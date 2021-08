Cómo ver OnlyFans gratis

NOTICIA de de Jessica Pascual

OnlyFans es una plataforma de pago en la que los usuarios tienen que suscribirse, y pagar por ello, a los creadores de contenidos que quieran seguir para ver sus videos, charlas… todos sus streamings. Pero hay una forma de ver OnlyFans totalmente gratis. ¿Cómo? A través de la aplicación oficial de la plataforma para móviles y que se llama OFTV, disponible para sistemas Android y para iOs.

Por tanto, si quieres ver OnlyFans gratis, lo único que tienes que hacer para acceder a sus contenidos sin pagar es descargarte la aplicación y entrar en ella porque no es necesario registrarse ni suscribirse puesto que el contenido es de libre acceso.

Esta nueva app de la plataforma cuenta con un catálogo de unos 800 vídeos sobre diferentes temáticas como cocina o deporte. Eso sí, en ninguno de ellos es posible ver contenido para adultos, que precisamente es el mayor de sus éxitos en la versión web.

Este nuevo modelo de negocio sin contenido para adultos en la plataforma no sólo llega a la aplicación, sino a todo el negocio. Y es que la compañía ha anunciado que desde el mes de octubre de 2021 prohíbe el contenido subido de tono en su plataforma. Esto quiere decir que a partir del mes de octubre, la plataforma OnlyFans impone nuevas reglas sobre el tipo de contenido que va a permitir subir a sus creadores. Esto ha generado una gran polémica.

Ahora bien, hasta que estas nuevas normas empiecen a aplicarse, este tipo de vídeos seguirán permitiéndose, por no decir que habrá que esperar hasta otoño para ver definitivamente qué es lo que entiende la compañía por contenido apto y no apto en función de su temática.

