Así puedes celebrar tu boda como en Las Vegas sin salir de España

NOTICIA de de Jessica Pascual

Casarse en Las Vegas es una de las tradiciones más originales y demandadas por los turistas en esta localidad norteamericana desde la década de los 80. Con un imitador de Elvis como oficiante —que se mete en el papel como si fuera el mismísimo cantante— y los novios vestidos de Elvis Presley y Marilyn Monroe, son muchas las parejas que se dan el sí quiero de esta forma tan peculiar y divertida en los Estados Unidos. Todo un clásico de los viajes al estado de Nevada que una empresa ha decidido trasladar a España.

En concreto, desde el verano de 2024 las parejas que quieran vivir esta experiencia pueden hacerlo sin salir de la península, en Benidorm. Se trata de un guiño a esta celebración típica americana que llega de la mano de Barceló Benidorm Beach y en el que se ofrece a los participantes la misma experiencia.

Casarse como en Las Vegas en Benidorm

Desde este próximo verano, el hotel de la cadena Barceló ofrece a sus huéspedes y clientes la posibilidad de celebrar su boda como en Las Vegas sin tener que salir de España.

La celebración tiene lugar en el rooftop del hotel, desde el B-Heaven con unas espectaculares vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al skyline de la ciudad. En concreto, la terraza superior del hotel Benidorm Beach se ha convertido en una capilla donde los enamorados podrán darse el sí quiero de la forma más original y divertida.

Este es un servicio de bodas exprés de ceremonia no oficial, esto es, que no tiene validez legal. Sirve para pasar un rato divertido y puede hacerse tanto si los participantes están casados de verdad, como si no. El maestro de ceremonias para la celebración será un oficiante caracterizado como el cantante Freddie Mercury, no el tradicional Elvis de Las Vegas.

Celebración tras el enlace

Tras el enlace, la compañía ofrece una celebración para brindar con cócteles de autor. Una propuesta que tiene un aspecto en común y es que todas las bebidas siguen un hilo conductor porque están elaborados con un ingrediente característico de Alicante.

Cuánto cuesta la experiencia de casarse al estilo Las Vegas en Benidorm

Desde la organización del evento detallan que la experiencia de las bodas no se vende en conjunto con el precio de la habitación. Por el contrario, los clientes cuentan con varias opciones y tarifas para disfrutar de esta actividad:

Paquete Rey del Rock que está disponible desde 450 euros. En este caso, la experiencia se realiza en el espacio reservado en el rooftop del hotel B-Heaven con vistas al Mediterráneo.

El precio incluye el atrezzo para lucir con Elvis Presley y Marilyn Monroe, así como el papel del oficiante de la boda, el montaje y mobiliario para que asistan hasta 10 invitados y cava para brindar tras el enlace.

Por otra parte, destaca el paquete ‘Welcome to fabulous Barceló Benidorm!’, que está disponible desde 650 euros al mes. La tarifa incluye el espacio reservado en el rooftop y un servicio de DJ durante una hora.

También entra en el precio el atrezzo para vestirse de Marilyn y Elvis, el papel del oficiante de boda y el montaje del atril, así como el mobiliario para que asistan hasta 10 personas al evento. Se incluye además un servicio de cocktail de la carta Beniyork para brindar tras el enlace.

La compañía organizadora detalla que el precio final de estas experiencias se determina de manera particular a cada petición y posible personalización a través del equipo comercial, por lo que es recomendable pactar cada evento en fecha y forma según los deseos de cada pareja.