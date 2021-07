Coches

Las gasolineras más baratas de España por tipos de carburante (Diésel y Gasolina)

NOTICIA de de Javi Navarro

No es lo mismo llenar el depósito aquí o unos kilómetros más allá, sobre todo cuando afecta al bolsillo. Si buscas precio, te recomendamos que uses nuestro Comparador con las gasolineras más baratas de España. Gracias a este buscador podrás ver qué gasolinera tiene el combustible más económico en tu ciudad, o en cualquier localidad, porque te las ordenaremos de más barata a más cara según los precios del día, es decir, del precio de hoy del diésel, de la Gasolina 95 o de la de 98 octanos.





Gasolineras baratas ¿dónde las encuentro?

¿Dónde puedo encontrar gasolineras baratas? ¿O dónde está más cara para no ir? Estas preguntas se las hacen todos los conductores, especialmente cuando llega el momento de llenar el depósito de combustible. Y es que en función de dónde repostemos podemos encontrar cuantiosas diferencias en el precio. La gasolina y el diésel han experimentado fuertes subidas en los últimos tiempos y los bolsillos de los españoles no pueden permitirse derrochar euros. Para empezar, hay que tener en cuenta dos factores que influyen en los precios finales:

1. El céntimo sanitario: vigente en algunas comunidades (hasta 4,8 céntimos de euro por cada litro repostado a elección de las Comunidades Autónomas que así lo decidan), sale más barato repostar en las que no lo aplican (como Aragón, La Rioja, Cantabria, Navarra o País Vasco) o en las que lo hacen sin llegar al máximo de 4,8 céntimos por litro de carburante (Madrid, Castilla León o Asturias, aunque en esta última región solo para el caso del gasóil).

2. Centros comerciales: suele resultar más barato llenar el depósito en las gasolineras que pertenecen a un centro comercial.

Y es que las diferencias de precios por llenar el depósito pueden alcanzar entre los 8 y 12 euros por repostar en una u otra gasolinera si tenemos en cuenta las diferencias de precios entre provincias limítrofes o comunidades autónomas. Elegir correctamente la estación de servicio donde se va a repostar puede suponer para el conductor un ahorro importante a finales de mes, sobre todo en algunas comunidades. Llenar un depósito de 50 litros de diésel actualmente puede resultar hasta 12 euros más caro en función de la gasolinera que se elija. Si observamos la Gasolina 95 encontramos también diferencias de precios importantes (ver tablas con precios más baratos abajo).

Por qué el precio de la gasolina varía entre comunidades

¿Sabías que hay comunidades donde es más barato repostar? Sí, porque no aplican el tramo del impuesto de hidrocarburos autonómico y del polémico céntimo sanitario, por lo que los precios de sus gasolineras son más baratas que en el resto del España. Y es que el céntimo sanitario puede suponer un incremento del precio de cada litro de 4,8 céntimos de euro más por cada litro de carburante.

¿Dónde está a la venta la Gasolina 95 más barata hoy?

Cada vez hay más competencia y las cadenas de gasolineras más pequeñas suelen ser las que recorten más margen a sus beneficios y ofrecen los precios más baratos. En el caso de la Gasolina 95, el 19 de julio de 2021 las gasolineras más baratas de Gasolina 95 son:

Precio €/l Provincia Gasolinera 1,000 SEVILLA Q8 en la localidad de SEVILLA

CALLE FRANCISCO BUENDÍA, 2 41005 1,149 ALMERÍA CEPSA en la localidad de ADRA

AUTOVIA A-7 KM. 391 04770 1,149 VALENCIA SAN ISIDRO COOP. en la localidad de CORTES DE PALLAS

AVENIDA DR. SANCHEZ URZAIS, 28 46199 1,160 JAÉN En la localidad de TORREBLASCOPEDRO

CAMINO CARACENA, SN 23510 1,167 CÓRDOBA MINIOIL en la localidad de PUENTE GENIL

CARRETERA ESTEPA-GUADIX KM. 8,5 14005

Puedes buscar en tu localidad cuál es la gasolinera con el el precio de la gasolina más barata.

¿Dónde está a la venta el Diésel más barato hoy?

Y para el precio del diésel hoy, lo tienes en estas gasolineras:

Precio €/l Provincia Gasolinera 0,945 ZARAGOZA S.A.T. 23 en la localidad de CUBEL

POLIGONO POLIGONO 23 PARCELA 31, 1 50351 0,980 GRANADA COSAFRA en la localidad de HUETOR-TAJAR

CARRETERA LOJA KM. 0,600 18360 1,039 BADAJOZ DERBY en la localidad de NAVALVILLAR DE PELA

CARRETERA EXT-115 KM. 0,6 06760 1,040 MURCIA HOYAMAR en la localidad de LA HOYA

CARRETERA NACIONAL 340 KM. 117 30816 1,043 JAÉN En la localidad de ANDUJAR

POLIGONO INDUSTRIAL ESTACION, 0 23740

Puedes buscar en tu localidad cuál es la gasolinera con el diésel más barato.

Cómo consultar qué gasolinera ofrece el combustible más barato

Puedes consultar de una forma fácil, sencilla y rápida desde tu móvil los precios de los carburantes de las gasolineras españolas. Puedes realizar búsquedas de las distintas localidades de España para ver cuáles son las estaciones de servicio con precios más económicos.

Todos los días actualizamos este comparador de precios, por lo que siempre podrás buscar y obtendrás los precios actualizados de hoy para el diésel, la gasolina, el biodiésel e incluso el gasóleo para camiones. Gracias a esta aplicación que se conecta con los precios diarios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y consultar en tiempo real los precios vigentes en cada estación de servicio.

Además, este comparador es muy útil, porque si te pilla en carretera y estás en reserva puedes ir directamente con tu teléfono a la gasolinera más cercana ¡y con el mejor precio! a través del enlace de coordenadas que te manda a Google Maps para que navegues hasta la estación de servicio. También te ofrecemos, además de la dirección exacta, la información sobre horarios de cada gasolinera que detallamos, para que no la encuentres cerrada cuando más la necesitas.

Desde CasaCocheCurro.com esperamos que este servicio sea útil y de ayuda a todos los consumidores y a los profesionales del transporte por carretera para que puedan conocer las gasolineras que recogen los precios más económicos de los diferentes carburantes disponibles en las gasolineras de todas las localidades de españolas: Diésel, Diésel Premium, Gasolina 95 sin plomo, Gasolina 98 sin plomo, gasóleo de automoción y biodiesel. Directamente desde tu móvil, sin necesidad de instalar apps.

