Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo encender una chimenea de leña sin pastillas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Se puede encender una chimenea de leña sin pastillas? Sí, porque a pesar de que las pastillas de encendido para la chimenea son uno de los grandes aliados para poner en marcha el fuego, existen otras alternativas también para hacerlo.

Así que si has ido a poner el fuego y te has dado cuenta de que no te quedan pastillas en casa, no te preocupes. En esta información puedes encontrar todos los detalles y pasos sobre cómo encender la chimenea de leña de forma rápida y fácil sin necesidad de usar este sistema de encendido.

Cómo encender una chimenea si no tengo pastillas

La clave para encender una chimenea si no tienes pastillas de encendido es encontrar otro material que las sustituya. Y para que el proceso no se convierta en una tarea larga y tediosa, lo más recomendable es que el componente elegido tenga buena capacidad para prender el fuego y mantenerlo, de la misma manera que lo hacen las pastillas de encendido.

Mejores ofertas Black Friday en Amazon

¿Cuáles son estos objetos? La buena noticias es que existen varias alternativas al alcance para usarlos como elementos de encendido en las chimeneas de leña. A continuación puedes consultar algunos de los más usados y efectivos.

Con piñas

¿Tienes piñas en casa? Son una de las mejores aliadas para sustituir a las pastillas de encendido. Lo mejor de todo, es que en el caso de vivir en algún pueblo o municipio, es muy fácil encontrarlas. También si haces alguna ruta de senderismo y encuentras ejemplares por el suelo.

El proceso para encender una chimenea con este objeto es muy sencillo. Solamente tienes que introducir, junto con los palos de la chimenea que quieres usar para encenderla, un par de piñas o tres distribuidas por toda la superficie.

Este material tiene un gran poder para prender y mantener el fuego, por lo que son una herramienta perfecta para encender una chimenea en poco tiempo si no tienes pastillas en casa.

Con los corchos de las botellas

Otro de los elementos que pueden usarse para encender una chimenea de leña de forma fácil si no tienes pastillas es con los corchos de las botellas de vino.

Para que el truco sea efectivo, antes de meterlos en la chimenea hay que hacer una tarea previa y mojarlos en alcohol para potenciar su capacidad de prender el fuego y mantenerlo. Una vez estén bien empapados en alcohol, puedes usarlas como mecha para encender. Aunque hay que tomar precauciones antes de hacerlo, dado que el alcohol va a provocar que el corcho prenda muy rápido el fuego.

Con carbón y aceite de oliva

Este es uno de los métodos más sencillos. Solamente tienes que depositar en la superficie de la chimenea una buena cantidad de carbón. A continuación, echar encima servilletas o papeles impregnados con un poco de aceite de oliva. Al acercar el fuego y prender esta combinación de elementos, la llama se mantendrá estable y viva y podrás disfrutar de una buena chimenea en cuestión de segundos.

El mejor truco para encender una chimenea sin pastillas

Además de usar los materiales adecuados que prendan rápido y mantengan la estabilidad del fuego y no se apaguen, es fundamental tener algunos aspectos en cuenta a la hora de preparar la chimenea para mantener viva la llama.

Para ello, para encender la chimenea hacen falta palos pequeños y ramas finas que prendan con facilidad gracias a la ayuda de los objetos detallados en esta guía. Por el contrario, por muchas piñas que pongas o uses carbón y aceite, no vas a conseguir encenderla si junto con estos elementos has metido un tronco de grandes dimensiones.

La clave de un buen encendido pasa porque el fuego pueda ir consumiendo de forma lenta cada una de las ramas hasta tener consistencia para, después, introducir troncos más grandes. En este momento, el fuego tendrá mayor fuerza para poder quemar esos troncos, pero no al principio.

Otro aspecto que también es determinante a la hora de encender la chimenea es la forma en la que se colocan las ramas y palos que vas a quemar. Lo más eficiente es poner todo a modo de tienda de campaña, con las piñas en el interior o el elemento que uses como combustible. De tal manera que el fuego comience en un punto y pueda expandirse de forma progresiva al resto de los palos y ramas que se encuentran alrededor.

Si quieres leer más noticias como Cómo encender una chimenea de leña sin pastillas, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.