Sabías Que... Cambio de hora: a las 3 de la madrugada del domingo se retrasa una hora

La madrugada del domingo 28 de octubre se retrasan los relojes una hora. El cambio de hora supone que a las 03.00 horas se atrasarán los relojes una hora y serán las 02.00 horas. Este cambio de hora obedece a una directiva comunitaria de obligado cumplimiento para la eficiencia energética. Según estimaciones del IDAE, el potencial de ahorro en iluminación propiciado por esta medida podría alcanzar el 5%, equivalente a 300 millones de euros, a los precios actualmente vigentes. Sin embargo, ya se ha decidido a nivel europeo que se deje de hacer este cambio horario y mantener la hora fija, sin cambios, aunque todavía se está planteando cuándo entrará en vigor la medida de dejar la hora sin cambios.

El último domingo de octubre siempre se hace el cambio de hora

Hasta ahora, antes de la nueva resolución europea, la Novena Directiva –de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea- establece con carácter permanente las fechas de inicio del periodo de la “Hora de Verano” (en el que adelantamos el reloj una hora) y su finalización (cuando, como ahora, retrasamos el reloj una hora), produciéndose el último domingo del mes de marzo y el último domingo del mes de octubre, respectivamente.

De este modo, la Novena Directiva se dictó con vocación de permanencia, de modo que todos los ciudadanos e instituciones, públicas y privadas de la Unión conozcan anticipadamente las fechas del cambio horario anual y planificar su actividad sin necesidad de esperar ninguna norma futura.

Idoneidad de la medida del cambio de hora

La aprobación de la Novena Directiva, que viene a consagrar la medida del cambio, está avalada por las conclusiones de un estudio sobre su alcance y efectos realizado por encargo de la Comisión Europea y presentado al Parlamento en 1999.

Estudios que se realizaron en su momento concluían que el cambio de hora tiene impactos positivos no sólo sobre el ahorro sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio.

No obstante, otros estudios señalan que el cambio de hora provoca tristeza además de alterar el sueño en niños y mayores y que necesitamos una semana para adaptarnos al cambio de hora.

Ahorro potencial de energía

Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Entidad Pública Empresarial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el potencial de ahorro en iluminación en nuestro país, por el cambio de hora, podría llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación, equivalente a unos 300 millones de euros. De esa cantidad, 90 millones correspondería al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar; mientras que los otros 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.

Para alcanzar este potencial de ahorro, no obstante, se deberá llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como la utilización de tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural en edificios del terciario y en industrias. Estas tecnologías ampliamente experimentadas consisten en fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación artificial en función de la luz natural aportada a la zona, a través de ventanas o lucernarios.

Pero, además, independientemente del cambio de hora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el IDAE recomiendan a los ciudadanos contribuir al ahorro de energía durante todo el año haciendo un uso inteligente de los equipos consumidores (iluminación, calefacción, electrodomésticos, etc).

Un cambio de hora en España que empezó en 1974

Este cambio de hora comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

Una vez que ocurra la aprobación de la nueva directiva de la Unión Europea para establecer las fechas a partir de las que no se volverá a cambiar la hora, decisión que deben tomar el Parlamento Europeo y Consejo de la Unión, este cambio se aplicará.

El cambio horario que corresponde a España: la hora del Meridiano de Greenwich

En España, por situación geográfica y climatología, nos correspondería tener el mismo horario que nuestros vecinos de Inglaterra y Portugal, y las Islas Canarias, el de la zona horaria del Meridiano de Greenwich y no el que empleamos en la actualidad que le corresponde a Europa Central. Disfrutar más y mejor de nuestro tiempo y racionalizar horarios es fundamental para la calidad de vida y la productividad, que en España es uno de los más bajos de Europa.

Dicho cambio se produjo en el siglo XIX en la Conferencia Internacional del Meridiano, donde se establecieron los 24 husos horarios que rigen la Tierra. El 16 de marzo de 1940 toda la Europa “ocupada” decidió adoptar la hora oficial alemana, es decir, en el caso de España adelantar sus relojes una hora. Al finalizar la II Guerra Mundial los demás países europeos retomaron su horario original menos España.

Según Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, señala que “ya ha pasado el suficiente tiempo como para darnos cuenta que estamos inmersos en unos horarios que no nos corresponden. Si adoptamos el huso horario de la Europa Occidental seguiríamos rigiéndonos por el Sol, pero comeríamos a la una y no a las dos, cenaríamos a las ocho y no a las nueve, saldríamos de trabajar a las cinco, optimizando mejor el tiempo de trabajo, y disfrutaríamos más de la familia y amigos”.

Cambio de hora: a las 3 de la madrugada del domingo se retrasa una hora was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cambio de hora: a las 3 de la madrugada del domingo se retrasa una hora, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(1 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)