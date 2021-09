Vivienda

Cómo abrir una cuenta bancaria online en los bancos BBVA, CaixaBank y Santander

Recibir el primer salario, comprar por Internet ese capricho con el que tanto tiempo llevas soñando o simplemente pedir comida a domicilio. Para cualquiera de estas cosas es necesario abrir una cuenta bancaria que te permita acumular tus ahorros y organizar tus finanzas de forma cómoda. Por ello, te contamos los pasos y la documentación necesaria para abrir una cuenta bancaria online y empezar a disfrutar de sus ventajas.

Tipos de cuentas

Antes de nada, es importante saber que existen muchos tipos de cuentas bancarias diferentes. Por ello, es interesante conocer qué ofrece cada una y ver cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. La elección de una u otra dependerá de lo que queramos hacer y sobre todo, obtener con nuestro dinero ahorrado.

Cuenta online

La gran mayoría de las entidades financieras ofrecen la posibilidad a los usuarios de abrir una cuenta online, por Internet. El proceso de abrir una cuenta por esta vía es mucho más rápido porque puedes hacerlo en pocos minutos y sin necesidad de pedir cita previa o trasladarte a las oficinas para que te lo gestionen. Y si lo que estás buscando es abrir una cuenta online y que no te cobren gastos de mantenimiento, consulta todo sobre las mejores cuentas sin comisiones.

Cuenta corriente

Es la más sencilla y también la más frecuente. Se caracteriza por no tener rentabilidad, sino que únicamente sirve para guardar a buen recaudo nuestro dinero y recurrir a él cuando lo necesitemos. Además, en ella se pueden domiciliar pagos y realizar transferencias nacionales e internacionales, así como tener asociadas tarjetas de crédito y débito.

Cuenta remunerada

A diferencia del caso anterior, este tipo sí ofrece rentabilidad por el dinero que guardas en ella, ya que éste hace que se generen una serie de intereses que te permitirán ahorrar con el paso del tiempo. Sin embargo, con esta alternativa no podrás realizar las operaciones bancarias antes mencionadas (transferencias, domiciliaciones, sacar efectivo en cajeros automáticos etcétera.).

Cuenta nómina

Podríamos definirla como un híbrido de las dos anteriores. Al igual que la remunerada, con esta nómina puedes ahorrar según a los intereses que genera tu dinero, pero la rentabilidad será menor. Por otra parte, con esta opción podrás domiciliar tus pagos o recibos.

Cuenta vivienda

Se trata de otra variante de ahorro, pero a diferencia de las anteriores, la cuenta vivienda te ofrece ciertas ventajas fiscales. Eso sí, para ello hay que cumplir con dos requisitos:

Dedicar todo el dinero depositado a la compra o reforma de un inmueble Contar con el efectivo en cuatro años como máximo

Por otra parte, independientemente del tipo de cuenta, las personas interesadas en abrir este producto financiero pueden elegir entre hacerlo en solitario o crear una cuenta conjunta con varios titulares. En esta otra información te explicamos todo lo que debes saber sobre esta modalidad y qué ocurre si uno de los dos titulares de una cuenta conjunta fallece.

Documentación necesaria para abrir una cuenta corriente

Si bien resulta interesante conocer las distintas opciones que existen, sabemos que la más frecuente es la cuenta corriente. Por ello, te contamos todos los requisitos y documentación necesaria para abrir una cuenta bancaria de este tipo.

Tener más de 18 años. Si bien hay algunas pensadas para jóvenes, la mayoría de ellas requieren que el titular sea mayor de edad

Tener un buen historial relativo a los ingresos frecuentes y la solvencia económica

No estar presente en ninguna lista de morosos

Te estarás preguntando cómo verifica la entidad financiera todos estos datos. La respuesta es sencilla. Para hacerlo te pedirá la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad

Contrato de trabajo

Últimas nóminas

Últimas declaraciones de la Renta realizadas.

Con toda esta documentación solo tendrás que, o bien acudir a una sucursal a presentarla ante un agente experto, o bien optar por entidades bancarias que ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria online.

