Boom de la vivienda usada: por qué el 89% de las hipotecas ya se dirige a segunda mano

NOTICIA de de Javi Navarro

El mercado hipotecario español se ha inclinado claramente hacia la vivienda de segunda mano durante 2025. Según datos de Gibobs.com, el 89% de las solicitudes de hipoteca han sido para inmuebles usados, mientras que las peticiones de obra nueva han descendido un 15,38%, quedándose en tan solo un 11% del total. Una cifra que refleja el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de obra nueva.

Este comportamiento se produce en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible y por la presión al alza de los precios. El Banco de España advierte de que hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la demanda actual, un déficit que continúa afectando a la evolución del mercado.

El precio medio de las hipotecas de obra nueva sube casi un 9%

El informe apunta a que el precio medio de las solicitudes de hipotecas para obra nueva ha aumentado un 8,91%, pasando de 284.728 € en 2024 a 310.094 € en 2025.

De igual forma, el importe medio de los préstamos solicitados ha subido un 8%, alcanzando los 224.259 €.

El perfil del comprador de obra nueva mantiene una edad media de 38,2 años, y la mayoría de las hipotecas se firman por dos titulares, con ingresos medios de 4.755 €. En conjunto, destinan el 22% de sus ingresos al pago de la cuota mensual.

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 60% de la demanda

La obra nueva continúa despertando especial interés en las grandes regiones metropolitanas. Según Gibobs.com, Madrid (20%), Cataluña (20%) y Andalucía (18%) reúnen casi el 60% de las solicitudes.

Estas comunidades se mantienen entre las más tensionadas del país por su dinamismo económico, su fuerte demanda residencial y el lento crecimiento del parque de vivienda disponible.

Un mercado tensionado y sin previsión de bajadas

El CEO de Gibobs.com, Jorge González-Iglesias Baeza, destaca que a corto plazo no se esperan descensos de precios:

“Lo más probable es que veamos una estabilización con ligeras subidas en las zonas con mayor demanda, principalmente grandes ciudades y mercados tensionados, porque la oferta sigue siendo limitada”.

A medio y largo plazo, añade:

“Si la oferta no crece de forma sustancial, los precios tenderán a seguir al alza, aunque de manera más moderada que en los últimos años, por su alejamiento frente a las realidades salariales”.

El directivo resume el escenario afirmando que España avanza hacia “un país a dos velocidades”:

“Habrá estabilidad o subidas suaves en zonas tensionadas y una evolución más moderada en áreas con mayor equilibrio entre oferta, demanda y salarios”.