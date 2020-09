Cómo conseguir una receta sin ir al médico

Sabías Que...

La pandemia ha cambiado muchos aspectos de las rutinas habituales de las personas. Una de ellas es la de ir al centro de salud a pedir recetas.

Antes de la crisis sanitaria tenías que solicitar cita con tu médico de cabecera, acudir de forma presencial y pedirle a tu médico durante la consulta que te renovara las recetas.

Ahora ya no tienes que ir al centro de salud a pedir recetas. En este artículo te contamos cómo conseguir recetas sin ir al médico comunidad a comunidad.

¿Tengo que ir al centro de salud a por recetas?

No. Ante la pandemia desde las Comunidades Autónomas han establecido nuevos métodos para evitar los desplazamientos a los centros de salud con el objetivo de minimizar el contacto entre personas y la afluencia de gente en un mismo espacio.

Este nuevo sistema de renovación de recetas sin ir al centro de salud está especialmente dirigida a enfermos crónicos que necesitan tener siempre disponibles y activas las recetas de sus medicamentos, más en épocas como la primavera para los alérgicos entre otros muchos casos.

Esta situación excepcional ha provocado que las Comunidades Autónomas se adapten y cambien sus procedimientos en lo que a las recetas se refiere.

Por Comunidades Autónomas

A continuación exponemos la forma concreta para renovar las recetas de forma electrónica por cada comunidad.

Valencia

En Valencia desde la Consejería de Sanidad han establecido que las recetas se renueven de forma automática para personas con enfermedades crónicas. De esta forma los pacientes crónicos podrán disponer de sus medicamentos sin tener que acudir de forma presencial al médico.

La forma de solicitar la activación de las recetas es llamando al centro de salud de tu localidad y solicitando la renovación de las recetas.

Además se ha eliminado la necesidad de aportar la Hoja de Tratamiento Vigente en las farmacias para recibir la receta.

Aragón

En Aragón todas las recetas se habían renovado de forma automática hasta el 30 de junio para evitar que la gente fuera al centro de salud. A partir del 1 de julio, desde la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios se establece que la forma de solicitar recetas médicas sin acudir al centro de salud es hacerlo mediante la aplicación de Salud Informa.

A través de la aplicación los pacientes solicitarán una cita, que es no presencial, y su médico le llamará en la fecha y hora fijada en la aplicación para proceder a la renovación de las recetas.

Además de en la propia aplicación, puedes solicitar la cita para renovar tus recetas a través de este enlace.

Navarra

En Navarra se ha decidido que las recetas se prorroguen automáticamente durante 60 días si la fecha de autorización se encuentra entre el 18 de marzo y el 30 de abril.

Para el resto de casos será necesario llamar al centro de salud correspondiente y pedir cita previa telefónica con tu médico para proceder a la solicitud y renovación de las recetas.

País Vasco

Desde la Consejería de Sanidad del País Vasco se han prorrogado la vigencia de las recetas durante tres meses.

En el País Vasco la receta electrónica funciona de la siguiente manera para los tratamientos crónicos: A las farmacias se les notifica la fecha exacta en la que tienes que obtener un nuevo medicamento y el paciente podrá acudir a recoger los medicamentos sin necesidad de pedir cita previa.

La Rioja

En La Rioja debes solicitar la renovación de la tarjeta a través de la aplicación RiojaSalud o mediante cita previa llamando a tu ambulatorio y concertando una cita telefónica con tu médico.

Además de la aplicación y la vía telefónica las recetas aumentan su prescripción y tendrán una duración de dos meses.

Cantabria

En Cantabria la renovación de las recetas también se realiza a través del teléfono. El paciente tiene que llamar al ambulatorio y solicitar cita previa con su médico para que le active las recetas. La consulta con el médico es también telefónica.

En la actualidad Cantabria ha eliminado la necesidad del número de hoja del tratamiento o el PIN para solicitar los medicamentos prescritos en la farmacia.

Comunidad de Madrid

En esta comunidad la consejería de sanidad ha renovado de forma automática las recetas durante 90 días para los enfermos crónicos.

