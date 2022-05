Vivienda

Cómo poner una reclamación a un centro de salud

Si has ido a consulta con tu médico de cabecera y no estás satisfecho con el trato que has recibido, puedes presentar una reclamación en el centro de salud. Poner una queja al centro o a uno de los profesionales que conforman el personal sanitario es un derecho que tienen todos los ciudadanos inscritos en la Seguridad Social con el objetivo de mejorar la calidad de la atención en materia sanitaria.

Es un trámite gratuito que no va a llevarte más de unos minutos y que puedes presentar desde casa o en el propio centro, de manera presencial. En esta guía te explicamos cómo hacerlo en cada comunidad autónoma y los enlaces directos a los modelos de reclamación de cada una de ellas.

Motivos por los que puedes poner una reclamación al médico

Una persona puede poner una reclamación a un centro de salud por distintos motivos, aunque todos ellos se resumen en dejar constancia de que un paciente ha recibido una mala atención médica. También por haber tenido una mala experiencia o, directamente, por una falta de atención del personal sanitario a su problema o enfermedad. De una manera más específica, un paciente puede poner una reclamación al centro de salud o a uno de los empleados del personal sanitario por recibir un mal trato, por la falta de recursos, mal funcionamiento u organización del centro, entre otros.

En definitiva, si un paciente no está de acuerdo con el trato que ha recibido en el centro sanitario de su localidad, puede presentar una reclamación en la que quede reflejado el motivo de esta queja. El objetivo de las reclamaciones o sugerencias es expresar la disconformidad de una persona frente al trato recibido. Esta queja, que debe valorar el órgano gerente del servicio de Atención Primaria, sirve para asegurar que se cumplan todos los derechos sanitarios del paciente y para mejorar posibles deficiencias del servicio o de un centro.

Cómo poner una reclamación a tu centro de salud

A pesar de que la Sanidad es una competencia que está delegada en cada Comunidad Autónoma y, por tanto, los trámites como pedir cita previa al médico suelen ser distintos en cada localidad, el proceso para poner una queja es prácticamente idéntico en toda España. Si quieres poner una queja a tu centro de salud, hay dos vías para hacerlo:

Presentarla en el centro de salud de manera presencial. También se puede presentar en las oficinas de registro de cada comunidad. Poner una reclamación por Internet, a través de las páginas específicas de cada servicio de salud de las comunidades autónomas.

Presencial

Presentar la reclamación en el centro de salud de manera presencial, en el momento en el que has tenido la mala experiencia, suele ser lo habitual. En estos casos, tienes que dirigirte al mostrador y solicitar al personal de atención al cliente la hoja de reclamaciones.

En este documento, que debes presentar por escrito, tiene que quedar constancia de que un paciente ha puesto una reclamación al centro, la fecha en la que se ha producido y los motivos. En concreto, los puntos específicos que deben incluirse son:

Datos de identificación del paciente

Redactar, de manera clara, detallada y concisa, el motivo de la queja y lo sucedido

Hacia quién se dirige la reclamación, si hacia el centro o a una persona específica

Qué es lo que solicita el paciente. Es decir, qué espera mejorar o cambiar con la presentación de esta queja.

Fecha y lugar de lo ocurrido

Este documento de reclamaciones debe tener varias copias, para que se quede una el centro y otra el paciente y tienes que firmarlo. Una vez completes y entregues a los trabajadores la hoja de reclamaciones, esta se traslada a la gerencia de Atención Primaria para que evalúen lo sucedido. Este órgano dispone de un plazo de 30 días hábiles para ponerse en contacto con el paciente.

Si prefieres completarlo en casa, más tranquilo, y luego acudir al centro a presentar la hoja, también puedes hacerlo. Para ello, en el siguiente apartado puedes acceder a los modelos de reclamación de cada sistema de salud de las comunidades.

En cualquier caso, recuerda que siempre deben ponerte un sello en la hoja. Es la firma que verifica que has interpuesto la queja y que te permite elevar la reclamación a otras entidades si sigues sin estar conforme de la primera propuesta que te realicen.

Por internet

Para presentar la reclamación por esta vía, desde casa, a continuación puedes acceder a los enlaces directos para presentar la queja en tu comunidad autónoma. En todos estas páginas puedes encontrar el modelo de reclamación que tienes que presentar en cada comunidad para expresar tu queja por una mala atención médica.

Los formularios que se presenten por esta vía, quedan automáticamente remitidos a la unidad responsable, que es la que debe emitir una respuesta sobre esta reclamación.

¿Qué hacer si no recibo respuesta del centro?

Si la petición no es atendida, es posible elevar la reclamación a los servicios de Atención al Paciente de la comunidad autónoma en la que resida el titular de la queja.

