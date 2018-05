Sabías Que... 4 ideas para ahorrar muy originales

Ahorrar dinero todos los meses puede convertirse en una obligación y como tal, algo aburrido e incómodo que no siempre estamos dispuestos a cumplir. Por eso, te contamos algunas ideas para ahorrar de lo más originales. Ya no tendrás excusa para ahorrar mucho dinero de forma eficaz. ¡Toma nota!

Propón un desafío

Casacochecurro.com. Ya sea por un gen competitivo o por orgullo personal, lo cierto es que a todo el mundo le encantan los desafíos. Y mucho más si se trata de dinero. Por eso, una de las formas de ahorrar dinero más divertidas que existen consiste en hacerlo como parte de un desafío entre miembros de la familia o del grupo de amigos.

Para ello tendrás que reunirte con ellos y establecer quién va a ser el administrador del juego, es decir, la persona encargada de supervisar la duración del desafío y de que todo el mundo cumpla las reglas del juego.

A continuación, los miembros del grupo deben escribir en un papel la cantidad que quieren ahorrar (ya sea individual o colectiva) y entregársela al administrador. Una vez que se cumpla el plazo, los participantes deben demostrar que han ahorrado la cantidad pactada.

El sistema elegido para gestionar los ahorros puede ser cualquiera. Se puede utilizar una app móvil que permita crear huchas virtuales, abrir una cuenta de ahorros donde cada participante ingresa su dinero ahorrado o, mucho más tradicional, llenar una hucha entre todos.

La persona que no haya cumplido con el desafío o no haya llegado a la cantidad acordada debe recibir un pequeño ‘castigo’: hacer las tareas del hogar, invitar a unas cañas, etc. Por el contrario, el premio por cumplir el desafío puede ser destinar parte del dinero ahorrado a hacer una actividad en grupo. Divertido, ¿verdad?

Pásate al intercambio

Otro de los trucos para ahorrar dinero día a día tiene que ver con un modelo de economía colaborativa y sostenible: el intercambio. ¿Por qué pagar por algo si alguien que ya no lo va a usar lo ofrece gratis como intercambio de otro producto?

Hay varias aplicaciones móviles que funcionan en este sentido, como Byta, una app española que pone en contacto a usuarios que quieren intercambiar objetos o productos.

Funciona como una aplicación de citas, es decir, cuando ambos usuarios dan a ‘me gusta’ al producto de la otra persona. En ese momento, se habilita un chat privado para acordar los detalles del intercambio.

Comparte compras al por mayor

Hacer la compra en comercios mayoristas es mucho más económico que hacerla en locales tradicionales, pero no siempre es fácil acceder a ellos. Normalmente, debes tener una tarjeta especial y hay que comprar grandes cantidades de cada producto. Sin embargo, en los últimos años los comercios al por mayor han dado el salto a Internet, por lo que son mucho más accesibles.

Superado esto, solo hay que ser capaz de comprar las cantidades requeridas. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Júntate con un grupo de amigos o familiares y propón la idea de hacer la compra juntos. Así, todo el grupo se beneficiará y los gastos de envío se pueden repartir.

Ponte a prueba con el ‘Zero Dollar Day’

Este reto es muy popular en Estados Unidos y consiste básicamente en no gastar ni un solo dólar en todo un día. Para conseguirlo, unos optan por pasar el día en casa, otros por aprovechar las actividades gratuitas de su ciudad… Son varias las opciones. El único objetivo es no gastar ni un centavo en todo el día. ¿Crees que podrías conseguirlo?

Si quieres leer más noticias como 4 ideas para ahorrar muy originales, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(1 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)