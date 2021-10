Sabías Que...

Cómo conectarte a PlayRenfe para tener wifi gratis en los trenes AVE y AVLO

PlayRenfe es un servicio gratuito de la compañía ferroviaria que permite a los viajeros conectarse a la red de wifi y disfrutar de conexión a Internet durante todo el trayecto. Tanto si tienes pocos datos móviles, como si el tren circula por una zona de poca cobertura, con esta conexión wifi podrás navegar con tu teléfono, tableta u ordenador sin preocupaciones y acceder a contenidos a la carta de ocio y entretenimiento. En este artículo te explicamos cómo conectarte a la red de PlayRenfe y en qué trenes puedes hacerlo, porque no todos tienen el servicio disponible.

Cómo conectarse

Si quieres conectarte a la red wifi de Renfe tienes que seguir los mismos pasos que para conectarte a cualquier otra red wifi. Para ello, accede en tu teléfono al menú de ajustes, busca la sección ‘Wifi’ y espera a que se carguen las redes que tu teléfono encuentre disponibles. Como sucede con cualquier otra red wifi, sólo podrás conectarte a ella si estás en uno de los trenes que tiene el servicio. Si no, la red no te aparecerá en el listado.

Una vez el teléfono te muestre la red wifi ‘PlayRenfe’, pulsa sobre esta pestaña. De forma automática el teléfono abrirá una nueva pestaña en el navegador en la que tendrás que seleccionar la pestaña ‘Acceder a PlayRenfe’, que encontrarás al final de la página. Puedes ver los pasos del proceso en la siguiente imagen:

Al seleccionar esta opción, el teléfono abrirá otra página en la que tendrás que seleccionar con qué método quieres conectarte a la red wifi. Hay tres posibilidades:

Con el billete. Para conectarte por esta vía tan sólo tienes que escanear el código QR del billete con tu dispositivo. Las personas que tengan la Tarjeta + Renfe pueden acceder el número de la misma así como los datos personales utilizados en el registro (DNI, NIE o PASAPORTE) Con un código promocional. En algunos trayectos internacionales en los que el pasajero no tenga billete, podrá hacer uso de un código promocional y una clave de acceso que tendrá que pedir a los empleados de la compañía que se encuentren a bordo del tren

Tras finalizar el proceso y seleccionar el botón ‘Acceder’, podrás navegar por Internet.

A qué contenidos puedo acceder

El servicio PlayRenfe ofrece a los viajeros la posibilidad de conectarse a Internet y realizar un uso básico de las funciones del teléfono, como por ejemplo ver el correo electrónico, acceder a redes sociales o a aplicaciones como WhatsApp.

Por el contrario, si lo que quieres es ver una película o descargarte alguna serie de tus plataformas en streaming, no podrás hacerlo. La red tiene bloqueadas estas páginas y sólo permite que las personas se conecten para hacer un uso básico de Internet. Aunque esto no quiere decir que no puedas disfrutar de contenidos de entretenimiento desde tu dispositivo porque PlayRenfe ofrece un catálogo de contenidos de ocio a la carta para que los usuarios puedan ver deporte en directo, información en un canal de 24 horas, películas de estreno, series o documentales. Para disfrutar de este contenido a la carta es necesario descargarse la aplicación que esta disponible para sistemas iOS y Android.

Además de su propio catálogo, a la única plataforma que los pasajeros pueden acceder para disfrutar de contenido audiovisual con esta conexión wifi es YouTube.

En qué trenes está disponible

El servicio está disponible en todos los trayectos y trenes de AVE y AVLO. Por el contrario, no ofrece la posibilidad a los pasajeros de conectarse a esta red en un tren de cercanías o en uno de media distancia. Los trayectos en los que el servicio está disponible son:

Madrid – Sevilla

Madrid – Málaga

Madrid – Granada

Madrid – Valencia – Castellón

Madrid – Alicante

Madrid – Huesca

Madrid – Barcelona – Girona – Figueres

Madrid – Valladolid – León

Barcelona – Sevilla o Málaga

Barcelona – Zaragoza – Granada

Valencia – Sevilla

Trayectos internacionales

Madrid – Marsella

Barcelona – Lyon

