Los ganadores de lotería compran 5 coches nuevos de media

Según un estudio realizado por Camelot y Oxford Economics, los ganadores de lotería llegan a comprar de media, hasta cinco coches nuevos. Incluso, un único ganador llegó a comprar 20 coches diferentes después de convertirse en millonario. Cambiar de vivienda e invertir, son otras de las grandes prioridades entre los nuevos afortunados por la suerte.

Casacochecurro.com Estos son los principales datos que desprende un análisis de más de 4.000 personas que ganaron la lotería en Reino Unido, desde 1994 hasta 2015; y que dio a conocer algunas historias interesantes:

Los 12 coches de Peter Congdon

En solo cinco meses, este británico de 67 años ganó la lotería tres veces y compró un total de doce coches, doblando la media de 5 coches que refleja el estudio. Los más de 16 millones de euros que le tocaron en EuroMillones fueron más que suficientes para gastarse solo 600.000 € en sus nuevos coches.

Range Rover, un Land Rover Defender edición limitada, y un BMW i8, este último valorado en 136.000 €, estaban entre sus nuevos coches. “Siempre me han encantado los coches. Antes podía mirar, pero no tocar”, bromeaba Peter. No obstante, no todos los coches fueron para él, ya que regaló un Ford a su hija, y compró un VW Beetle y un Peugeot para sus nietas. Peter también se mostró convencido de ganar la lotería por cuarta vez: “Ya tengo comprado mi boleto de EuroMillones para el próximo sorteo”, afirmó.

Nigel Willets compró un Range Rover de 114.000 €

En 2014, Nigel Willets, de 49 años, ganó 1 millón de libras (más de 1 millón de euros), en el sorteo de lotería de EuroMillones. Normalmente, Nigel gastaba en lotería alrededor de 10 libras. No obstante, en aquella ocasión tenía un billete de 20 y, como el bote de EuroMillones estaba acumulado en ese momento, decidió aumentar su apuesta. “Fue un poco por accidente”, confesó. Finalmente, con su premio compró un Range Rover Sport valorado en 114.000 euros, además de 3 propiedades y viajar por todo el mundo junto a su familia.

74 años y por fin un coche nuevo

Se estima que, en Reino Unido, el 10% de la población con edad comprendida entre los 70 y 74 años, aún tiene trabajo. Este era el caso de Arthur Howard, un taxista de 74 años que terminó ganando 1 millón de libras en la rifa de EuroMillones. El golpe de suerte hizo que pudiera cambiar su viejo taxi por un Audi A8 blanco, y que pudiera disfrutarlo junto a su mujer, suficiente para sentirse como uno de los hombres más ricos del mundo. Arthur confesó que ya se sentía “muy mayor para trabajar”, aunque echaría de menos a sus compañeros y los momentos que había vivido con ellos. Se puede decir que Arthur ganó la lotería gracias a su trabajo, ya que jugaba solo con el dinero de las propinas.

