cajamar: aplica la sentencia cláusula suelo del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y, desde entonces, han eliminado la cláusula de sus contratos.

– Cláusula suelo Banco Popular: también ha sido obligada por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 y ha eliminado la cláusula suelo de sus contratos, pero no ha devuelto las cantidades cobradas de más, incumpliendo los criterios fijados por el Tribunal Supremo.

– Cláusula suelo Banco Pastor y Oficinadirecta.com: estas entidades, que ahora forman parte del Banco Popular, no quitan la cláusula suelo a sus clientes y alegan que no les afecta la sentencia impuesta al Banco Popular.

– Cláusula suelo Bankia, Catalunya Caixa, entidad perteneciente al BBVA, y Caixabank: han quitado el suelo a sus clientes, pero tampoco devuelven las cantidades de dinero cobradas de más.

– Cláusula suelo Banco Santander: decidió en julio de 2013 eliminarlas de las hipotecas de Banesto, absorbido por el Santander, pero tampoco han devuelto el dinero cobrado de más.

– Cláusula suelo Banco Sabadell, Liberbank, Unicaja, Banco Mare Nostrum, Caja España Duero, CajaSur, Ibercaja y otras muchas Cajas Rurales: se niegan a eliminar la cláusula suelo a sus clientes a pesar de que todas las cláusulas suelo que aplican ya han sido declaradas nulas por los tribunales de justicia.

Reclamar cláusula suelo

Si tu caso está incluido en alguno de estos bancos y cajas que hemos detallado, debes tener en cuenta que la cláusula suelo no se anula de manera automática y por eso deberás realizar una demanda judicial de una devolución de cantidad con abogados expertos para que deje de aplicarse. No basta con llamar al banco y decir que te la dejen de cobrar cada mes.

¿Cuánto me tienen que devolver?

Ejemplo práctico: si tu caso es el de la mayoría de españoles (tomamos las cifras de hipotecas medias en España), y tienes una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con una cláusula suelo del 3%, deberás recuperar unos 1.200 euros por cada año que hayas estado pagando la cláusula suelo, unos 100 euros al mes. En algunos casos, en función de la hipoteca, las cláusulas suelo pueden suponer hasta 5.000 euros anuales.

¿Y si ya he pagado toda la hipoteca puedo reclamar cláusula suelo?

Por supuesto, incluso si has vendido tu vivienda y ya no es tuya también puedes reclamar las cantidades que te cobraron de más cuando sí la estabas pagando.

Noticias cláusula suelo

La situación actual hasta que salga la sentencia del TJUE y que diga cuánto dinero hay que devolver pone de relieve las actuales tretas que están utilizando los bancos para que los clientes se queden sin cobrar, o sin reclamar, las abusivas cláusulas suelo.

Por ejemplo, muchos bancos están aprovechando el desconocimiento de los afectados para evitar todo intento de denuncia del cliente al banco. ¿Cómo? Pues a los perjudicados por estas cláusulas el banco les ofrece quitárselas y cambiar su actual hipoteca por un interés a tipo fijo.

¿Esto interesa? Obviamente no. Si se hubiera hecho la hipoteca desde el principio sí, pero a estas alturas después de haber estado años pagando las letras de la hipoteca con el interés de más por la cláusula suelo…

Si el cliente acepta esta imposición del banco perderá la oportunidad de reclamar en el futuro porque con su firma se compromete a no realizar ninguna acción de reclamación y, por tanto, perder toda oportunidad de conseguir la devolución del dinero pagado de más por las cláusulas suelo.

Pero no es la única ‘trampa’ que están utilizando entidades como Unicaja, Sabadell, Mare Nostrum, Banca March o Banco Gallego (del Banco Sabadell). Entre las más sucias, se asusta a los clientes que desconocen el funcionamiento del Euribor con que los tipos de interés pueden subir y todavía ser peor la situación con los intereses, incluso retirar lícitamente la cláusula suelo pero no devolver las cantidades cobradas de más, o no dejar que los clientes se lleven la documentación para consultar con un abogado si no firman antes los nuevos acuerdos…

Abogados clausula suelo

Nosotros, desde Casacochecurro.com, recomendamos reclamar al banco el dinero pagado de más de la mano de abogados expertos y no firmar ningún documento sin que antes lo haya revisado un profesional.

Siempre, ante cualquier decisión de este tipo es recomendable guiarse por el criterio de un profesional independiente que vele por nuestros intereses y nos asesore de todas las opciones o consecuencias de tomar determinada decisión. Recordemos los miles de casos de afectados por las participaciones preferentes que confiaron ciegamente en ‘su banco de toda la vida’ y que acabaron estafados al contratar productos de ahorro e inversión… O, por no irnos más lejos, cómo nuestro banquero nos consiguió las mejores condiciones para nuestra hipoteca… ¡con cláusula suelo!

Si quieres leer más noticias como Cómo reclamar la cláusula suelo con abogados expertos, te recomendamos que entres en la categoría de Vivienda.

ACTUALIZACIÓN CONVOCATORIA 2017: Pisos alquiler por 150 euros de la Caixa