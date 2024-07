Coches

Eléctricos

Aire acondicionado y maletero lleno: los peores enemigos del coche eléctrico para viajar en verano

NOTICIA de de Cristian Pinto

Las restricciones de las grandes ciudades a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT cada vez son más estrictas. Si tienes un vehículo eléctrico seguramente que estés tranquilo y puedas circular por cualquier carretera sin miedo a que te multen. Eso sí, ahora con el verano encima habrás pensado en realizar un viaje largo en tu coche eléctrico, ¿verdad?

Lo cierto es que la mayoría de marcas aseguran una autonomía media de unos 400-450 km sin parar a recargar el vehículo, pero no es lo mismo hacerlo tu solo en el coche y sin encender el aire acondicionado.

En esta información te detallamos cómo afecta a la batería de este tipo de vehículos llevar a toda la familia en el coche, con el maletero hasta arriba y con el aire acondicionado funcionando todo el trayecto, así como otros consejos para hacer un viaje largo en un coche eléctrico.

Cómo afecta llevar el maletero lleno

Si el maletero de tu coche va lleno de maletas, neveras o sombrillas para la playa y llevas todas las plazas ocupadas, el peso de tu coche se incrementará considerablemente. Esto se traduce en que el coche va a necesitar más potencia para circular a una determinada velocidad, por lo tanto, vas a tener que pisar más el acelerador y gastarás más batería.

Por lo tanto, si en tu cuadro de mandos ves que tienes 400 kilómetros de autonomía no te confíes, porque es posible que esta disminuya más rápido de lo que esperabas debido al gran peso que llevas en el vehículo.

Viaja mejor por la noche

Muchas personas prefieren realizar los viajes por la noche. Las ventajas son claras: menos tráfico en la carretera y, en los meses de verano, el calor no será un problema. La temperatura más baja y la mejor calidad del aire serán aliados para el coche eléctrico. De este modo, evitarás usar el aire acondicionado y cuidarás la autonomía del coche.

El rendimiento de las baterías de litio de los coches eléctricos cae cuando la temperatura sube por encima de los 30 grados. Por ello, es importante que sepas cómo evitar la degradación de la batería del coche eléctrico y alargar su vida útil.

Usa correctamente el aire acondicionado

Si no te queda más remedio que encender el aire acondicionado, hazlo. Es mejor tener que parar un tiempo a recargar el coche que estar conduciendo con un calor infernal. Eso sí, existe una gran diferencia entre poner el aire acondicionado a 16° C y a 24° C. Ten claro que cuanto menos trabaje el compresor y todos los elementos del aire acondicionado del coche, más energía ahorrarás, lo que a la larga durante el viaje se traduce en más kilómetros de autonomía.