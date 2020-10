Trabajos

Buscar trabajo Cómo buscar trabajo en la página del SEPE

¿Sabes que el SEPE publica en su página web ofertas de empleo? Si buscas trabajo y no sabes por donde empezar, la página web del SEPE, Portal Empléate, puede ser una buena opción para empezar.

Te explicamos cómo utilizar esta página y encontrar las mejores ofertas ajustadas a tus condiciones y requisitos. Puedes filtrar por todo lo que puedas imaginar: jornada laboral, puesto de empleo, por experiencia, por país… Si estás cobrando el paro o en situación de desempleo, esta puede ser una buena oportunidad.

Portal Empléate

Este portal sirve para que los ciudadanos puedan interactuar de forma directa con las diferentes ofertas de trabajo que se publican de forma gratuita. Este portal alberga ofertas de todo tipo de empleo, de las diferentes empresas colaboradoras, tanto del sector público como del privado.

Si estás harto de encontrar ofertas de empleo que no coinciden con tus requisitos o con sueldos que no se ajustan a tus necesidades, en la página del SEPE Empléate, puedes filtrarlo para que no te aparezcan las ofertas que no quieres ver.

Empléate es un portal de empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social pero su gestión corre a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La mayor función de portal es que el interesado puede ver todas las ofertas de empleo disponibles en este portal. Y filtrarlas a su gusto. Además los usuarios demandantes de empleo pueden identificar el contenido de una oferta de empleo que consideran inadecuada e identificarla como tal.

Ofertas de empleo del SEPE octubre 2020

El portal tiene una variedad de 41.167 puestos de trabajo con un total de 19.833 ofertas de empleo.

Hay un total de 2.643 ofertas de empleo público y 40.428 empresas tanto públicas como privadas registradas.

Aparece un listado de las ofertas más demandadas en la actualidad con los puestos concretos de empleo. Y se han producido un total de 1.118.058 contratos en el último mes.

Darte de alta en Empléate

Si quieres acceder a estas miles de ofertas disponibles y beneficiarte de las oportunidades de este portal, tienes que darte de alta en Empléate. La forma de hacerlo es muy sencillo. Dentro del portal aparece una pestaña en el menú superior que dice Crear Cuenta. Si seleccionas esta pestaña te aparecerán dos opciones: Alta persona o alta empresa. Si buscas empleo deberás seleccionar la pestaña Alta persona.

Para darte de alta como persona tienes que introducir tus datos personales, el nombre y apellidos, DNI y crear un usuario y una contraseña junto con un correo electrónico que va a ser tu usuario en este portal. Debes seleccionar también el país en el que residen.

Una vez estés registrado podrás beneficiarte de buscar, consultar o directamente inscribirte en las ofertas de empleo que más te interesen.

Crear tu propio currículum en la plataforma.

Poner un anuncio informando que eres demandante de empleo para que las empresas que busquen empleados activamente te encuentren.

Fijar alertas para que te avisen cuando te lleguen ofertas por correo electrónico o mensaje de texto con los filtros que hayas seleccionado.

Buscador Empléate

La pantalla principal del portal Empléate cuenta con un buscador en el que puedes escribir directamente el tipo de trabajo que buscas: Programador, técnico, vendedor, periodista, ingeniero…

Además en la flecha que aparece a la derecha del buscador puedes seleccionar un primer filtro y especificar si deseas buscar empleo en el sector privado o en el sector público.

Si utilizas el buscador y por ejemplo buscas empleo de periodista, aparece una selección con los diferentes resultados. Lo primero que aparece es que hay dos tipos de ofertas de empleo: Sector privado y sector público.

En esta página aparecen las diferentes ofertas que coincide con el criterio de búsqueda de periodista y de sector privado.

En cada una de las ofertas aparece la localización de la oferta del puesto de trabajo, la fecha en la que se ha publicado la oferta, el salario y la formación académica requerida para desempeñar ese puesto. Se añade además una descripción breve del puesto de trabajo y las funciones a realizar.

Se incluye el tipo de jornada de trabajo, el tipo de contrato, el número de vacantes disponibles y además en la parte inferior de la página si entras dentro de la oferta puedes ver otras ofertas de empleo similares y relacionadas.

Aunque en la parte izquierda, además de estos filtros, puedes establecer otros para poder hacer una búsqueda que más se ajuste a tus necesidades.

En la barra desplegable de filtros puedes seleccionar los siguientes parámetros:

Filtro por fecha

Puedes establecer filtros por fecha de publicación, desde ofertas publicadas el mismo día de tu búsqueda hasta ofertas publicadas en los últimos 15 días. También puedes seleccionar que te aparezcan todas las ofertas, sólo las que se han publicado en Empléate o todas las que aparezcan en Internet.

