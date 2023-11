Trabajos

2 de cada 3 trabajadores considera que está bien pagado en su empresa

El 63 % de los empleados considera que su empresa le ofrece una remuneración justa. Esta es una de las conclusiones que se extraen de la segunda entrega de la encuesta ‘Global Workforce of the Future 2023’ elaborada por The Adecco Group, empresa gestora de recursos humanos.

Un informe que analiza las perspectivas de los trabajadores en España a medio y largo plazo. Del total, 3 de cada 4 encuestados quiere continuar en su empresa, aunque con la condición de tener acceso a oportunidades de formación y progresión individual.

Satisfacción con el sueldo actual de los trabajadores

El informe señala que, teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida en los últimos 12 meses, así como la no progresión de los sueldos acorde a la inflación, el 63 % cree que su empresa le ofrece una remuneración justa. Aunque, precisamente, optar a un sueldo mejor es uno de los motivos que llevan a los empleados actuales a querer cambiar de trabajo.

La formación, clave para fidelizar a los trabajadores

Los datos de la encuesta evidencian que, pensando en los planes profesionales para los próximos 12 meses, el 73 % de los empleados encuestados tienen intención de permanecer en su empresa actual. De este porcentaje, una gran parte mantiene esta decisión, pero solo si tiene acceso a oportunidades de formación y progresión profesional.

Así, el 21 % de ellos quiere progresar en su actual organización, mientras que al 15 % le gustaría mejorar sus cualificaciones para un mejor trabajo dentro de su compañía.

Una situación que contrasta con que por parte de las empresas está aumentando la inversión en formación. El 52 % de los encuestados asegura que el empleador invierte eficazmente en el desarrollo de sus competencias y 6 de cada 10 tienen intención de asumir un mayor control sobre el desarrollo de sus habilidades.

En concreto, según explica Alberto Gavilán, director de Talento en The Adecco Group, en los últimos años, la adquisición de nuevas habilidades se ha convertido en un elemento crucial para mantenerse relevante y competitivo. Motivo por el que para fidelizar y comprometer a los trabajadores, los empleadores deben fomentar y apoyar el aprendizaje permanente, el desarrollo de carrera y las oportunidades de movilidad interna, que son más importantes en ocasiones que el salario a la hora de decidir si quedarse o abandonar una empresa.

El motivo de mayor peso de los trabajadores para quedarse en su empresa son la estabilidad (24 %), la conciliación entre trabajo y vida personal (19 %) y la buena relación con sus compañeros en el 18 % de los casos.

Los trabajadores que quieren dejar su trabajo lo hacen por optar a un sueldo mejor

Por el contrario, el 24 % de los encuestados tienen intención de dejar su empresa actual en el próximo año. ¿Los motivos? En primera posición se encuentra la de conseguir un sueldo mejor en el 24 % de los encuestados.

Le sigue el deseo de tener su propio negocio en el 22 % de los casos, su progresión de carrera en el 20 % y el hecho de que su empleo no les satisface o no le encuentran sentido en el 18 %.

