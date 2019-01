Verti, la nueva aseguradora de Mapfre que vende seguros para coches y casas

Coches

Mapfre acaba de lanzar Verti, la nueva compañía de venta directa de seguros especializada en el segmento de Automóviles y Hogar. Operará básicamente a través de Internet y por el canal telefónico. La nueva empresa, cuyo color de referencia será el naranja, iniciará su actividad en el mercado español ofreciendo productos innovadores con precios competitivos. Con este lanzamiento, Mapfre se adentra en el segmento de venta directa de seguros a través de Internet y el teléfono.

Por ello, la nueva aseguradora, que se dirige a un segmento de clientes diferente al tradicional de MAPFRE, competirá sobre todo con las compañías on-line y telefónicas que operan en España. Ambas empresas, MAPFRE y VERTI comparten la misma filosofía de atención al cliente y máxima calidad en el servicio.

VERTI empezará sus operaciones a partir del 10 de enero de 2011 y comercializará seguros de Automóviles, Motos y Hogar con precios competitivos pero con un alto nivel de servicio y calidad. La venta on-line complementa el modelo de negocio tradicional de MAPFRE, que es líder en el segmento de Automóviles y de Hogar, con unas cuotas de mercado a septiembre de este año del 20 y del 16,3 por ciento, respectivamente.

Y también Verti de Mapfre Un seguro seis ruedas para tener en la misma póliza de seguro el coche y la moto es el que te asegura un descuento u oferta para captarte como cliente. ¿Y qué beneficios me ofrece? Pues, para empezar, la modalidad de póliza ‘seis ruedas’ unifica los seguros de coche y moto pagando menos, hasta un 20% por la contratación conjunta de esta oferta. Para contratar este seguro es necesario que el propietario, el conductor y el tomador de la póliza sean la misma persona.

Verti ha lanzado al mercado el seguro “Seis ruedas”, un producto que permite unificar los seguros de automóvil y motocicleta en uno solo. La compañía pretende ofrecer una nueva solución aseguradora para aquellos conductores que, teniendo un coche y una moto, no los utilizan simultáneamente. Al unir ambos seguros, el cliente puede reducir el precio conjunto de ambas pólizas, con descuentos por encima del 20%.

Entre las ventajas adicionales de esta póliza de seguro ‘seis ruedas’ se encuentra la posibilidad de que el cliente gestione ambas pólizas más fácilmente, al tener una única fecha de vencimiento, y, por tanto, de pago.

Para contratar este seguro es necesario que el propietario, el conductor y el tomador de la póliza sean la misma persona. Además, la utilización del coche o la moto es excluyente, es decir, cuando el conductor utiliza un vehículo no puede usar el otro.

Verti permite pagar el seguro del coche en función de si haces menos de 3.000 kilómetros

La aseguradora Verti lanza al mercado el seguro Cuentakms, una póliza para coches sencilla y muy económica que ajusta el precio al uso que se hace del vehículo, teniendo en cuenta los kilómetros recorridos al año. Se trata de una modalidad de seguro a terceros con tres opciones de kilometraje anual: 1.000, 2.000 y 3.000 km., y coberturas básicas de Responsabilidad Civil, Defensa Jurídica y servicio de reparación en talleres Verti.

La póliza Cuentakms supone un nuevo modelo de seguro que permite ajustar los gastos en aquellos hogares que cuentan con varios vehículos, algunos de los cuales se utilizan esporádicamente a lo largo del año.

Este seguro contempla también la posibilidad de “comprar” suplementos de kilometraje en paquetes de 500, 1.000 y 1.500 kilómetros, y ofrece prestaciones opcionales de asistencia básica en viaje, seguro de conductor con cobertura de hasta 30.000 euros, y el descuento propio que ofrece la compañía por conductor único del vehículo.

La contratación de este seguro, que puede realizarse a través de internet o por teléfono, implica una verificación del kilometraje en el momento de contratar. El cliente podrá enviar dicha verificación fotográfica desde su smartphone a través de la app de Verti.

Para los clientes de VERTI que ya tengan en vigor una póliza de coche o moto, y contraten la otra, puede unificar ambas en el seguro de “Seis ruedas” y beneficiarse de la reducción de precio y del resto de ventajas.

Quienes todavía no sean clientes de VERTI también pueden contratar este novedoso producto, aunque sus pólizas no venzan al mismo tiempo.

VERTI garantiza el mismo precio durante tres años si se contrata el seguro “Seis ruedas” a través de Internet.