Filtro por portal de origen

Puedes establecer filtros de empleo según el portal de origen:

Cogiti

Mercadis

Por talento

Gobierno de Canarias

Ecyl

Buscar trabajo en Europa con EURES

Emprego Galicia

Lanbide

Servicio Navarro de Empleo

SAE

SEXPE

SNE

SOC

Haces falta

Tecnoempleo

Insertia

Gastroempleo

Gestionandote

Filtro por tipo de oferta

Y puedes filtrarlas según el tipo de oferta que se publica:

Ofertas de empleo en prácticas

Ofertas de empleo de formación y aprendizaje

Todas las ofertas

Filtro por formación académica

Existen también filtros según el nivel de estudios:

Puedes seleccionar formación sin especificar

Educación Primaria

Formación de ESO o certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (primera etapa de educación secundaria y similar)

Bachillerato, FP básica y FP de grado medio (segunda etapa de educación secundaria y similar)

Certificado de profesionalidad nivel 3 (educación post- secundaria no superior)

FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto)

Grado Universitario de 240 créditos (4 años), diplomados, títulos propios, universitarios de experto, especialista y similares,

Grado universitario de más de 240 créditos, licenciatura, másteres y especialidades de ciencia de la salud por residencia y similares.

Doctorado o equivalente

Educación no formal

Filtro por jornada laboral

Sobre las características del puesto de empleo, en concreto, sobre la jornada laboral:

Jornada completa

Jornada parcial

Indiferente

Filtro por experiencia

Filtrar por tu experiencia laboral:

¿No tienes experiencia? No pasa nada. En el portal Empléate puedes buscar empleos según el siguiente nivel de experiencia:

Sin experiencia (No se requiere)

Más de seis meses

Más de dos años

Más de cinco años

Filtro por países

Puedes filtrar por país en el que se encuentran las diferentes ofertas de trabajo.

Filtro por sector profesional

Filtrar por sector profesional:

Administración

Agricultura, jardinería o alimentación

Almacenes o reponedores

Aprendices o primer empleo

Arquitectura y diseño

Comercial o ventas

Comunicación, cultura o entretenimiento

Conductores o transporte

Construcción

Cuidados o asistencia en el hogar

Dependientes e información

Derecho, psicología o ciencias sociales

Directivos

Educación o servicios sociales

Electricidad, electrónica o energía

Fábricas e industria

Hostelería y turismo

Informática y telecomunicaciones

Ingeniería, calidad y ciencias

Metal o mecánica

Peluquería o Estética

Salud y deporte

Vigilancia y servicios

Filtro por ámbito profesional

O de una forma más concreta, filtrar por ámbito profesional:

Agentes comerciales

Área directiva

Peones y Operarios

Transporte de personas

Mecánica o mantenimiento

Cocineros

Camareros

Salud dental

Orden de publicación

También puedes ordenar las ofertas según los siguientes parámetros:

Más recientes

Más antiguas

Más relevantes

Menos relevantes

Nuestras ofertas

Filtros de empleo público

En cuanto al empleo en el sector público, puedes filtrar por los siguientes ámbitos:

Filtro por vía de acceso

Por la vía de acceso:

Contratación fija

Contratación temporal

Estatuaria

Ingreso libre

Interinidad

Sin especificar

Filtros de fecha

Filtrar también por la fecha de publicación de la oferta.

Filtros por datos de personal

Filtrar por datos de personal:

Personal Estatuario, Militar u otro

Personal Funcionario

Personal Laboral

Pruebas de capacitación profesional

Filtros por localización

También por localización, es decir, por localidad y provincia.

Filtros por grupo

Por grupos:

A1

A2

B

C1

C2

E

GP1

GP2

GP3

GP4

GP5

S/E F

S/E L

Filtro por estudios

Y por último filtrar por el nivel de estudios requerido.

Encontrar empleo sin formación

Si no sabes por donde empezar a buscar porque no tienes formación específica ni formación que te acredite para realizar ninguna tarea, desde el portal Empléate puedes realizar un pequeño test para saber qué tipo de empleo son los que más se están contratando y cuáles son las mejores opciones que se adaptan a tu perfil.

En este test te preguntarán por la localización en la que te gustaría trabajar, si te desplazarías o no por trabajo y el radio en el que podrías moverte.

Si tienes nivel de estudios, el sector profesional en el que quieres trabajar.

Este test es válido para hacer búsquedas sencillas. Por ejemplo para filtrar qué tipo de empleos puedes encontrar en un radio de 20 kilómetros a tu vivienda, o en qué sectores se demandan más empleo.

Con este test es más complicado conseguir la oferta que se ajuste a todas tus necesidades, pero sí sirve para poder hacerte una idea de las oportunidades que se encuentran a tu alrededor.