En el Banco Santander

Abrir una cuenta en el Santander online

El Santander ofrece la posibilidad de abrir una cuenta de forma rápida y sencilla a través de Internet. Tras haber analizado las distintas opciones que se ofrecen para registrar tu dinero en el banco Santander, conviene hablar de cómo hacerlo. Sabemos que en las oficinas puedes hacer tu gestión, pero en los últimos años, hacerlo online se ha convertido en la opción estrella. Para ello, solo tendrás que seguir estos sencillos pasos. El proceso es el siguiente:

Accede a la web oficial del Santander y pincha en ‘Cuentas y tarjetas’. Puedes encontrar esta pestaña en la parte superior izquierda de la página, tal y como puedes ver en la imagen.

Selecciona el tipo que te interesa contratar y baja hasta la parte inferior de la página. En caso de que la opción seleccionada tenga la opción de contratación online habilitada, solo tendrás que pinchar en ‘Contrátala’ y cubrir todos los datos que te solicitan. Si ya eres cliente pincha en “Soy cliente y quiero contratarla”. En caso contrario pulsa en ‘Contrátala’.

Completa todos los campos que te soliciten y adjunta la documentación necesaria.

Una vez más, en pocos y muy sencillos pasos, podrás abrir una cuenta bancaria con la que empezar a operar o incluso a ahorrar. Si, por el contrario, eres de los que prefiere hacer la gestión de forma presencial, cualquier entidad bancaria te ofrecerá múltiples alternativas en su sucursal siempre y cuando cuentes con toda la documentación.

Hecho esto, ya tendrás acceso a tu cuenta. En todo caso, si te surge cualquier duda, recuerda que la entidad pone a tu disposición distintas vías de contacto para resolver consultas. Además, si lo prefieres podrás introducir tu teléfono móvil y pedir que te llamen para ayudarte con el proceso.

El Santander es una de las entidades bancarias más grandes e importantes del mundo. Presente en 10 países, con más de 25.000 cajeros y 5.000 oficinas en el mundo, muchos clientes se decantan por ella a la hora de abrir una cuenta.

Requisitos

El Santander pone a disposición de sus clientes una gama muy variada de productos: cuentas de ahorro, corrientes, para jóvenes etcétera. Aunque no sólo el Santander, hay un montón de entidades que ofrecen productos específicos para perfiles concretos, como las mejores cuentas para jóvenes sin comisiones.

Así pues, los requisitos pueden variar mucho en función de la opción seleccionada por el cliente. Sin embargo, hay un requisito que se repite en todos los casos: presentar el DNI. Es importante tener claro que sin él no se podrá llevar a cabo ninguna gestión en el Santander. A partir de ahí, tal y como adelantamos, el resto de condicionantes variarán en base al producto seleccionado. Así pues, para poder especificarlos, empezaremos por hablar de los distintos tipos de cuenta que ofrece el Banco Santander.

Comisiones de mantenimiento

¿Cuántos costes de mantenimiento tendré? ¿Cada cuánto tendré que pagarlas? Estas son algunas de las preguntas que más nos hacemos a la hora de abrir una cuenta en Santander. Pues bien, no existe una única respuesta a esta pregunta, puesto que dependerán del tipo de producto seleccionado. Por ello, lo ideal para informarse sobre todas las comisiones de cada producto bancario, es ponerse en contacto con la entidad. Puedes hacerlo de tres formas diferentes:

A través de Internet. En su página web podrás acceder a un canal de consultas las 24 horas del día y los 365 días del año.

Por teléfono. Puedes ponerte en contacto llamando al 915 123 123

En sus oficinas. Tienen más de 5.000, así que con toda probabilidad tendrás una cerca de ti.

En la Caixa



Al igual que ocurre en otros sectores, en el mundo de la banca hay infinidad de entidades que te ofrecen productos muy semejantes o incluso idénticos. Caixabank es una de ellas. De hecho, gracias a sus más de 9.000 cajeros, se convierte en una de las entidades favoritas por el público. Por ello, a continuación te damos las claves para abrir una cuenta en La Caixa.

