¿Atrapado en un ascensor? Los expertos revelan lo que nunca hay que hacer

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te has quedado atrapado en un ascensor? Ya sea solo o con gente, es una situación poco agradable. Y muy propensa a que se produzcan episodios de ansiedad o estrés por el espacio reducido y por intentar comunicar lo sucedido para poder solucionarlo cuanto antes.

No obstante, Kone, empresa especializada en la industria de los ascensores, detalla que los ascensores no dejan de ser máquinas y, por tanto, como sucede con cualquier otra tecnología, es posible que surjan imprevistos que requieran de una respuesta adecuada por parte de los usuarios. Para saber cómo actuar, los expertos ofrecen una serie de consejos prácticos para los ciudadanos sobre qué hacer si se quedan encerrados en el ascensor. Y, sobre todo, acerca de lo que nunca hay que hacer para no empeorar la situación.

Qué hacer si te quedas atrapado en un ascensor

Los expertos explican qué es lo que nunca hay que hacer en estos casos para evitar otros incidentes y no agravar la avería del ascensor. Nada de agobiarse por pensar que se va a acabar el aire, ni intentar salir por la fuerza sin llamar a los técnicos especializados. Es fundamental guardar la calma y esperar una respuesta de la empresa de mantenimiento para encontrar la mejor solución al problema.

No agobiarse: El aire del ascensor no se acaba

Estar tranquilo y calmado es fundamental si te quedas encerrado en un ascensor. Los expertos insisten en que es crucial tener la mente enfocada en temas que no generen ansiedad ni puedan afectar al equilibrio emocional.

Explican que, aunque es una creencia extendida, la disminución de oxígeno en la cabina de los ascensores es imposible que ocurra, puesto que los elevadores están equipados con rejillas de ventilación específicamente diseñadas para cumplir con las condiciones preestablecidas que facilitan el intercambio de aire. Por tanto, añaden, permiten una adecuada circulación tanto de entrada, como de salida de aire.

Es el siguiente paso. Los expertos explican que todos los ascensores están equipados con un dispositivo de comunicación de emergencia que permite establecer contacto con el centro de atención al cliente de la empresa responsable del mantenimiento del ascensor. Una vez establecida esta primera comunicación, lo siguiente que recomiendan los expertos es leer las indicaciones proporcionadas y esperar a que lleguen los técnicos.

Hay que tener en cuenta que los ascensores más modernos están equipados con unos altos sistemas y protocolos de seguridad sofisticados, lo que provoca que el hecho de que se produzca una situación de peligro sea altamente improbable.

Por otra parte, insisten en la importancia de que los usuarios afectados no se tomen la libertad de salir del ascensor por sus propios medios, puesto que los ascensores cuentan una gran variedad de sistemas de seguridad, como cables y sistemas de frenado. Para evitar un incidente mayor, es importante esperar a que llegue el personal capacitado y autorizado para abrir las puertas.

De manera adicional, no hay que perder los nervios ni ponerse a llamar a todo el mundo de la agenda del teléfono. Puede que no tengas cobertura, pero no debe cundir el pánico. Para eso están los botones de llamada y emergencia de los ascensores.

No forzar las puertas ni intentar salir

Los expertos recuerdan que el intento de manipular la apertura de las puertas de forma manual conlleva una serie de riesgos. En concreto, explican que esto podría acabar en un accidente que ocasione daños adicionales a los mecanismos internos del ascensor, agravando la avería. Por ello, lo más recomendable, según los expertos, es esperar a la intervención de los técnicos. Solo así se consigue una resolución segura del problema y efectiva.

Hacer caso a los técnicos

Desde Kone lo tienen claro: La atención prioritaria hacia los usuarios que se encuentran atrapados en un ascensor es fundamental, por lo que el técnico designado debe desplazarse de forma inmediata hacia la instalación afectada.

Tras establecer el primer contacto con el equipo de rescate, se recomienda a los usuarios a seguir de forma meticulosa todas las indicaciones proporcionadas por estos especialistas. Porque estos profesionales están debidamente capacitados para abordar estas circunstancias de manera eficiente y con la máxima garantía de seguridad.

Crear un buen ambiente si hay más gente encerrada

En el caso de que esta situación se dé junto a otros ocupantes en el ascensor, se recomienda tener conversaciones que inspiren tranquilidad en todo momento. Los expertos insisten en que la colaboración y buen ambiente entre pasajeros puede ser de gran utilidad para conservar la calma colectiva y explorar posibles soluciones mientras llegan los técnicos.