Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo conseguir la promoción de 3 meses gratis de Apple TV+

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Tienes una Smart TV de Samsung y te gusta ver películas y series en streaming? Si es así, no puedes dejar escapar la oferta que Samsung ofrece 3 meses gratuitos de Apple TV+. Te detallamos lo necesario para beneficiarte de esta oferta y, si no puedes porque no tienes un televisor Samsung, también te dejamos otras ofertas similares que te pueden interesar.

Desde este otro artículo puedes consultar las alternativas gratuitas a Netflix desde las que puedes ver una gran variedad de series y películas.

3 meses gratis de Apple TV+ con Samsung

Si tienes una Smart TV de Samsung, estás de enhorabuena. Desde el 25 de abril hasta el 31 de julio podrás beneficiarte de 3 meses de Apple TV+ gratis. Eso sí, esta promoción solo es válida para los modelos de Samsung Smart TV de entre 2018 y 2023. Los modelos de 2017 podrán hacerse con esta oferta a finales de mayo.

Cómo canjear la oferta

Para tener los 3 meses gratuitos de Apple TV+ tendrás que descargar la app desde la tienda de aplicaciones de Samsung. Una vez abras la app, solo tienes que registrarte o crear una cuenta nueva si aún no la tienes y seguir las instrucciones de la pantalla de inicio.

Qué contenido tiene Apple TV+

Pese a no ser una plataforma de streaming tan aclamada por el público como sí lo son Netflix, HBO Max o Prime Video, contiene un catálogo de películas y series galardonadas y con buenas críticas. Como por ejemplo la comedia ganadora de varios premios Emmy ‘Ted Lasso’ O ‘Severance’, ‘Terapia sin filtro’, ‘Pachinko’, ‘The Morning Show’, ‘Encerrado con el diablo’, Hermanas hasta la muerte’, ‘Parta toda la humanidad’, Slow Horses’, ‘Teherán’, ‘Servant’, entre otras muchas más. Además, también podrás disfrutar de algunos deportes en directo como Friday Night Baseball y la liga de fútbol de Estados Unidos y Canadá, MLS 360.

Otras ofertas de Apple TV+

Anteriormente, otras marcas como Sony o LG lanzaron la misma oferta de 3 meses gratuitos de la mano de Mediamarkt. Esta oferta solo es efectiva para nuevos suscriptores y que sean usuarios de sus dispositivos de televisores inteligentes.

Para aprovechar esta oferta debes ser un nuevo suscriptor de Apple TV+, puesto que no es posible para los que ya lo son y acceder a este enlace. Desde ahí deberás crear una cuenta de Apple ID y listo, ya podrás tener 3 meses gratuitos de su plataforma de streaming.

Ojo, una vez pasados los tres meses gratis, la oferta se renueva de forma automática y, si no la cancelas, deberás abonar 6,99 euros. Por lo tanto, te recomendamos que marques en el calendario cuándo caduca la oferta gratuita y que luego no te pille por sorpresa.

Si quieres leer más noticias como Cómo conseguir la promoción de 3 meses gratis de Apple TV+, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.