Ventajas

Ser cliente de CaixaBank trae consigo múltiples ventajas. Entre otras, esta entidad trata de adaptarse a los distintos tipos de públicos. Para ello, ofrece a cada uno lo que más le interesa. Cuentas sin comisiones para los más jóvenes, ingresos de cheques ilimitados para los pensionistas o servicios especiales de TPV para los empresarios.

Además de estos, la entidad pone a disposición de sus clientes otros muchos productos y promociones. Entre estas últimas, destacan los regalos de televisiones o tablets que te dan al abrir una cuenta en La Caixa, por ejemplo.

Abrir cuenta sin nómina

Uno de los principales inconvenientes a la hora de abrir una cuenta es tener que domiciliar una nómina sí o sí. Sin embargo, en La Caixa ofrecen alternativas para aquellas personas que todavía no tienen un salario que poder domiciliar. Este es el caso de la Cuenta Corriente gratuita que ofrece CaixaBank. Además, esta cuenta te libra de los gastos de mantenimiento y administración e incluso pone a tu disposición una tarjeta de débito y una cybertarjeta gratuitas.

¿Qué hacer para conseguir este producto? Contratarlo a través de Internet introduciendo todos tus datos personales. Además, la página web de CaixaBank pone a disposición de sus usuarios un sistema de ayuda que permite que con solo introducir tu teléfono móvil, un agente especializado se ponga en contacto contigo para guiarte en tu proceso de contratación.

Requisitos

Para abrir una cuenta en La Caixa solo tendrás que disponer de la documentación que acredite que cumples con los requisitos del producto que estés contratando.

Abrir una cuenta

Si llegados hasta aquí te decides a llevar el registro de tu dinero en La Caixa, tienes dos alternativas para hacerlo:

Cuenta online La Caixa: muchos de los productos de La Caixa ofrecen la posibilidad de darte de alta online. Para hacerlo, solo tendrás que cubrir el formulario que te presentarán con tus datos personales y seguir los pasos que se te indican en la web.

En oficinas: si eres de los que prefieren acercarse a una sucursal, en ella te podrán ayudar a darte de alta de manera rápida y cómoda. Solo tendrás que llevar contigo tu documentación y del resto se encargarán los empleados de la Caixa al abrir tu cuenta.

Horarios oficinas

¿La Caixa abre el jueves por la tarde? Ante tus dudas de horarios, a continuación te indicamos los horarios de oficinas de la Caixa tanto en verano como en invierno. Y recuerda que ni sábados, domingos, ni festivos podrás ir a una oficina de la Caixa porque no estarán abiertos al público.

Horario general de oficinas la Caixa

De lunes a viernes, de 8:15 horas a 14:00 horas.

Horario de invierno oficinas la Caixa

De octubre hasta abril, ambos incluidos, también los jueves por la tarde, de 16:15 horas a 18:45 horas.

Horario Navidad y Semana Santa en la Caixa

Los jueves por la tarde no están abiertas las oficinas de la Caixa.

Horario Oficinas Store la Caixa

Atención al cliente de lunes a jueves, de 8:30 horas a 18:30 horas.

Viernes y vísperas de festivos, de 8:30 horas a 14:30 horas.

Verano (del 1 de julio al 15 de septiembre): De lunes a viernes, de 8:30 horas a 14:30 horas.

En BBVA



Aunque el proceso de apertura de una cuenta bancaria resulta bastante sencillo, y en principio, no debería suponer ningún problema añadido, es muy importante que conozcas los requisitos generales que todas las entidades solicitan a sus clientes para este trámite. Por ello, te contamos cómo puedes abrir una cuenta en BBVA y los diferentes pasos que debes realizar.

Cuenta BBVA: requisitos y documentación

Una vez escogida la cuenta que mejor se ajuste a tus necesidades, el segundo paso a la hora de abrirla en BBVA es conocer las normas básicas de la entidad bancaria en cuestión y aportar toda la documentación requerida.

