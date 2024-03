Ocio - Tecnología

Call of Duty Warzone Mobile: ya puedes descargar el videojuego en Android e iOS

Call of Duty es la saga de videojuegos de la categoría shooters más famosa en el mundo. Su versión de ‘battle royale’ al estilo Fortnite ha tenido gran éxito en consolas. Call of Duty: Warzone triunfó por ser un juego gratuito en el que puedes jugar online con tus amigos u otros jugadores. Para los fanáticos de este videojuego hoy es un día especial: ya se puede descargar la versión del Call of Duty: Warzone para móviles. Y sí, también es totalmente gratuito.

Call of Duty: Warzone para Android e iOS

Desde hoy, jueves 21 de marzo, ya puedes descargar Call of Duty: Warzone en tu smartphone. Activision ha adaptado este famoso juego de disparos estilo ‘battle royale’ a los móviles. El juego se puede descargar de forma totalmente gratuita en Google Play Store de Android y en la App Store de Apple.

Además, si en su día realizaste la inscripción de registro previo, habrás recibido una notificación para descargar el juego en tu dispositivo móvil.

Dispositivos compatibles con Call of Duty: Warzone

Eso sí, este videojuego tiene tan buenos gráficos que es necesario tener un smartphone que esté a la altura. En teoría, cualquier smartphone Android de gama media o alta reciente, y cualquier iPhone moderno podría ejecutar el videojuego sin problemas. Sin embargo, si tienes un smartphone de Android o iOS muy antiguo, es posible que no puedas descargarlo. Y, en el caso de que puedes instalar el Call of Duty: Warzone Mobile, es posible que funcione de una manera poco fluida.

Requisitos para instalar Call of Duty: Warzone Mobile en Android

GPU Adreno 618 o superior

Mínimo 6 GB de RAM

Versión de Android 10 o superior

Mínimo de 3,9 GB de almacenamiento interno

Requisitos para instalar Call of Duty: Warzone Mobile en iOS

Mínimo 3 GB de RAM

Versión iOS 16.0 o versiones posteriores en iPhone e iPad

Mínimo de 3,9 GB de almacenamiento interno

