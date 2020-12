Cómo buscar convocatorias de oposiciones y empleo público

Trabajos

Si quieres presentarte a unas oposiciones pero no sabes por dónde empezar a buscar aquellas convocatorias que puedan interesarte, en este artículo te contamos cómo aprender a utilizar el buscador de empleo público y oposiciones del Gobierno, una herramienta gratuita que te permite filtrar y encontrar las mejores convocatorias que se ajusten a tus necesidades.

Cómo utilizar el buscador del Gobierno

El buscador de convocatorias de empleo público y oposiciones es una herramienta que te permite encontrar cualquier convocatoria que estés buscando, independientemente de los parámetros que te interesen. En este buscador se pueden realizar dos tipos de búsqueda: Una más general y otra más específica.

Búsqueda general

La búsqueda más genérica pasa por seleccionar si estás buscando una convocatoria con plazo abierto o cerrado (o de los dos tipos) así como introducir las palabras clave de la convocatoria que quieras buscar, por ejemplo escribir la palabra policía si estás buscando las diferentes candidaturas este tipo de trabajo.

En la siguiente imagen puedes ver cómo realizar esta búsqueda general:

Una vez hemos seleccionado los dos campos del buscador, hay que darle al botón de la derecha que dice ‘Buscar‘.

Como se puede ver en la imagen, aparecen desplegadas las diferentes convocatorias para cuerpos de Policía, después de haber introducido en el buscador la palabra “policía”.

En la parte superior de los resultados aparece un menú desplegable que permite filtrar los resultados según titulación, ordenar por identificador y seleccionar la cantidad de resultados a mostrar en cada página.

Otra de las posibilidades que ofrece el buscador es solicitar a la página exportar los datos en formato excel o en XML para tener guardadas las candidaturas en un documento en tu propio ordenador.

Las posibilidades de filtros que se pueden elegir en este menú de resultados son las siguientes:

En la pestaña de titulación se puede filtrar por:

Todas las titulaciones

Grado universitario, doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente.

Grado universitario, diplomatura universitaria, ingeniería téc nica, arquitectura técnica o equivalente.

Bachillerato o técnico, bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista equivalente.

Ordenador por identificador o título.

Por orden ascendente o descendente.

La cantidad de resultados que aparecen en cada página puede ser de: 10, 20, 50 o 100.

En cada uno de los resultados que aparecen en la pantalla principal aparece una breve descripción de cada convocatoria, en concreto, se muestran los siguientes datos:

Referencia

Nombre de la oposición

Titulación

Plazas convocadas

Órgano convocante

Plazo de presentación

Si pinchamos en la pestaña ‘Más información‘ que aparece en la parte derecha de cada convocatoria, se abre una nueva página en la que se describe con mucho más detalle todo lo que hay que saber de cada una de las oposiciones.

En concreto, en cada convocatoria aparecen detallados los siguientes puntos:

Referencia

Órgano convocante

Unidad

Selección de

Vía

Titulación

Requisitos

Plazas

Ámbito geográfico

Provincia

Observaciones

Plazos

Pruebas selectivas

Disposiciones

Búsqueda específica

Si por el contrario estás buscando unas oposiciones muy concretas, el buscador te permite seleccionar una serie de filtros añadidos para que tu búsqueda sea más específica. Para hacer una búsqueda de este tipo tienes que seleccionar la pestaña que aparece en naranja en el interior del buscador que dice ‘Mostrar más opciones de búsqueda‘ tal y como aparece en la imagen.

Si seleccionamos esta pestaña se despliega un menú mucho más grande en el que podemos seleccionar todos estos datos:

En este buscador más específico podemos seleccionar todas estas categorías:

SOBRE LOS DATOS DE LA CONVOCATORIA:

1. Ámbito geográfico (Internacional, Nacional, Autonómico o Local

2. Comunidad Autónoma

3. Provincia

4. Plazo abierto, cerrado o últimas 72 horas.

5. Administración convocante (Comunidad Autónoma, Estado, Internacional y Local)

6. Referencia de la convocatoria

7. Fecha de la publicación. Puedes seleccionar la fecha de inicio y la de fin en dos calendarios que se despliegan.

8. Número de plazas convocadas. En este apartado no tienes que poner el número exacto. Tienes que seleccionar:

Igual a

Menor que

Mayor que

Menor o igual que

Mayor o igual que

Intervalo

Bolsa de empleo

Y escribir un número en el recuadro que hay al lado.

SOBRE EL PERSONAL:

1. Elegir la vía de acceso (Promoción interna o acceso libre)

2. Tipo de personal (Funcionario, Laboral, Estatuario Militar Otro, Pruebas de capacitación profesional)

3. Grupos:

A1

A2

B

C1

C2

E

GP1

GP2

GP3

GP4

GP5

S/E F

S/E L

Por último, puedes escribir la denominación del cuerpo o proceso.

Una vez has rellenado todos los campos, tienes que seleccionar el botón ‘Buscar‘ y aparecerá una lista con las convocatorias que coincidan con tus criterios de búsqueda.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta de este buscador es que en todas las pestañas tanto de la búsqueda general como de la específica puedes seleccionar la pestaña ‘Todas’.

Por ejemplo, si te da igual la Comunidad Autónoma o el número de plazas convocadas, puedes dejar seleccionada la pestaña ‘Todas’ en los dos apartados y se mostrarán todas las oposiciones de todas las comunidades autónomas disponibles sin importar el número de plazas convocadas.

Cómo cambiar de búsqueda

Si le has dado a la pestaña del buscador ‘Mostrar más detalles’ pero quieres hacer una búsqueda más general tienes que darle al mismo botón que ahora dice ‘Ocultar opciones de búsqueda’.

Si has introducido unos criterios pero quieres realizar otra búsqueda distinta, tienes que seleccionar el botón que se encuentra al lado de ‘Buscar’ y que dice ‘Limpiar‘. Al seleccionarlo se borrarán todos los criterios de búsqueda anteriores.

El buscador no entiende diferencias entre mayúsculas, minúsculas ni entre palabras acentuadas o sin acentuar.

Tipos de convocatorias

En este buscador puedes encontrar convocatorias de empleo público convocadas por todos estos organismos:

Unión Europea

Empleo en el exterior de organismos nacionales

de organismos nacionales Administración General del Estado

Comunidades Autónomas

Empleos de las Administraciones Locales: Diputaciones provinciales, los ayuntamientos de las capitales de provincia, los consistorios de más de 100.000 habitantes y los ayuntamientos que convoquen al menos 3 plazas independientemente del número de habitantes.

Las convocatorias referentes a los ayuntamientos se integran en el buscador sólo si se publican en el Boletín Oficial del Estado, iniciando a través de esta publicación el plazo de solicitud de la convocatoria.

¿Cómo puedo hacer el seguimiento de una convocatoria?

Los seguimientos de las convocatorias se recogen en los diarios oficiales y los órganos convocantes. Sin embargo esto no sucede con las convocatorias a nivel local.

Si quieres estar informado de las últimas convocatorias, en este enlace puedes descargarte el boletín semanal de empleo público.

Otra opción de estar al día sobre las diferentes oposiciones es suscribirte a las notificaciones para que te envíen avisos con nuevas convocatorias.

Este buscador tiene un app para móvil que te puedes descargar en Android e iOs para tener siempre las últimas informaciones en el móvil.