En este sentido, los siguientes requisitos son siempre iguales en todas las entidades:

Ser mayor de edad (aunque existen algunas cuentas especiales para niños o jóvenes, pero son excepciones).

Contar con un buen historial crediticio, mostrando solvencia económica e ingresos regulares.

No estar incluido en ninguna lista de morosos.

En cuanto a la documentación necesaria, no olvides presentar tu DNI y otros papeles complementarios, que te pueden pedir según el tipo de cuenta seleccionado, como por ejemplo, el contrato laboral, las últimas nóminas ingresadas, la última declaración de la Renta o el recibo del pago trimestral del IVA.

En algunos casos, para formalizar la apertura de la cuenta, es posible que tengas que desplazarte hasta la sucursal y entregar toda la documentación en mano. Por el contrario, en entidades como BBVA, que apuestan por las nuevas tecnologías, existe la posibilidad de que realices todo el proceso de forma virtual, abriendo tu cuenta online a través del ordenador o cualquier otro dispositivo móvil.

Sin comisiones

El BBVA ofrece la posibilidad de crearse la llamada ‘Cuenta online Sin Comisiones BBVA’. Ésta es una cuenta corriente sin cargos de ningún tipo (no te cobra ni un solo céntimo por su administración ni mantenimiento) que ofrece múltiples ventajas, como la posibilidad de realizar transferencias completamente gratuitas a cualquier otra entidad bancaria. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Accede a la página oficial de BBVA y pincha en ‘Cuentas y tarjetas’.

Marcar ‘Cuenta online sin comisiones BBVA’ y seleccionar el botón ‘Contratar’.

Especificar si ya eres cliente BBVA o no. Si ya formas parte, podrás abrirla al momento desde el área privada de bbva.es. Si no lo eres, tendrás que confirmar la operación a través de tu teléfono móvil y rellenar los seis apartados que se encuentran en el formulario de registro de la web: acceso, datos personales, actividad profesional, identificación, contrato y firma.

Una vez realizados estos sencillos pasos, ya tendrás tu nueva cuenta corriente operativa y lista para empezar a disfrutarla. Además, si estos pasos te resultan complicados, BBVA ha estrenado una nueva herramienta llamada “Alta Inmediata” que permite abrirla haciéndose un selfie y respondiendo a la vídeo llamada de un agente. Puedes consultar toda la información relativa a este nuevo sistema en la página web oficial de BBVA.

Identificación de cliente en una cuenta bancaria online

Para poder finalizar todo el proceso de apertura en BBVA, durante el proceso de alta tendrás que elegir entre uno de los dos métodos de identificación que se detallan a continuación:

Iberpay

Si te decantas por este método, tendrás que aportar el número de cuenta del que dispongas en otra sucursal, que no sea BBVA. Posteriormente, en torno a 10-12 días, recibirás un correo electrónico en el que se te comunicará que tu cuenta ya se encuentra operativa para realizar ingresos y gastos con ella, sin limitaciones. Por otro lado, también podrás acceder a la plataforma de BBVA para conocer el estado de envío de tu tarjeta de crédito o débito asociada.

Mensajero

Se trata de la alternativa física de identificación. Cuando finalices el proceso de contratación de tu nueva cuenta, obtendrás un número de teléfono que te permitirá ponerte en contacto con la empresa de mensajería que trabaja con BBVA. Tras acordar una fecha y hora con ellos, recibirás el pack completo de tu cuenta de ahorros en tu domicilio y al mismo tiempo, deberás aportar al mensajero toda la documentación requerida por el propio banco para abrir cuenta en BBVA.

Cuando esa documentación se reciba en la oficina correspondiente de BBVA y sea cotejada, encontrándose todo según lo indicado inicialmente y de manera correcta, tu cuenta será activada y podrás operar con ella como en el caso del reconocimiento mediante Iberpay.

Por el contrario, si lo que necesitas es cancelar una cuenta bancaria, en esta información te explicamos cómo hacerlo paso a paso de una forma rápida y sencilla, en los bancos BBVA y Santander.

