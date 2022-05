Ocio - Tecnología

20 canciones motivadoras para subir el ánimo

¿Día de bajón? Si estás en uno de esos momentos en los que necesitas un buen chute de energía, no hay nada mejor que pueda ayudarte a subir el ánimo que una buena playlist de canciones motivadoras. Si no sabes qué tipo de música puede mejorar considerablemente este día, aquí te recopilamos 20 canciones de todos los estilos que son perfectas para que tu día dé un giro radical. No te pierdas ninguna, quizá encuentres en este listado un nuevo tema favorito que añadir a tus listas de reproducciones.

Happy de Pharrell Williams

Ya lo dice el estribillo, “because i’m happy”. Esta canción de Pharrell Williams es todo un alegato a la felicidad, a sentirse libre y cómodo contigo mismo. Aunque más allá de la letra, el ritmo y los acordes de la música van a ayudarte a levantar este día.

Don’t stop me now de Queen

“Voy a seguir, no voy a detenerme” decía Freddy Mercury. Si necesitas oír una canción inspiradora y llena de vitalidad, deja que Queen se meta en tus oídos y disfruta.

What a Wonderful World de Louis Armstrong

Seguro que la has escuchado alguna vez. ‘What a Wonderful World’ no tiene una melodía precisamente alegre, pero la forma que tiene Louis Armstrong de cantarla y transmitirla la convierten en algo maravilloso. Esta canción puede con uno y todos los malos días del año. Siéntate, cierra los ojos, relájate y disfruta.

The power de Snap

Si tienes un mal día y esta canción empieza a sonar, cambiarás el chip al instante. ‘The power’ es una canción llena de energía, poder y motivación. Todo lo que necesitas para subir el ánimo.

I will be there for you de The Rembrandts

Si eres fan de Friends, esta canción podrá con cualquier mal día. Los primeros acordes ya van a empezar a darte esa energía que tanto necesitas. Porque recuerda, siempre habrá alguien que estará allí para ti cuando la lluvia empiece a caer.

Dramas y comedias de Fangoria

La música de Fangoria es una de las grandes protagonistas de la movida madrileña. Buen rollo, optimismo, libertad y felicidad son algunas de las ideas de sus canciones. Si has tenido algún problema de desamor o con tu pareja, ponte este tema a todo volumen de Fangoria y grita al unísono: “No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas”

Girls just want to have fun de Cyndi Lauper

La voz de Cyndi Lauper y la melodía trasportan a otra época. Un ritmo que se te mete en el cuerpo y al que no puedes resistirte.

Wannabe de Spice Girls

Es otro clásico. ¿Quién no ha escuchado alguna vez ‘Wannabe’ de las Spice Girls? Poderío, música cañera y mujeres independientes con la amistad siempre presente son las protagonistas de esta canción que va a trasladarte a tu infancia a la vez que te pone a bailar.

Resistiré de Dúo Dinámico

Ha sido uno de las canciones más sonadas durante la pandemia. Todo un himno a la fuerza y perseverancia frente a la crisis sanitaria. Esta canción probablemente te traiga recuerdos de todo el confinamiento. Si te centras en la letra y la interiorizas, vas a sentir como puedes con todo, aunque tengas un mal día.

Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat

Solo con escuchar los primeros acordes vas a querer seguir escuchando esta canción. Aunque más allá de los ritmos y la melodía, este tema de Joan Manuel Serrat tiene una letra que seguro puede ayudarte en un día de bajón. “Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad” y “no dosifiques los placeres, si puedes, derrochalos” resumen a la perfección la idea de esta canción.

La vida es un carnaval de Celia Cruz

Suenan las maracas y arranca la voz de Celia Cruz para subirte el ánimo todo lo que necesitas. Si necesitas unas palabras motivadoras, estas dos estrofas de Celia Cruz es perfecta: “Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos, y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara, y todo pasa”.

Walking on sunshine de Katrina and The Waves

Aunque no te pares a escuchar la letra, esta canción va a darte ese chute de energía que necesitas. Como bien dice la canción, estoy andando bajo el sol y anda que no sienta bien. Quizá escuchar este tema bajo los rayos del sol es todo lo que necesitas.

Wake me up de Avicii

Ha sonado en muchísimos festivales. Esta canción de Avicii es símbolo de alegría, fiesta y motivación.

Sin miedo de Rosana

‘Sin miedo’ es una de las letras que debes escuchar si tienes un mal día. La ilusión, esperanza y la forma de transmitir esta canción van a levantarte del sofá para que tu día dé un giro de 180 grados.

Viva la vida de Coldplay

‘Viva la vida’ de Coldplay es una canción con una melodía muy agradable que seguro has escuchado alguna vez. Poco a poco vas a notar como el ritmillo se cuela dentro de ti y te saca alguna que otra sonrisa.

I will survive de Gloria Gaynor

La voz de Gloria Gaynor acompañada de la melodía crean un ambiente empoderamiento y motivación del que no podrás escapar.

Revolución sexual de La Casa azul

‘La revolución sexual’ es una canción de sonidos electrónicos que puede ayudarte a mejorar el ánimo. Porque lo sabemos, “va a suceder, el verano del amor. Sé que va a suceder, la revolución sexual”.

Let’s Get Loud de Jennifer Lopez

Esta es una canción que puedes ponerte en cualquier hora del día. Para hacer deporte, para levantar el ánimo o de fiesta. En cualquiera de estos momentos sigue la filosofía de JLO y “si quieres vivir tu vida, vívela por completo y no la desperdicies”, tal y como dice la canción.

Run the world (girls) de Beyoncé

Al igual que otras canciones de este listado, la motivación se abre paso gracias al poderío que desprende la voz de Beyoncé.

Solo se vive una vez – Azúcar moreno

Este dúo resume en una canción la importancia de aprovechar cada minuto de la vida.

