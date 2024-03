Vivienda

Alquileres

Antonio Carroza: ‘Hay que suspender temporalmente la declaración de la zona tensionada en Cataluña por haber un gobierno en funciones’

NOTICIA de de Javi Navarro

“La aplicación de una zona de mercado tensionado tiene sentido mientras transcurre la legislatura en dicha comunidad autónoma y con un Gobierno autonómico plenamente constituido y no en funciones, como es el escenario que nos encontramos ahora en Cataluña”, destaca el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, tras conocerse que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, adelantó ayer la convocatoria de elecciones en Cataluña tras la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos autonómicos.

De este modo, Alquiler Seguro solicita al Ministerio de Vivienda que suspenda temporalmente la declaración de la zona tensionada en Cataluña, que abarca a 140 municipios, al entrar esta comunidad en período electoral y estar el Gobierno autonómico en funciones. “Pedimos al Ministerio de Vivienda, que es el que tiene la última palabra para autorizar o no la puesta en marcha de la zona tensionada en Cataluña, que suspenda temporalmente dicha tramitación mientras no termine el proceso electoral en Cataluña, que se inició ayer, con la convocatoria electoral por parte del presidente de la Generalitat”, subraya Antonio Carroza.

El Gobierno central, a través de su ministra de Vivienda y Agenda Urbana, puede tomar esta decisión de paralizar temporalmente esta medida, “debido a que la Ley de Vivienda está prevista solo para los escenarios donde las instituciones están funcionando con regularidad y no bajo un proceso electoral”, señala el presidente de Alquiler Seguro.

Gobierno en funciones tras la declaración electoral

“Entendemos que la aplicación de una zona de mercado tensionado, como lo define la Ley de Vivienda, tiene sentido que se aplique mientras transcurre la legislatura en dicha comunidad autónoma y con un Gobierno autonómico plenamente constituido y no en funciones, como es el escenario que nos encontramos ahora en Cataluña”, añade Antonio Carroza.

Desde Alquiler Seguro, prosigue su presidente, “entendemos que el actual Gobierno en funciones de la Generalitat no está legitimado para tomar una decisión tan importante y que tendrá seguro un impacto, desde nuestro punto de vista muy negativo, en el mercado de alquiler en Cataluña, cuando no se sabe quién va a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años, y que podría suponer una hipoteca para un futuro gobierno en Cataluña que no esté de acuerdo con esta medida”.

Si quieres leer más noticias como Antonio Carroza: ‘Hay que suspender temporalmente la declaración de la zona tensionada en Cataluña por haber un gobierno en funciones’, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.