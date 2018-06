Trabajos

SEPE y Paro Subsidio por desempleo y prestaciones que se pueden pedir

Si te has quedado en paro seguro que te estás preguntando qué prestaciones por desempleo puedes solicitar o quién tiene derecho al subsidio por desempleo. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el subsidio por desempleo y prestaciones que se pueden pedir.

Diferencias entre prestación y subsidio por desempleo

Casacochecurro.com. La prestación por desempleo es una cuantía económica que recibe una persona que haya estado cotizando a la Seguridad Social. También se conoce como prestación contributiva.

El subsidio por desempleo es una ayuda económica que ofrece el Estado a personas con situaciones muy concretas: que no han podido cotizar lo suficiente o cuya situación es excepcional.

1. Prestaciones por desempleo

Se pueden solicitar por los trabajadores que se encuentren en situación legal de desempleo y que hayan cotizado al menos 360 días en los seis años anteriores a esa situación.

La duración de la prestación variará en función del tiempo cotizado y es la siguiente:

La cuantía a percibir dependerá de la Base Reguladora: El 70% durante los 180 primeros días de prestación y el 60% durante el resto.

2. Subsidio por desempleo 2018

Requisitos

Para poder recibir el subsidio por desempleo hay que estar inscrito como demandante de empleo durante un mes y carecer de cualquier tipo de renta que supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Además, deben darse alguno de los siguientes supuestos:

– Ser parado de larga duración y haber finalizado la prestación por desempleo de 720 días

– Haber finalizado la prestación por desempleo y tener cargas familiares (cónyuge, hijos)

– Haber finalizado la prestación por desempleo y ser mayor de 45 años

– Haber sido retirada la situación de invalidez parcial o total

– Ser emigrante retornado de países donde no exista convenio por desempleo o no pertenezcan al Espacio Económico Europeo

– Haber estado en prisión más de 6 meses y no poder acogerse a ninguna prestación

Subsidio por desempleo: cuantía

Para el año 2018, el SEPE establece una cuantía de 430,27 euros mensuales correspondiente al 80% del Indicador Público de Renta de Efecto Múltiple (IPREM).

Tipos de subsidio por desempleo

– Subsidio por insuficiencia de cotización: Disponible para aquellas personas que no han cubierto los 360 días de cotización y por lo tanto, no pueden solicitar el paro. A su vez, dichos desempleados deben tener cotizados al menos tres meses y tener cargas familiares, o tener cotizados seis meses sin estas cargas.

– Ayuda familiar para desempleados: Cuantía destinada a personas con responsabilidades familiares que hayan agotado su prestación contributiva.

– Subsidio para mayores de 45 años: Indicado para desempleados de entre 45 y 55 años cuyas rentas no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

– Subsidio para mayores de 55 años: Destinado a desempleados que superen esta edad, que no tengan rentan superiores el 75% del Salario Mínimo Interprofesional y que hayan cotizado durante al menos seis años.

– Ayuda por mejoría de una invalidez: Cuantía destinada a personas a las que se les haya retirado la pensión de invalidez como consecuencia de una mejoría en su salud pero que no cuenten con recursos para poder subsistir.

– Subsidio para emigrantes retornados: Ayuda económica para las personas que vuelven a España de países donde no existe convenio en materia de desempleo o no pertenecen al Espacio Económico Europeo.

– Subsidio para los ex presidiarios: Ayuda económica destinada a personas que hayan estado en prisión durante más de seis meses y no puedan acogerse a ninguna prestación.

– Renta Agraria: Cuantía destinada a trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura.

– Otras ayudas económicas: En este apartado se incluyen las ayudas económicas específicas de cada Comunidad Autónoma y planes específicos como el Plan Prepara o la Renta Activa de Inserción cuyas duraciones son determinadas.

A continuación puedes consultar los documentos que debes presentar para solicitar las prestaciones de por desempleo.

