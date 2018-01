Coches 5 motivos por los que triunfan los coches blancos

Todos los años, el sistema de colores Pantone elige un color que marcará tendencia en moda, diseño y por qué no, también en automoción, como por ejemplo actualmente el color blanco para los coches. Pues bien, el color elegido para 2018 ha sido el ultravioleta, no solo para los coches, sino en general, en definitiva un color controvertido puesto que no es un color, sino una radiación invisible al ojo humano que en ocasiones emite luz morada, y solo podemos “verlo” en determinadas circunstancias.

Casacochecurro.com La elección del ultravioleta responde a unas directrices de marketing que muy bien conocen quienes hayan ido a un concesionario a comprarse un coche. ¿Te imaginas un coche en color ultravioleta? Inmediatamente pensarías en una carrocería fuera de este mundo, especial y futurista.

El color de la pintura del coche refleja quiénes somos

Como en el resto de áreas del diseño, los coches se eligen de forma cada vez más personalizada, dependiendo de las necesidades del usuario pero también de su personalidad. El color de la carrocería suele responder a dos parámetros: o bien refleja quienes somos, o bien se elige por cuestiones de precio, durabilidad y confort. Por así decirlo, podemos elegir el color de un coche con el corazón o con la cabeza.

La necesidad de personalizar el coche ha llevado a los catálogos de automoción a ampliar sustancialmente sus gamas: puedes encontrar cuatro rojos distintos y varias categorías de negro. En 2013, el Chevrolet Spark irrumpía en el mercado con un rosa bautizado como Techno Pink, acompañado de un azul Denim, el Lemonade, el verde Jalapeño y el Salsa, en rojo vibrante. Los paralelismos entre estos colores y el ultravioleta son evidentes, y también el afán por asociar colores y carrocerías a emociones, sensaciones y estados de ánimo.

Entonces, ¿cuál es el color preferido por los españoles para su coche? Según el estudio elaborado por compramostucoche.es, desde 2010 nos hemos quedado aparcados en los colores sobrios. El blanco, y no el ultravioleta, es el color que triunfa entre los españoles, los europeos y en el mercado internacional del motor. Su prevalencia en España es superior al 30%, y es el color líder en todos los tipos de carrocería.

Cinco motivos por los que nos encantan los coches blancos

1. El blanco se vende mejor

Un coche blanco es un coche atemporal, que no responde a modas pasajeras ni está cortado al gusto de su dueño. Quizá no sea tan emocionante como un verde Jalapeño, pero es una apuesta segura que nunca queda desfasada. Las carrocerías en tonos flúor o pastel pueden resultar apetecibles, pero siempre será más difícil encontrar un comprador cuando llegue el momento de deshacerse del coche.

2. Son más baratos

Un color novedoso es más caro, no tanto por sus pigmentos como por una cuestión de oferta y demanda. Desde los años 80 hasta hoy, el mercado español ha estado dominado por el blanco, el negro y el azul. Son los colores básicos más baratos en cualquier catálogo de carrocerías.

3. Los asociamos a las nuevas tecnologías

El blanco representa pureza e innovación, igual que asociamos verde y naturaleza, o azul a tranquilidad y bienestar. Según los expertos en marketing, el auge que han vivido el blanco, el gris plomo y el plata desde el cambio de siglo estaría relacionado con las nuevas tecnologías, la robótica y los dispositivos que usamos a diario como smartphones y tabletas.

4. Son más seguros (en teoría)

Según un estudio publicado en 2007 por la universidad pública australiana, los coches blancos son algo más seguros, probablemente porque son visibles en todas las condiciones meteorológicas excepto la nieve. Según este estudio, en el que se cruzaron datos de casi un millón de accidentes registrados entre 1997 y 2004, los coches negros tendrían un 12% más de probabilidades de tener un accidente durante el día, y un 47% más durante la noche.

5. Se ensucian menos

La carrocería de un coche claro parece ser inmune a las manchas y se mantiene impecable por más tiempo. No le afectan ni los restos de polvo, ni las marcas de lluvia, ni siquiera los rasguños superficiales, que son mucho más visibles en un coche oscuro.

