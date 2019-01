Los que más comparan seguros de coche por Internet, los jóvenes de entre 30 y 40 años

Coches

Los conductores de entre 30 y 40 años son los que más comparan seguros de coche en Internet, mientras que los jóvenes de menor edad son más propensos a ir a las oficinas de calle de las aseguradoras para comparar precios. No obstante, Internet es la opción preferida por uno de cada cuatro conductores para buscar su seguro de automóviles.

Internet es el medio que más gusta a conductores que tienen entre 30 y 40 años para comparar precios de seguros, mientras que, sorprendentemente, los más jóvenes se decantan por las oficinas (61,6 por ciento), según un estudio realizado por MAPFRE. Este informe revela que en algunas comunidades, el porcentaje de conductores que apuesta por Internet como medio para elegir su seguro de Automóviles supera ya el 31 por ciento.

Los hombres son más proclives que las mujeres a buscar a través de la Red. Por cada tres hombres que usan Internet para elegir su seguro sólo dos mujeres utilizan este medio. Por edades, el 30 por ciento de los conductores de entre 30 y 40 años apuestan por buscar a través de Internet, mientras que ese porcentaje se reduce al 24,1 por ciento en el caso de los que tienen entre 41 y 50 años y es elegido, sorprendentemente, sólo por el 18 por ciento de los menores de 30 años.

Madrid, donde más comparan seguros de coche por Internet

Madrid es la Comunidad Autónoma en la que más se apuesta por Internet, que es la opción preferida por cuatro de cada 10 conductores para elegir su seguro. Internet supera así en esta comunidad a las consultas en oficinas (36,5 por ciento) y a las que se realizan por teléfono (20 por ciento).

La búsqueda y contratación on line gana adeptos también en otras comunidades y Andalucía y Cataluña, por ejemplo, están por encima de la media, ya que es la forma preferida por el 31,7 y el 27,1 por ciento de los conductores, respectivamente, para decantarse por uno u otro seguro.

Consultar el precio del seguro de Automóviles a través del teléfono también está incrementándose en los últimos años y por esta opción apuesta el 16,5 por ciento de los conductores, aunque la atención en las oficinas sigue ocupando el primer puesto y es la forma elegida por más de la mitad de los encuestados.

La mayoría de los conductores afirma conocer las coberturas de su seguro

La encuesta también revela que el 94,4 por ciento de los conductores afirma conocer las coberturas de su seguro. Ese porcentaje es incluso superior en el caso de los mayores de 30 años, ya que más del 96 por ciento de los mismos asegura saber qué servicios tiene contratados en su seguro de Automóviles.

Dos de cada diez conductores ha tenido algún siniestro en el último año. Los accidentes (46,1 por ciento), averías (23,8 por ciento) y rotura de lunas y cristales (12,6 por ciento) son los principales siniestros, según esta encuesta. La agilidad con la que las compañías aseguradoras responden es lo que más valoran los asegurados y más del 85 por ciento de los clientes está satisfecho o muy satisfecho con el trato recibido por su compañía.

Esta encuesta se ha realizado durante el mes de septiembre, entrevistando a casi un millar de conductores de entre 18 y 50 años. MAPFRE es la entidad líder de seguros de Automóviles en España, con una cuota de mercado del 21 por ciento y cerca de 5,5 millones de vehículos asegurados.

Seguros de coche por Internet, ¿seguros?

En los últimos años han proliferado compañías dedicadas a la comercialización de seguros por Internet y empresas de todo tipo que venden pólizas como complemento a su actividad principal. Unas empresas que se unen a las redes tradicionales de distribución… pero escapando a las normas establecidas en el campo de la venta de seguros. Por ello, la Comisión Europea quiere seguir de cerca la venta de pólizas de seguros a través de Internet. Así se desprende del borrador de normativa europea distribuido recientemente, en el que aclara los requisitos y condiciones para vender pólizas en el marco de la Unión. Se trata del borrador de la II Directiva de Mediación de Seguros.

Desde la Asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros (ADICAE) explican que “esperamos que sirva para incrementar la protección al consumidor, evitando que la sana competencia se desvirtúe. Así, la nueva directiva establecerá un nuevo marco de sanciones común para todo el territorio europeo”.

De esta manera se conseguirá, por ejemplo, que los comparadores web de seguros tengan el mismo trato en cada país, algo que no ocurre en la actualidad: en Reino Unido tienen una figura societaria propia, en Italia alcanzan el rango de corredores de seguros, en España no tienen un marco definido y escapan al control de la Dirección General de Seguros… Teniendo en cuenta que los comparadores web suelen pertenecer, al menos en parte, a las compañías aseguradoras, aumentar el control sobre su ‘modus operandi’ es más que necesario.

El desarrollo de esta II Directiva de Mediación coincide en el tiempo con la redacción de la II Directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros (Mifid II), la I Directiva sobre Productos de Inversión Minorista Paquetizados y la Directiva Hipotecaria. Sin embargo no será suficiente con elaborar nuevas normativas, sino que es necesario aumentar el control sobre la comercialización de los productos, e imponer sanciones ejemplares en caso de detectar fraudes.

Consejos a la hora de elegir un seguro para el coche

Elegir el seguro más barato de coche, además de fiable no es fácil. Dependiendo de una serie de factores, como el lugar de residencia, el uso que declaremos hacer del vehículo, el sexo, la edad o hasta el color de la carrocería, los precios varían sustancialmente de unas compañías a otras.

