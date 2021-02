Vivienda

Cómo convertir un local en vivienda

¿Tienes un local vacío y no sabes qué hacer con él? Aunque no te lo hayas planteado, existe la posibilidad de convertir el que era el local de un negocio en tu nueva vivienda.

Se trata de una gestión que se realiza en los ayuntamientos de cada localidad y cada uno establece una serie de requisitos y pasos para realizarlo. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para convertir un local en una vivienda.

Cuándo interesa convertir un local en vivienda

Si quieres convertir un local en vivienda puede ser por dos motivos principalmente, que tengas un local que ya no vas a utilizar y quieras darle una nueva vida, o que quieras comprar un local y transformarlo en una vivienda.

Si tu caso es el segundo, antes de comprar un local asegúrate de que vas a poder convertirlo en vivienda. Si eliges un espacio que por alguna normativa o característica del inmueble, no se pueda hacer habitable, la inversión no habrá servido para nada.

Una vez tengas el local, será un arquitecto a través de un proyecto el encargado de determinar si es viable convertir ese inmueble en una vivienda.

Inversión inicial

Para empezar, antes de plantearte esta opción debes saber que los locales comerciales no están acondicionados para convertirse en una vivienda sin una previa inversión.

Por ello, lo primero que debes considerar es la cantidad de dinero que vas a tener que invertir en función de las reformas y obras que haya que hacerle al local para acondicionarlo como una vivienda. Estas reformas suelen estar relacionadas con aspectos como una salida de humos, ventilación, luminosidad o el tamaño de superficie mínima.

A tener en cuenta

A la hora de convertir un local en una vivienda, debes tener en cuenta todos los puntos que te explicamos a continuación:

El suelo tiene que ser urbanizable .

. Debe ajustarse a las normas del Código Ético de la Edificación . Esta normativa es estatal.

. Esta normativa es estatal. Ajustarse a los requisitos de habitabilidad de la vivienda , que los dicta cada ayuntamiento a través de las normas de habitabilidad. Se incluyen aquí datos referentes a la altura de la vivienda, ventilación , superficie, salidas de humo o nivel del suelo entre otros. Si la vivienda cumple todos los requisitos, se obtiene la Cédula de habitabilidad , documento que acredita que ese inmueble reúne todos los requisitos para que pueda ser habitado.

, que los dicta cada ayuntamiento a través de las normas de habitabilidad. Se incluyen aquí datos referentes a la altura de la vivienda, , superficie, salidas de humo o nivel del suelo entre otros. Si la vivienda cumple todos los requisitos, se obtiene la , documento que acredita que ese inmueble reúne todos los requisitos para que pueda ser habitado. En la normativa urbanística hay un límite de viviendas que puede haber en una zona determinada . Si ya se ha alcanzado este número, no se podrá autorizar.

. Si ya se ha alcanzado este número, no se podrá autorizar. Si el local se encuentra en un edificio de viviendas , debe ajustarse a lo que se dicta en los Estatutos de la Comunidad. Por tanto, no se podrá solicitar el cambio de uso si se establece lo contrario en los estatutos.

, debe ajustarse a lo que se dicta en los Estatutos de la Comunidad. Por tanto, no se podrá solicitar el cambio de uso si se establece lo contrario en los estatutos. Ajustarse a los requisitos del Plan General de Ordenación Urbanística de cada ayuntamiento.

Registrar la vivienda ante notario.

Trámites obligatorios

Para poder hacer habitable una vivienda de forma legal hay que presentar la solicitud de cambio de uso en el ayuntamiento del municipio en el que está el local. Además, para que se tramite esta solicitud, hay que presentar un proyecto de cambio de uso que debe estar redactado por un arquitecto.

Para que este proyecto se acepte, este local debe estar reacondicionado y debe ajustarse a unos parámetros de habitabilidad en lo que a superficie, ventilación, luminosidad o salida de humos se refiere. Estos requisitos vienen condicionados a nivel autonómico.

Si el consistorio aprueba el informe redactado por el técnico, se procede a solicitar la licencia de obras en caso de que sea necesario y, por último, a registrar la vivienda ante notario.

Cómo saber si un local es habitable

Una de las formas más rápidas para saber si un local se ajusta a la normativa urbanística de la zona en la que se encuentra el local así como los requisitos mínimos para hacer habitable una vivienda es contactando con un arquitecto que nos informe. Además, te recomendamos que acudas al ayuntamiento de tu localidad para que te informen de todos los requisitos legales y condiciones de habitabilidad específicos del municipio.

Ejemplos

Los requisitos van a variar en función al municipio, pero a modo de ejemplo, detallamos que en el caso de Madrid, la superficie mínima que debe tener un local para que se convierta en vivienda debe ser de más de 30 metros cuadrados.

En el caso de Barcelona, esta superficie asciende hasta los 36 metros cuadrados como mínimo y en el caso de Zaragoza, para que un local pueda convertirse en vivienda tiene que tener, al menos, 37 metros cuadrados.

Por eso te recomendamos que antes de iniciar cualquier trámite acudas a tu ayuntamiento y solicites toda la información sobre las particularidades del local que te interese en tu localidad. De esta forma te aseguras no tener sufrir ningún imprevisto durante el proceso en relación a las condiciones de habitabilidad.

