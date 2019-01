3 consejos para conseguir un seguro de coche barato

Coches

Todos los coches deben tener un seguro para cubrir los daños materiales que puedan provocar, por lo que es importante tener el coche asegurado, aunque los seguros no son que digamos baratos… Por esa razón hemos decidido escribir unos consejos para que tengáis en cuenta algunas cosas que facilitan conseguir un seguro de coche barato. Además, aquí también puedes conocer seguros de coche baratos para mujeres.

Seguro de coche barato: aspectos a tener en cuenta

En la actualidad existen multitud de compañías aseguradoras pero también existen múltiples de tipos de seguros baratos que, en función de la cobertura que desees ante un golpe, el seguro será de un precio o de otro. Este es el primer dato que hay que tener en cuenta antes de contratar los seguros. Y algunos aspectos que hay que tener en cuenta para conseguir un seguro barato son:

Los años del coche

Es muy importante tener en cuenta los años del coche que se va a asegurar, porque si un golpe en el coche supera el valor del vehículo el seguro no se hará cargo de él, por esa razón es importante tener muy en cuenta los años del vehículo.

La edad del conductor

Es muy predominante en el precio del seguro del coche, es decir, si un conductor es demasiado joven (menor de 25 años) el seguro será más caro, además si el conductor tiene pocos años de carnet, el seguro también es más caro, porque se supone que la peligrosidad será mayor. Finalmente el género del conductor es importante porque las mujeres estadísticamente tienen menos accidentes que los hombres, por esa razón una mujer pagará menos por su seguro que un hombre.

Dónde duerme el coche

Es importante que el coche, en la medida de lo posible, esté aparcado en el garaje, de esta manera se evitarán rallones y problemas al estar aparcado en la calle. Esto actos vandálicos no serán cubiertos por el seguro, pero disponer de un garaje y evitar estos problemas puede incluso reducir la prima del seguro del coche.

Analizar antes de decidir

Como consejo final, tal vez podría ser el cuarto consejo, es muy importante buscar información en diferentes compañías aseguradoras y comparar precios y garantías y, una vez que se haya hecho esto, elegir el seguro que más se adapte a tus necesidades. En Internet existen infinidad de comparadores de precios de seguros baratos coches a los que acudir para comparar los precios.

Si te estás planteando conseguir préstamos con aval del coche, te va a interesar leer la información y consejos que te damos en el link.

