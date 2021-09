Trabajos

Cómo conseguir un empleo en el Corte Inglés, requisitos y sueldo

NOTICIA de Jessica Pascual

Carniceros, dependientes, camareros, electricistas, técnicos, personal de logística, informáticos, especialistas en software y mucho más. Trabajar en El Corte Inglés ofrece un gran abanico de oportunidades profesionales. Así que si estás buscando un empleo, te gusta la atención al público y tienes habilidades comerciales, quizá te interese enviar el currículum al Grupo El Corte Inglés.

En esta guía te explicamos cómo inscribirte a una oferta de trabajo de la compañía, los diferentes puestos de empleo que ofrecen, los requisitos, los sueldos que perciben y añadimos de forma actualizada todas las nuevas vacantes de empleo que publique la entidad para que no te pierdas ninguna oportunidad profesional.

Oferta de empleo SEPTIEMBRE 2021

En septiembre de 2021, el Grupo El Corte Inglés tiene un total de 37 ofertas de empleo disponibles para cubrir puestos de trabajo en diferentes categorías:

Carniceros

Pescaderos

Profesionales de cocina

Dependientes para las tiendas

Profesionales de peluquería

Ayudantes para distintas ramas de la cocina

Arquitectos de la seguridad de la información

Electricistas y fontaneros

Analistas de seguridad de la información

Arquitecto de Software

Camareros

Orientadores del Club Gourmet

Todos estos puestos para trabajar en El Corte Inglés se reparten por todo el territorio, aunque el foco de mayor oferta se concentra en Madrid y Cataluña. Pero también puedes encontrar vacantes en otros lugares como por ejemplo Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Las Palmas y Gijón, entre otros. Si alguna de estas vacantes te interesa, te explicamos cómo inscribirte a una de estas ofertas de empleo en los siguientes apartados.

Cuánto cobran los empleados de El Corte Inglés

Los salarios de los empleados de la empresa están fijados por convenio colectivo. Los sueldos base fijados para el año 2021 son:

Personal base con menos de un año en la empresa cobra un total de 14.733,23 euros brutos al año El personal base con más de un año de trayectoria en la empresa tiene un salario de 15.000 euros La categoría profesional de más de 3 años cobra 16.000 euros brutos anuales Los empleados de categoría profesional con una trayectoria de, al menos, 6 años cobran 18.000 euros brutos Los empleados de categoría profesional con una antigüedad de más de 12 años en la empresa cobran 20.000 euros anuales Los coordinadores perciben un salario de 21.500 euros. Misma cantidad que cobran los técnicos

Todas estas cuantías son sueldo bruto anual por jornada de trabajo. En el mismo convenio aparece detallado el incremento salarial previsto para el periodo 2022-2024 a los empleados de la compañía. En el documento detallan que los salarios reflejados para este año para cada grupo profesional y por periodos se incrementarán un 1% en el año 2022, otro 1% en el 2023 y otro 1% en el año 2024.

Cómo entrar a trabajar en El Corte Inglés

Si quieres formar parte de la plantilla del Grupo El Corte Inglés tienes que enviar el currículum e inscribirte en alguna de las ofertas activas de la compañía a través de su portal de empleo. Hay dos formas de conseguir un empleo:

Registrarse en una oferta disponible concreta

Enviar el currículum al portal de empleo para que te llamen cuando salga una oferta acorde a tus preferencias

Aunque en cualquiera de los dos casos es necesario que registres y crees una cuenta con un usuario y una contraseña.

Registrarte en el portal de empleo

Para registrarte puedes seleccionar el botón verde que aparece en la parte izquierda de la pantalla que dice ‘Enviar mi currículum’ o seleccionar el botón de la parte superior derecha que dice ‘Entrar’.

Lo siguiente que tienes que hacer es introducir todos tus datos personales en un formulario. La dirección de correo electrónico, una contraseña, nombre completo y apellidos, país y lugar de residencia así como el número de teléfono. Una vez completes todos los datos y selecciones el botón ‘Crear Cuenta’ que aparece en la parte inferior de la pantalla, se abrirá una página como la que puedes ver en esta imagen a través de la que puedes acceder a las diferentes ofertas de empleo o a tu perfil.