Para el resto de pacientes el sistema de renovación de recetas es a través de vía telefónica. Cada paciente deberá llamar a su centro de salud y solicitar una cita telefónica con su médico de cabecera, que le llamará para proceder a renovar las recetas que sean necesarias.

Andalucía

En el caso concreto de Andalucía, las recetas en la actualidad se solicitan por la aplicación Salud Responde. Cada usuario tendrá que solicitar la renovación de sus recetas en la tarjeta sanitaria y pasadas unas 48 horas su médico de cabecera les llamará para que el paciente le diga qué recetas necesita y el médico se las active en caso de considerarlo necesario.

El Servicio Andaluz de Salud ha actualizado la aplicación para esta finalidad. La aplicación debe actualizarse en cada teléfono para que se incorporen las nuevas funcionalidades. Una de ellas pasa por un test rápido sobre los síntomas del coronavirus.

Aunque ademas de la aplicación también se puede llamar al teléfono de Salud Responde y solicitar las cita correspondiente y las recetas. El teléfono de contacto es el 955 545 060.

Castilla La Mancha

En Castilla La Mancha la forma de solicitar la renovación de las recetas es a través del teléfono.

Cada paciente tiene que llamar al centro de salud y en un plazo corto de tiempo el médico le activará las recetas necesarias o llamará al paciente en caso de necesitar alguna información. Una vez el médico las active podrá ir a la farmacia a por sus medicamentos.

Galicia

En Galicia la renovación de las recetas también se realiza mediante vía telefónica. Además han habilitado un servicio para hacer llegar a las personas que residen en zonas aisladas la entrega de medicamentos.

En Galicia hay un teléfono de atención a la ciudadanía que es el 902 077 333.

Asturias

El sistema en Asturias para los enfermos crónicos es diferente. En este caso los pacientes reciben un mensaje de texto quince días antes de que se le caduquen las recetas para avisarle de que tiene que solicitar cita.

Para solicitar la renovación de las recetas sólo tendrán que llamar al centro médico y solicitar la cita. Su médico de cabecera les llamará pro teléfono y activará las recetas necesarias.

Cataluña

En Cataluña han habilitado una página a través de la que puedes descargar tu receta médica en el portal La mevaSalut. Aunque también puedes solicitar la receta a través de este número de teléfono: 900 053 723.

En esta comunidad también están trabajando para que la validez de las recetas médicas tengan una mayor duración.

Castilla y León

En Castilla y León los pacientes también tienen que pedir la renovación de sus recetas mediante cita telefónica.

Cuando el paciente llama al centro de salud se le asigna una cita en la que su médico de cabecera le activará las recetas de forma automática. En caso de necesitar algún tipo de información le llamará, si no, le activará la receta y podrá ir a recogerlos a la farmacia.

Extremdura

En Extremdura las recetas también deben renovarse mediante cita telefónica a tu ambulatorio y de esta forma contactar con tu médico quien te activará las recetas.

Murcia

Se han prorrogado las recetas hasta el 1 de septiembre para los enfermos crónicos. Además se han extendido durante cuatro meses las recetas antiguas.

Para el resto de pacientes se tiene que realizar mediante cita previa telefónica al ambulatorio.

Islas baleares

Renovación automática durante tres meses de las recetas médicas que tengas prescritas a través de receta electrónica. Para el resto de casos el sistema es mediante vía telefónica con cita previa con el médico de cabecera.

Islas Canarias

En el caso de Canarias para renovar las recetas médicas puedes llamar a este teléfono 928 301 012 o al 012. Aunque también puedes utilizar la aplicación para pedir una cita telefónica.

En la fecha y hora concertada el médico te llamará para renovarte las recetas médicas de tu tarjeta sanitaria. Los tratamientos durante el estado de alarma han quedado prorrogados de forma automática.

Además desde las oficinas de farmacia de Canarias dan una asistencia de forma domiciliaria a los pacientes que son vulnerables.

Ceuta y Melilla

En Melilla existe un buzón electrónico para poder renovar las recetas de forma electrónica.

Para evitar el colapso en las farmacias además el día previo ala recogida de los medicamentos tienes que llamar al siguiente teléfono 951 320 886 para informar de la medicación que vas a comprar.

En el caso de Ceuta las citas deben solicitarse a través de llamada telefónica al centro de salud.

