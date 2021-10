Cómo reclamar 2.500 euros si compraste coche nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013

Coches

¿Afectado por el cártel de coches? En 2015 la antigua PSA (Citroën, Peugeot y Opel), además de Ford, General Motors, Fiat, Nissan, Toyota, BMW y una quincena de empresas más intercambiaron información confidencial de manera continuada para controlar el mercado de la distribución de vehículos, así como de servicios posventa de reparación, mantenimiento y recambio de piezas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia: 171 millones repartidos entre las 23 empresas implicadas. Y la Audiencia Nacional confirma las multas impuestas por la CNMC en sentencias dictadas en diciembre 2019, desestimando los recursos presentados por las empresas involucradas para defenderse.

Ahora, la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) lidera las demandas judiciales que se están preparando a nivel nacional contra más de una veintena de fabricantes de vehículos por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia.

¿Qué cantidades se pueden reclamar como indemnización? Se calcula que unos diez millones de particulares y empresas que compraron vehículos nuevos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 puedan reclamar una indemnización que, en función de la marca y el modelo adquirido, podría ser de unos 2.500 euros de media. Por ejemplo, si se compró un coche por 15.000 euros la cuantía de la indemnización podría moverse entre entre 1.500 euros y 2.250 euros, más los intereses legales.

Reclamaciones de los afectados por el cártel de coches

Desde el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, especializado en asuntos judiciales que han involucrado a decenas de miles de afectados, se está trabajando con la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) preparando diferentes demandas en las que se reclamará judicialmente una indemnización económica acorde al daño y perjuicio percibido.

Atilano Vázquez, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia, destaca que “las sentencias de la Audiencia Nacional, ratificadas ahora por el Tribunal Supremo, suponen un antes y un después en el ámbito de las reclamaciones colectivas, tanto por el número de personas afectadas como por las cuantías a reclamar. Son muchas las personas y empresas damnificadas por este cártel que tienen derecho a recibir una indemnización que compense el sobrecoste que asumieron en el momento de la compra de sus vehículos. Nuestro despacho está especializado en reclamaciones colectivas por ello animamos a todos los afectados a que se sumen a la Agrupación de Afectados por Cartel de Coches y ejerzan sus derechos ante un abuso muy importante. Cuanto más seamos, más alto sonará nuestra voz y podremos evitar que grandes empresas como estas sigan aprovechándose de su posición de privilegio actuando en contra de los derechos de los consumidores”.

Requisitos para pedir la indemnización

Cualquier persona física o jurídica que haya adquirido un vehículo de uno de los fabricantes condenados entre estas fechas puede reclamar sumándose a la referida Agrupación, presentando, inicialmente, la factura que justifique el importe abonado y la documentación que acredite la titularidad del mismo. Dentro de la investigación pericial económica para la reclamación de una indemnización se deberán tener en cuenta los lapsos temporales en los que cada marca participó en los intercambios.

Las marcas que componen dicho cártel de fabricantes de automóviles son:

ALFA ROMEO

AUDI

BMW

CHEVROLET

CHRYSLER

CITROËN

DODGE

FIAT

FORD

HONDA

HYUNDAI

JEEP

KIA

LANCIA

LEXUS

MERCEDES (*)

MITSUBISHI (*)

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

PORSCHE (*)

RENAULT

SEAT

SKODA

TOYOTA

VOLKSWAGEN

VOLVO (*)

(*No participan en el «Club de las Marcas»)

Los afectados que quieran informarse sobre qué pueden reclamar judicialmente deben dirigirse a la Agrupación de Afectados por el Cartel de Coches (AACC) en la web que han creado.