Te recomendamos que para tener más probabilidades de conseguir un empleo completes y personalices tu perfil de la cuenta. A través de la plataforma puedes directamente subir tu currículum, tus títulos académicos y credenciales y completar a mano datos sobre ti como:

Datos personales

Experiencia previa

Experiencia interna en el Grupo El Corte Inglés

Formación específica

Solicitudes de empleo guardadas

Sectores que te interesen más

Cursos o seminarios

Idiomas

Ubicación del puesto de trabajo que quieres

Conocimientos informáticos

Cualquier otro tipo de información adicional

Al registrarte en esta plataforma, tienes acceso a ofertas del Grupo El Corte Inglés, que engloba a los centros comerciales o grandes almacenes, la sección de la compañía de viajes, la empresa de seguros, la marca Sfera y los supermercados Supercor.

Enviar el CV

En el portal de empleo de la compañía puedes filtrar las ofertas para buscar la que más se ajuste a tus necesidades en función de dos parámetros:

Ubicación de la oferta de empleo

Sección en la que quieres trabajar

Si optas por esta segunda opción, tienes que seleccionar el botón de la parte superior derecha del portal que dice ‘Buscar ofertas de trabajo‘

Una vez dentro, aparece un listado con las vacantes disponibles para trabajar en la compañía. Puedes filtrar y centrar más tu búsqueda seleccionando la ubicación, empresa y el título o nombre del puesto en el buscador que aparece arriba del listado de ofertas.

Si encuentras alguna que te guste, tienes que seleccionarla para acceder al interior de la oferta donde te explican todos los detalles relacionados con el puesto. En todas describen las funciones que hay que realizar para cubrir ese puesto de trabajo, los requisitos que solicitan y lo que ofrece la empresa. Sobre este último aspecto detallan el tipo de contrato, si la oferta incluye formación a cargo de la empresa y la jornada laboral, entre otros.

Para inscribirte en cualquiera de las ofertas del grupo tienes que seleccionar el botón verde que aparece en la parte derecha de la página que dice ‘Enviar candidatura‘.

El portal ofrece dos opciones a los candidatos para enviar el currículum:

A través de Linkedin . Desde el portal de empleo señalan que aunque te inscribas a través de esta vía no va a publicarse nada en esta red, ni van a iniciar sesión en tu cuenta ni se guardan los datos de acceso.

. Desde el portal de empleo señalan que aunque te inscribas a través de esta vía no va a publicarse nada en esta red, ni van a iniciar sesión en tu cuenta ni se guardan los datos de acceso. Enviarla ahora, lo que quiere decir hacerlo a través del registro de una cuenta en el portal.

Si lo haces a través de la plataforma (‘Enviar candidatura ahora’) aparece una página como la que ves en la imagen que te pide que detalles los datos de tu cuenta o que, si no la tienes, inicies el proceso para registrarte.

Alertas para encontrar trabajo

Si quieres estar pendiente de las nuevas ofertas y vacantes que salgan disponibles, puedes crear una alerta y especificar en la web cada cuántos días quieres recibirla. Para darte de alta en este servicio tienes que acceder al interior de una oferta y, en la parte superior derecha, seleccionar el botón verde que dice ‘Crear alerta’ y especificar en el hueco de al lado cada cuántos días quieres recibirlas.

Requisitos

Todas las personas interesadas en trabajar para el Grupo El Corte Inglés tienen que cumplir una serie de requisitos que dependen directamente del puesto a cubrir. La entidad no pide lo mismo a un candidato para trabajar en la cocina que a otro para trabajar de dependiente en una tienda. Aunque la mayoría ellos sí tienen algo en común y es la capacidad y el gusto por trabajar de cara al público y ayudar a los clientes. En los únicos puestos que no hay contacto directo entre empleado y cliente es para trabajar en los almacenes.

Algunos de los requisitos comunes que solicita la compañía para cubrir cualquier vacante en El Corte Inglés son tener un mínimo de experiencia en el puesto al que quieres optar, una formación académica mínima y, en algunos, valoran positivamente el dominio de un segundo idioma como es el inglés. Y además de éstos, otros de los requisitos generales que suelen pedir para incorporarte a esta empresa son:

Habilidades comerciales

Trabajo en equipo

Buen trato al cliente

Personas proactivas con iniciativa en mejorar

Tipos de empleo

El Grupo El Corte Inglés ofrece puestos de empleo en las siguientes seis áreas:

Administración y servicios centrales Comercio electrónico Logística y almacén Mantenimiento y obras Tecnologías de la Información Venta

Cómo conseguir un empleo en el Corte Inglés, requisitos y sueldo