Dependiendo de dónde resida el asegurado, la prima tendrá unas oscilaciones mayores, destacando aquellas ciudades que por la gran afluencia de tráfico convierten conducir en todo un riesgo. También la edad o la experiencia del conductor asegurado influyen de manera determinante a la hora de dar con una prima que resulte interesante: estar en posesión de carnet con menos de dos años de antigüedad y solicitar un seguro para el automóvil, no resulta al parecer muy apetecible para las compañías.

El problema surge porque muchas veces los consumidores ignoran qué tipo de seguro suscriben y cuáles son sus coberturas. No resulta fácil comprender este seguro en su totalidad, pero como usuarios debemos exigir a quien nos venda este producto la mayor claridad. Uno de los asuntos que más problemas crean son los seguros por daños propios, o a todo riesgo, con franquicia. En tales casos los asegurados responden ellos mismos de los daños a su propio vehículo hasta una cantidad límite determinada previamente en la póliza, quedando a cargo de la compañía las cantidades que superen esta franquicia.

Atención a la póliza

Para evitar problemas resulta importante conocer todas y cada una de las condiciones de nuestra póliza y pedir cuantas explicaciones precisemos. En primer lugar porque la publicidad que hacen las compañías de sus productos no se corresponde en ocasiones con lo que luego firmamos. Especial atención merece la ‘letra pequeña’. Entre estas cláusulas resaltan las que dejan la prestación del contrato en manos de la compañía, es decir las que determinan que es la propia compañía la que decide por sí misma si cumple o no su compromiso, sin consideración a los hechos producidos en el siniestro. Una vez aceptada la contratación la compañía nos hará llegar a nuestro domicilio la póliza. En caso de no estar de acuerdo con ella una vez revisada tenemos un plazo de catorce días para desistir de la contratación, sin necesidad de alegar causa alguna y sin que nos puedan penalizar por ello.

La póliza debe consistir en un condicionado particular que incluya las garantías que efectivamente van a ser cubiertas por la compañía en caso de siniestro y un condicionado general que, normalmente, es un cuadernillo aparte que explica el alcance de las condiciones particulares y que, en algunos casos, también incluye limitaciones. Leer y comprender perfectamente la póliza es esencial y preguntar todo aquello que no se entienda para evitar de este modo sorpresas en el futuro. Debemos exigir que nos entreguen tanto las condiciones particulares como las generales en todo caso, tanto si contratamos directamente en una oficina como si lo hacemos a distancia.

Tenemos derecho a un presupuesto antes de contratar

La solicitud de seguro es un documento mediante el cual el usuario puede solicitar a la entidad aseguradora las coberturas descritas en dicho documento y, en consecuencia, la emisión de un propuesta de póliza que en ningún caso vincula al solicitante. Comparar entre distintas compañías puede suponer un importante ahorro así como elegir el seguro y las coberturas que realmente vamos a poder necesitar.

Comparar precios y coberturas puede suponer un buen ahorro

Por un mismo seguro se puede pagar hasta cuatro veces más según la compañía que se elija. Las aseguradoras más caras ofrecen las mejores coberturas en general pero la diferencia de precio no suele ser proporcional para el consumidor.

Compañía Tipo de seguro Coste anual MAPFRE Póliza básica 522’71 euros MAPFRE Ampliado: Póliza 7 583’52 euros Reale Terceros 163’47 euros. Es necesario tener contratado algún seguro con Allianz. Reale Terceros ampliado 247’62 euros. Es necesario tener contratado algún seguro con Allianz. Caser Seguros Terceros 489,13 euros. Caser Seguros Terceros + lunas + robo 606,61 euros. Génesis Terceros 636,88 euros. Génesis Terceros + lunas + robo 668,70 euros. Mutua Madrileña Terceros básico 303,23 euros el primer año. 239,52 euros el segundo año. 211,55 euros el tercer año. Mutua Madrileña Terceros ampliado 385,41 euros el primer año. 296,53 euros el segundo año. 252,82 euros el tercer año. Direct Seguros Terceros básico 363,75 euros. Direct Seguros Terceros ampliado 481,59 euros Fénix Directo Terceros Plus 276,47 euros Fénix Directo Terceros Plus con lunas 207,84 euros. Fénix Directo Terceros Plus con lunas, incendio y robo 349’91 euros. Seguros Axa Terceros básico 549,10 euros Verti Terceros 318,57 euros RACC Terceros 1.087,86 euros.

Comparativas de precios para un conductor de Madrid de 34 años, con 15 años de antigüedad como conductor y casado, que contrata un seguro de Terceros ampliado (lunas, incendio, robo) para un vehículo Seat Ibiza de 12 años de antigüedad, 1598 cc de cilindrada y 75 cv. de potencia.

Antes de contratar un seguro…

→ Compare las ofertas, coberturas, condiciones y precios de varias compañías.

→ Lea detenidamente la póliza, incluso la letra pequeña, si no entiende algo pida que se lo aclaren, para que le dejen bien informado lo que cubre y lo que no cubre la póliza de su seguro.

→ Exija una copia de la póliza, y conserve los recibos del pago de las primas. Si tiene alguna duda, no se lo piense y pásese por ADICAE.

→ No olvide que deben constar también por escrito las cláusulas denominadas bonus/malus por reducida siniestralidad.

→ Si quiere rescindir el seguro, póngalo en conocimiento de la compañía mediante carta certificada y con dos meses de antelación a su vencimiento.

→ La Compañía de seguros sólo podrá aumentarle el coste anual de la prima si se lo comunica por escrito de forma fehaciente, y con dos meses de antelación al vencimiento del contrato

