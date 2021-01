Sabías Que...

8 dudas sobre la vacuna de la COVID-19 respondidas por expertos científicos

Desde Casacochecurro.com hemos consultado a los expertos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre las vacunas de la COVID-19 con el objetivo de resolver las ocho dudas más comunes sobre sus posibles efectos, protección y sobre la importancia de vacunarse.

¿De qué me protegen las vacunas?

¿Si me vacuno ya no me voy a contagiar? La respuesta es no. La viróloga e inmunóloga del CSIC Margarita del Val explica de qué nos protege exactamente una vacuna. Por el momento se sabe que las vacunas de Moderna y Pfizer “protegen del sufrimiento a aquellas personas infectadas, pero no se sabe si evita la infección”. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos contagiarnos de coronavirus una vez nos vacunemos, pero la vacuna nos protegerá del sufrimiento que provoca, de los posibles síntomas y de la muerte.

De momento los ensayos evidencian que estas dos vacunas no nos protegen de la infección. Esto nos lleva a otro punto: ¿Si me infecto estando vacunado, puedo contagiar? Depende. En función del grado en que una persona vacunada se infecte puede ser un foco de contagio o no. Por tanto, aunque nos vacunemos, tenemos que continuar con las medidas de protección.

Del Val insiste en que este tipo de dudas se irán despejando según avancen las campañas de vacunación y se completen los ensayos clínicos.

La viróloga distingue entre los síntomas leves y graves provocados por el coronavirus. Los primeros son consecuencia de la acción directa de la COVID-19 mientras que los segundos surgen a raíz de la acción del virus pero son provocados e incrementados por patologías previas. La mezcla de la acción del virus en las patologías previas es lo que provoca estos síntomas de mayor gravedad en personas contagiadas. La buena noticia es que según explica Del Val “las vacunas protegen de estos segundos síntomas también”.

Aunque de momento hay otros interrogantes por responder como por ejemplo cuál es la duración de la protección de la vacuna.

¿Me tengo que vacunar si ya he pasado el coronavirus?

Del Val detalla la importancia y necesidad de vacunarse, “incluidas las personas que ya han pasado la COVID-19”, porque lo importante para protegerse ahora y evitar que el número de muertes siga creciendo es vacunarse y remarca que hay que ponerse las dos dosis.

Toda la población debe vacunarse y aunque las reinfecciones de personas que ya lo han pasado suelen tener síntomas mucho más leves, la vacuna aporta una mayor protección. Por este motivo Del Val recalca la importancia de que las personas que ya han superado el coronavirus se vacunen.

¿Por qué es importante vacunarse?

La llegada de las vacunas nos permite ver cómo dentro de muchos meses, la pandemia remitirá, pero por el momento, Del Val no tiene dudas, “estamos ante la cuarta ola” y es importante vacunarnos porque alerta que estamos ante el peor momento en cuanto a contagios.

Esta cuarta ola se debe tanto a la época navideña en la que se han producido muchos encuentros y a que, debido al invierno, se desarrollan muchas más actividades en espacios cerrados. Del Val explica que el riesgo de número de brotes y personas contagiadas es 10 veces superior en interiores mal ventilados frente a espacios al aire libre. Insiste en que se ha primado la distancia de seguridad en espacios cerrados que en asegurar la buena ventilación.

Por ello, mientras la pandemia siga activa, Del Val insiste en la necesidad de no relajarnos y de que tenemos que seguir con las medidas de protección.

¿Por qué son dos dosis?

La vacua se compone de dos dosis porque su función es la de enseñar al sistema inmunitario a reconocer la infección. El proceso de vacunación consiste en lo siguiente:

Una primera dosis que pone en alerta a los linfocitos y na segunda que les otorga una memoria inmunitaria más duradera. Es más, Del Val explica que “la segunda dosis produce 50 veces más respuesta neutralizante del virus”.

¿Y si no me fío de la vacuna y no me la quiero poner?

Sobre las dudas y reticencias que genera la vacuna en ciertos sectores de la población, Del Val zanja la polémica asegurando de que las vacunas de Pfizer y Moderna son seguras y eficaces y que además están autorizadas por la Unión Europea. Justifica esta sentencia explicando que el perfil de seguridad de las dos vacunas es altísimo “porque se ha ensayado con hasta 5 y 10 veces más voluntarios que en otras vacunas”. Estas dosis además son “muy eficaces a muy corto plazo.” La protección en cuanto a síntomas del virus es del 95%.

Hay colectivos reticentes a la vacuna por la rapidez en la que se ha conseguido, sin embargo, la viróloga explica que este hecho se debe a que había una investigación previa y que nada más empezar la pandemia ya se sabía que se trataba de un coronavirus y se conocía su secuencia.

¿Cuándo va a llegar la inmunidad de grupo?

No paramos de escuchar la frase esperanzadora de conseguir cuanto antes la inmunidad de rebaño. Pero según explica Margarita del Val, no todas las vacunas son capaces de dar inmunidad colectiva, y de momento, no se sabe si esta es capaz. ¿Cuándo se alcanza una inmunidad colectiva? Cuando un grupo de personas se han vacunado con una dosis que es capaz de proteger de la infección y por tanto se reduce la transmisión del virus.

Sobre el proceso de vacunación, lo ve muy lento. Si sigue así, concluye que o Pfizer y Moderna consiguen una mayor producción de vacunas o se tardará muchísimo en vacunar a toda la población

¿Cuáles son los efectos de las vacunas?

Sobre las reacciones que pueden derivarse de las vacunas, Del Val detalla que este tipo de vacunas ARN pueden provocar reacciones atípicas en los dos días posteriores a recibir las dosis. Pero insiste en que “no son efectos adversos, sino directos de la inmunización”. Pueden causa malestar general, fatiga, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones o escalofríos. Con la segunda dosis sucede igual.

Las posibles reacciones adversas se dan entre seis semanas y dos meses tras recibir la dosis, y que efectos a largo plazo no se han dado. Aunque envía un mensaje tranquilizador puesto que en las pruebas realizadas las vaucnas no han tenido efecto grave en los resultados obtenidos de una muestra de 20.000 personas en Pfizer y en una muestra de 15.000 personas en el caso de Moderna.

Por otra parte, se han detectado que en una de cada 100.000 personas vacunadas se produce una reacción alérgica fuerte, por lo que especialistas deben estar preparados para cortar la reacción.

¿Habrá más vacunas?

La viróloga afirma que con el tiempo habrá más vacunas además de las actuales de Moderna y de Pfizer y afirma que estas dos que están disponibles quizá no sean las mejores pero sí las más rápidas. Aunque concluye que la eficacia del 95% que tienen estas dos vacunas es difícilmente mejorable. La de Oxford AstraZeneca de momento no ha sido autorizada por la Unión Europea y su eficacia es mucho menor que la de Moderna y Pfizer.

