Comprobar Lotería Nacional: resultados de hoy sábado 4 de octubre de 2025

NOTICIA de de Redacción

El sorteo de Lotería Nacional celebrado el sábado 4 de octubre de 2025 ha dado el Primer Premio al número 62251 y el 7288 es el premiado como Segundo Premio. En este sorteo de la Lotería, los reintegros han sido las terminaciones 1, 4, 5.

Ganadores y premios

Los afortunados poseedores del billete con el número del Primer Premio obtienen un premio económico de 60.000,00 euros en el sorteo.

Los poseedores de un décimo con el número del Segundo Premio obtienen un premio económico de 12.000,00 euros.

Los afortunados con la terminación del reintegro ganan 6,00 euros.

En la sección sobre los resultados de las loterías de Casacochecurro.com puedes comprobar los premios de la Lotería Nacional de cada sorteo de jueves y sábado.

Además de los números afortunados, encontrarás los premios económicos que obtienen los afortunados. Del mismo modo, puedes consultar los resultados que han salido de los últimos 90 días, la fecha de validez legal que hay para poder cobrar un boleto con aciertos.

Resultado Lotería Nacional

El Primer Premio ha sido el 62251 y el 7288 el número afortunado con el Segundo Premio.Reintegro para las terminaciones: 1, 4, 5

AVISO: Casacochecurro no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. La única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).