Boom de la vivienda usada: por qué el 89% de las hipotecas ya se dirige a segunda mano

Boom de la vivienda usada: por qué el 89% de las hipotecas ya se dirige a segunda mano
Foto del periodista Javi Navarro
NOTICIA de Javi Navarro

El mercado hipotecario español se ha inclinado claramente hacia la vivienda de segunda mano durante 2025. Según datos de Gibobs.com, el 89% de las solicitudes de hipoteca han sido para inmuebles usados, mientras que las peticiones de obra nueva han descendido un 15,38%, quedándose en tan solo un 11% del total. Una cifra que refleja el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de obra nueva.

Este comportamiento se produce en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible y por la presión al alza de los precios. El Banco de España advierte de que hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la demanda actual, un déficit que continúa afectando a la evolución del mercado.

El precio medio de las hipotecas de obra nueva sube casi un 9%

El informe apunta a que el precio medio de las solicitudes de hipotecas para obra nueva ha aumentado un 8,91%, pasando de 284.728 € en 2024 a 310.094 € en 2025.
De igual forma, el importe medio de los préstamos solicitados ha subido un 8%, alcanzando los 224.259 €.

El perfil del comprador de obra nueva mantiene una edad media de 38,2 años, y la mayoría de las hipotecas se firman por dos titulares, con ingresos medios de 4.755 €. En conjunto, destinan el 22% de sus ingresos al pago de la cuota mensual.

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 60% de la demanda

La obra nueva continúa despertando especial interés en las grandes regiones metropolitanas. Según Gibobs.com, Madrid (20%), Cataluña (20%) y Andalucía (18%) reúnen casi el 60% de las solicitudes.

Estas comunidades se mantienen entre las más tensionadas del país por su dinamismo económico, su fuerte demanda residencial y el lento crecimiento del parque de vivienda disponible.

Un mercado tensionado y sin previsión de bajadas

El CEO de Gibobs.com, Jorge González-Iglesias Baeza, destaca que a corto plazo no se esperan descensos de precios:
“Lo más probable es que veamos una estabilización con ligeras subidas en las zonas con mayor demanda, principalmente grandes ciudades y mercados tensionados, porque la oferta sigue siendo limitada”.

A medio y largo plazo, añade:
Si la oferta no crece de forma sustancial, los precios tenderán a seguir al alza, aunque de manera más moderada que en los últimos años, por su alejamiento frente a las realidades salariales”.

El directivo resume el escenario afirmando que España avanza hacia “un país a dos velocidades”:
“Habrá estabilidad o subidas suaves en zonas tensionadas y una evolución más moderada en áreas con mayor equilibrio entre oferta, demanda y salarios”.

Sigue a Casacochecurro.com en Google News