Los 7 errores que no te dejan ahorrar

Ahorrar todos los meses es uno de los propósitos más deseados por todos, pero también más difíciles de conseguir. Te contamos cuáles son los errores que no te dejan ahorrar para que puedas corregirlos. ¡Toma nota!

No establecer un presupuesto mensual

Casacochecurro.com. Uno de los errores más importantes cuando se trata de ahorrar es no tener un presupuesto mensual que refleje los ingresos y los gastos que se tienen mes a mes. Si eres de los que cree que con tener en la cabeza estos datos es suficiente, debes saber que se trata de un gran error. Siempre va a haber algún gasto de última hora que pasas por alto, pero que afecta a tu ahorro. Por eso, conviene anotar todo en el presupuesto. De esta forma, crearás una rutina de ahorro muy beneficiosa a largo plazo.

No tener un objetivo de ahorro

Otro de los aspectos claves a la hora de ahorrar es fijar un objetivo de ahorro a medio plazo. Se considera positivo destinar un 10% de tus ingresos mensuales a tal fin para crear un hábito de ahorro que perdure en el tiempo. A partir de ahí, fijar unas metas ahorrativas es fundamental para conseguir tus propósitos y saber si tus expectativas se están cumpliendo.

No crear un fondo de emergencias

Cuando se trata de evitar errores que no te dejan ahorrar, no hay que pasar por alto el fondo de emergencias. Se trata de disponer de un ‘colchón’ económico que te permita afrontar un imprevisto en un momento determinado si fuera necesario. Una avería en el coche, un tratamiento médico costoso… Destinar parte del dinero ahorrado a ese fondo, puede ayudarte a superar situaciones complicadas que aparecen sin quererlo.

No controlar los pagos pequeños

No llevar un control exhaustivo de los pequeños pagos que se realizan mensualmente puede suponer un gran impedimento a tu ahorro. Si esos pagos se anotan en el presupuesto mensual, será más fácil tenerlos en cuenta a la hora de conocer el dinero disponible y destinar una partida al ahorro. Además de incluirlos en el presupuesto, es recomendable agruparlos en la medida de lo posible para facilitar su control. Por ejemplo, agrupar la factura de móvil e Internet en una sola.

Gastar dinero en efectivo rápidamente

Otros de los errores que no te dejan ahorrar es gastar el dinero en efectivo sin que prácticamente te des cuenta. Es más habitual de lo que parece. Sacas dinero del cajero y sin saber muy por qué, un par de días más tarde ya solo te quedan algunas monedas. La solución es utilizar la tarjeta de débito siempre que se pueda, ya que te permitirá hacer un seguimiento de los gastos y te ayudará a controlar en qué gastas el dinero.

No rentabilizar el dinero ahorrado

Una vez que has conseguido ahorrar, ¿por qué no sacarle partido? Es importante buscar rentabilidad a tu dinero para que genere ingresos a largo plazo. Puedes buscar algún producto de inversión, como un fondo, que tiene un riesgo moderado.

Esperar resultados de inmediato

Otro de los errores que no te dejan ahorrar es querer conseguir tus objetivos de ahorro de inmediato. Es fundamental ser paciente y saber esperar. Ahorrar conlleva tiempo y esfuerzo, por lo que no hay que desesperarse si durante varios meses no se consigue. Si eres constante y tienes un hábito de ahorro, los resultados esperados acabarán llegando.

