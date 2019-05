Como hacer un currículum que te dé una oportunidad de trabajo

Trabajos

El mercado laboral de nuestros días es cada vez más grande, puesto que la movilidad laboral se ha consolidado y podemos aspirar a puestos en nuestro país o en un mercado extranjero. Ahora bien, también es cierto que el mercado de trabajo es cada vez más competitivo, y se nutre de perfiles cada vez más diversos y también más especializados. Esto significa que los candidatos deben esforzarse más que nunca en marcar diferencias con el resto, y en esto entra en juego la forma de hacer un currículum. ¿Y cómo se debe hacer un CV? La presentación (el formato, el tipo de letra), la extensión y el propio contenido pueden determinar el éxito de tu solicitud de trabajo. A continuación, te ofrecemos unas pautas mínimas a partir de las cuales podrás inspirarte para conseguir un buen currículum que deje huella en el encargado de seleccionar personal.

Curriculum Vitae Consejos

Un Currículum Vitae es un documento en el que de forma resumida queda plasmada tu formación académica, tu experiencia profesional y las habilidades de las que dispones y por las cuales eres el candidato ideal para ocupar un determinado puesto de trabajo. Por tanto, todo en él debe estar orientado a reflejar que las características del candidato del CV encajan con la descripción del perfil que la empresa está buscando.

Legibilidad

Empezando por la forma, debes tener en cuenta que la presentación puede ser determinante para pasar la primera criba. Las personas que los reciben y están encargadas de seleccionar personal para una empresa pueden tener en su despacho cientos de CV. Por eso, es muy importante ponérselo fácil, y una característica esencial es la legibilidad del CV. Por ejemplo: el tipo de letra debe favorecer la lectura. Puedes utilizar negrita, cursiva o subrayados para destacar elementos, pero no conviene abusar y acabar cansando al lector.

Diseño y formato

Si se trata de destacar, elige un diseño que te diferencia del resto, pero evita que la forma prime sobre el contenido. Es decir, el diseño y el formato siempre tienen que estar al servicio de lo que se cuenta en el CV, y no al revés.

Estructura

Cómo estructures el CV contribuirá también a facilitar la lectura. Ahora bien, aquí la elección vendrá marcada por tu propio perfil. En función de tus puntos fuertes, puede que te convenga primar una u otra estructura. En este sentido, puedes optar por una estructura cronológica (si buscas empleo en un sector en el que ya tienes experiencia), funcional (si te conviene centrarte en tus habilidades y formación porque no tienes experiencia en el sector) o combinado.

En todo caso, la estructura debe ser clara y ordenada, para lo que puedes valerte de títulos, subtítulos y encabezados. La extensión dependerá del puesto de trabajo, pero suele limitarse a una hoja. Si por cualquier motivo necesitas rebasar esta extensión, recuerda que debes aportar siempre información relevante, nunca superflua o sin interés para el puesto al que optas.

Una forma de asegurarte que das la información requerida y en el formato adecuado es trabajar sobre plantillas ya diseñadas, supervisadas por expertos en el ámbito de los recursos humanos, en las que puedes encajar tu formación y tu experiencia de forma que se destaquen aquellos aspectos de tu currículum a los que te convenga dar más énfasis.

Por último, recuerda hacer un último repaso antes de entregarlo: ¡un pequeño fallo podría privarte de alcanzar el trabajo deseado!

