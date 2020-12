Trabajos

1.903 nuevas plazas de empleo público en Castilla-La Mancha

El Gobierno regional y los sindicatos de la función pública de la Junta de Castilla-La Mancha aprueban la oferta de empleo público para 2020. Se han aprobado un total de 1.903 plazas repartidas en las siguientes áreas: 893 para Educación, 360 para Sanidad y 650 para Administración General, que se dividen en: 399 funcionarios y 251 para personal laboral. El total de las plazas incluyen tanto turno libre como promoción interna.

Oferta empleo público CLM 2020

Con la aprobación de estas nuevas 1.903 plazas de empleo público se inicia el II Plan de Impulso a los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha cuyo objetivo es crear entre 2020 y 2023 un total de 6.000 plazas de empleo público.

Las nuevas plazas de empleo público tienen que elevarse a Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas para su aprobación definitiva.

A continuación te dejamos las principales páginas webs de las bolsas de trabajo así como los puestos de empleo a los que se pueden optar y las oposiciones de cada una de las áreas.

En este artículo te contamos toda la información disponible hasta el momento sobre las convocatorias de empleo público en Castilla-La Mancha en 2020. Por el momento no se han publicado fechas ni ningún detalle más de estas 1.903 nuevas plazas excepto su distribución.

Administración general

En la página oficial de la Administración General de empleo público se puede acceder tanto a los procesos selectivos abiertos como cerrados del personal laboral y personal funcionario. En ambas categorías los puestos de empleo se convocan por oposiciones.

En cada una de las convocatorias ya cerradas hay un enlace directo a un documento en el que se detallan todas las características de esa convocatoria concreta: el grupo de pertenencia, el cuerpo, la especialidad, el número de plazas, la titulación académica requerida, requisitos específicos y las tasas de exámenes.

Puedes acceder a esos documentos si quieres hacerte una idea de las características de las convocatorias inmediatamente anteriores.

Personal funcionario

En el este enlace puedes acceder a la bolsa de empleo del personal funcionario. A continuación te dejamos los diferentes puestos de empleo a los que se puede optar en esta categoría. El personal funcionario divide los diferentes tipos de empleo en cinco cuerpos:

Cuerpo Superior

Administración General

Arqueología

Arquitectura Superior

Biología

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ciencias Ambientales

Cuerpo de Letrados

Escala Sociosanitaria, Psicología

Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos (Archivos)

Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos (Bibliotecas)

Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos (Museos)

Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales (Medicina del Trabajo)

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información

Escala Superior Sanitarios Locales (Farmacia)

Escala Superior Sanitarios Locales (Veterinaria)

Especialidad Económica

Especialidad Jurídica

Farmacia

Ingeniería Agronómica

Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Montes

Ingeniería Industrial

Medicina

Medicina del Trabajo

Patrimonio histórico

Psicología

Química

Veterinaria

Cuerpo técnico

Arquitectura Técnica

Bolsa Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Bibliotecas)

Enfermería

Enfermería de Empresa

Escala Educativa

Escala Sociosanitaria (Educador Social)

Escala Sociosanitaria (Enfermería)

Escala Sociosanitaria (Fisioterapia)

Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Archivos)

Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Museos)

Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (General)

Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (Técnica)

Escala Técnica de Sistemas e Informática

Gestión Administrativa

Ingeniería Técnica Agrícola

Ingeniería Técnica de Minas

Ingeniería Técnica de Obras Públicas

Ingeniería Técnica en Topografía

Ingeniería Técnica Forestal

Ingeniería Técnica Industrial

Técnico de Orientador Laboral

Terapia Ocupacional

Trabajo Social

Cuerpo ejecutivo

Administrativos

Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas

Escala Administrativa de Informática

Escala Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales

Cuerpo auxiliar

Auxiliar

Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

Cuerpo agente medioambiental

Agente Medioambiental

Personal laboral

En el área de personal laboral existen tres grupos que engloban diferentes puestos de empleo:

Grupo III

Auxiliar Técnico Educativo

Cocinero

Encargado Agrario y Medio Ambiental

Encargado de Servicios

Encargado General Agrario y Medio Ambiental

Encargado General Obras Públicas

Encargado Obras Públicas

Especialista de Laboratorio

Jefe de Mantenimiento

Monitor de Centro

Monitor Jefe de Taller

Operador Maquinaria Pesada

Técnico Especialista en Lengua de Signos

Técnico Especialista en Jardín de Infancia

Grupo IV

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar de Laboratorio

Ayudante de Cocina

Conductor

Oficial Primera Agrario y Medio Ambiental

Oficial Primera Mantenimiento

Oficial Segunda Agrario y Medio Ambiental

Oficial Segunda de Mantenimiento

Vigilante de Carreteras

Vigilante de Obras

Grupo V

Ordenanza

Peón Especialista

Personal Limpieza y Servicios Domésticos

Educación

A través del portal de educación de Castilla-La Mancha se puede acceder tanto a la bolsa de trabajo como a las diferentes oposiciones.

Bolsa de trabajo

Existen diferentes categorías en la bolsa de trabajo de la educación:

Primaria

Secundaria y Régimen Especial

Cambio del estado de disponibilidad

Especialistas de FP

Inspección

Emplazamientos

Seguimiento personalizado

Conservatorio Superior de Música

Profesores de Religión

Oferta pública telemática

Oposiciones

En la actualidad no hay ninguna convocatoria de oposición abierta, pero te recomendamos que accedas a este enlace con regularidad para conocer próximas convocatorias.

Sanidad

En el área de Sanidad, la bolsa de empleo Selecta se divide en diferentes categorías:

Personal facultativo

Personal Sanitario diplomado

Personal sanitario técnico

Personal de gestión y servicios

Consultar las notas

Castilla-La Mancha tiene habilitada una plataforma de consulta de notas en la que puedes comprobar la calificación de los exámenes a través de dos vías:

Con un correo y una contraseña

A través del DNI y el número de formulario

