¿Cuándo debo pasar la ITV de la moto?

El verano es una época del año en la que al buen tiempo se unen calor, vacaciones y … nuestros paseos en moto. ¡Sin frío ni lluvia! Pero si queremos disfrutar de nuestra moto durante todo el verano, debemos tener en cuenta algunos consejos sobre seguridad que debemos seguir a rajatabla, como llevar siempre casco homologado, guantes, calzado y ropa adecuada además de tener la ITV al día.

Siempre pasar la ITV

También debemos estar pendientes de cuándo debe pasar la ITV de nuestra moto en el momento necesario. En el caso de las motos se debe cumplir inicialmente la misma periodicidad inicial que con los coches. Es decir, disfrutaremos de cuatro primeros años exentos de tener que pasar la ITV a nuestra moto. Tras estos primeros 4 años la ITV de las motos deben pasarse siempre cada dos años y debemos estar atentos para que no se nos olvide a los 6, 8, 10, 12, 14 años…

Para los ciclomotores, la ITV también es obligatoria y la primera debe pasarse a los tres años de la primera matriculación. Tras esta primera ITV la periodicidad para los ciclomotores es cada dos años como, igual que con las motos.

Documentos ITV

Para pasar la ITV tendrás que pedir cita previa y acudir personalmente con el Permiso de Circulación y la Tarjeta de ITV. También necesitarás otros documentos como la ficha técnica del vehículo, más conocida como la tarjeta de la ITV y el recibo del seguro de la moto en vigor.

En la ITV tienen que mirar el estado del vehículo para lo que realizan un examen exhaustivo. Allí comprobarán aspecto como que coincidan las medidas de los neumáticos con las de homologación, las cuales vienen señaladas en la ficha técnica. Puedes solicitar en cualquier taller que lo miren con antelación para no tener problemas en el último momento. Además de las ruedas suelen comprobar también los índices de carga y velocidad.

También en las ITV tienen que comprobar que la moto lleve claxon, luces de posición, intermitencia, corta, larga, luz de freno y dos espejos. Incluso detalles como la iluminación trasera de la placa de matrícula, el catadióptrico y el reflectante trasero obligatorio. Otro punto importante de la ITV es la comprobación de las fugas de líquidos, que no haya piezas sueltas y que arranque con normalidad. Incluso el sistema de frenado y la prueba de gases de escape.

Al finalizar la ITV la inspección puede ser favorable o desfavorable. También puede ser una ITV con resultado negativo, por lo que no podrás conducir tu moto y deberás desplazarla en grúa hasta que soluciones los problemas encontados.

Un seguro para nuestra moto

Además de pasar la ITV en el momento preciso, para mayor seguridad los conductores de moto siempre deben tener un seguro adecuado para su moto que los proteja ante cualquier problema o accidente. En este enlace encontrarás una forma rápida de calcular tu seguro de moto.

Por último, os recordamos que siempre que se conduce una moto hay que extremar todas las precauciones. Una moto es un vehículo de dos ruedas con el que se puede disfrutar mucho, pero con el que también hay que tener mucha más prudencia que con cualquier otro. De nuestra forma de conducir y nuestras precauciones depende que disfrutemos este verano de la conducción de nuestra moto en todo momento.

