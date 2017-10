Trabajos Cómo conseguir la ayuda de 400 euros extraordinaria

¿De qué manera puede un desempleado conseguir la ayuda extraordinaria de 400 euros al mes? Acaba de prorrogarse la ayuda de 400 euros del Plan Prepara hasta abril de 2018 y, cualquier persona que haya acabado de percibir los ingresos del paro, puede solicitar esta ayuda del Plan Prepara. Hay que tener en cuenta que todos los ingresos de todos los integrantes del hogar se tendrán en cuenta para cobrar la ayuda del Plan Prepara. Los que la solicitan perciben al mes una ayuda de 400 euros.

Casacochecurro.com La ayuda de 426€ no se da desde febrero de 2011 y, en vez de esa ayuda, se concede la ayuda de 400€ al mes, que es el llamado plan Prepara.

Este plan es para aquellas personas que no tienen trabajo y que no cuentan con ninguna forma de financiarse, además tienen que estar apuntados al curso de formación del SEPE. Estos parados, tienen que ser de larga duración, y tienen que tener unas características particulares.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto unos requisitos más estrictos para poder obtener esta ayuda. Algunos de estos requisitos se basan en que la renta de todos los integrantes del hogar no sea mayor que el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, esto quiere decir que, todos los ingresos de miembros del hogar se dividen entre el número de miembros que componen el hogar, el resultado no puede ser mayor que 481 euros.

Requisitos

Cómo son los requisitos para cobrar la ayuda extraordinaria de 400 euros: condiciones para acceder a esta ayuda:

Lo más importante para poder acceder a esta ayuda se basa en que la persona esté en un proceso de búsqueda activa de trabajo, además el que reciba el subsidio tendrá la asistencia del personal del Servicio Público de Empleo Estatal. Por otra parte la persona que solicite esta ayuda tendrá que estar apuntado en un curso de formación del INEM y tiene que ser una persona que no haya tenido la ayuda de 426€.

Además la persona interesada en recibir esta ayuda tiene que:

o No recibir la prestación por desempleo

o No tener ninguna forma de subsidio

o No tener una renta mayor que el 75% del Salario Mínimo Interprofesional

Tiempo limitado de la ayuda

Esta ayuda se puede cobrar durante medio año como tiempo máximo (6 meses), en el caso de que la persona beneficiaria de esta ayuda encuentre un empleo en este tiempo, dejará de cobrar esta ayuda de inmediato y la parte restante la podrá cobrar en el caso de que vuelva quedarse al paro.

Formulario para recibir esta ayuda

Para poder optar a esta ayuda tienes que rellenar un formulario, para solicitarla, éste se encuentra en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y después de tenerlo rellenado hay que presentarlo en la oficina del SEPE en la que se encuentre tu domicilio.

Una vez que la ayuda esté concedida, ¿Cuándo la empiezas a cobrar?

Esta ayuda, una vez que esté concedida, la persona que la haya solicitado la empezará a cobrar a partir del 5 de octubre y aquellos solicitantes que hayan pedido la ayuda hasta el 15 de agosto de 2012, tienen que esperar más de un mes y medio para recibir la primera nómina.

Engracia Hidalgo, que es la Secretaria de Estado de Empleo, explica que el nuevo plan pasa de prestación a subvención.

 Aquellas personas desempleadas con alguna carga familiar cobran 450 euros.

La ayuda del Plan Prepara ha incrementado en 50€ desde la entrada del Gobierno de Mariano Rajoy para aquellas personas desempleadas que tienen alguna carga familiar.

Para obtener esta ayuda la persona sin trabajo tiene que tener al menos dos miembros de su familia a su cargo, por otra parte el otro miembro de la pareja tiene que depender a nivel económico de la persona que no tiene trabajo, y que por lo tanto solicita esta ayuda.



Más información sobre la ayuda de 400 euros

Los lugares públicos donde puedes obtener más información acerca de estas ayudas son:

o Ministerio de Empleo y Seguridad Social llamando al 91 363 23 30

o ‘Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Su teléfono es 901 119 999.

