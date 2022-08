Sabías Que...

Cómo saber si se ha pasado el COVID

NOTICIA de de Jessica Pascual

La pandemia por coronavirus ha infectado a la gran mayoría de la población mundial. La alta transmisión y su facilidad de contagio han provocado que sean pocas las personas que se han librado de cogerlo. O que creen que no se han infectado de ninguna de las variantes de COVID. ¿Perteneces a este grupo de personas que creen que no se han contagiado? ¿O que, al menos, no se han enterado? Si no has tenido síntomas en todo este tiempo, pero quieres saber si has podido pasar la enfermedad de manera asintomática, en esta guía te explicamos cómo puedes saberlo.

Cómo saber si he pasado el COVID sin haber dado positivo

¿Nunca has dado positivo en un test, pero quieres saber si te has contagiado? Para saber si una persona ha pasado la enfermedad, el indicador más fiable es buscar en el organismo los anticuerpos generados por la proteína N frente al coronavirus. Esta es la única que genera el cuerpo tras haberse contagiado y, por tanto, el único indicador fiable.

Hay otra proteína, la S, que también señala la presencia de anticuerpos frente al coronavirus. Es decir, la inmunidad del organismo frente al covid. Pero buscar esta proteína en el organismo no es un indicador fiable de haber pasado el virus, puesto que esta puede generarse tras ponerse la dosis de la vacuna.

Qué prueba detecta si has pasado el covid

Para detectar cualquiera de estas dos proteínas en el cuerpo, hay que recurrir a una prueba médica. En concreto, la específica que detecta y diferencia la presencia de las dos proteínas mencionadas en el organismo es el test celular.

Se trata de una prueba que, de momento, se comercializa en hospitales y cuyo resultado puede confirmar si una persona ha pasado o no el coronavirus. Aunque este es uno de los indicadores más fiables, hay que tener en cuenta que no todos los pacientes desarrollan o generan el mismo nivel de anticuerpos. Lo que, en definitiva, puede dar un resultado negativo en este tipo de pruebas aunque una persona haya pasado el virus.

Esto quiere decir que, aunque este es el método más recomendable, es posible que no muestre que una persona ha pasado la enfermedad si ha desarrollado un bajo nivel de anticuerpos. O si, el nivel de estos ha disminuido por haber pasado la enfermedad hace mucho tiempo. Además, los anticuerpos frente a la proteína N no se generan en todas las personas. Hay organismos en los que, a pesar de haber pasado la enfermedad, solo generan proteína S. No es la generalidad, pero puede pasar.

Por otra parte, hay un test que ha desarrollado un grupo de investigadores, basado en la tecnología PCR y que distingue entre la inmunidad de un organismo presente por la vacuna, frente a la conseguida por la infección. Resultados de un estudio elaborado por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, organismo dependiente del Ministerio, Ciencia e Innovación. Estudio realizado en colaboración con científicos del Hospital Mount Sinai de Nueva York y la Escuela de Medicina de Duke en Singapur.

¿Sirven los test de anticuerpos o prueba serológica para saber si me he contagiado?

La prueba serológica o test de anticuerpos consiste en un análisis de sangre que sirve para medir si un organismo tiene anticuerpos generados por la enfermedad. Es un indicador menos fiable que el anterior, puesto que esta prueba no es capaz de detectar la proteína N si la infección se produjo hace mucho tiempo.

Tal y como señalan desde Mayoclinic, esta prueba sirve para saber si una persona ha pasado la enfermedad en el pasado y ahora tiene anticuerpos contra el virus. Si el resultado es positivo, puede significar que tuviste el virus, o que tienes anticuerpos después de haberte vacunado. Motivo por el que no es el método más fiable para saber si has pasado la enfermedad, sobre todo en aquellas personas que tienen la pauta de vacunación puesta.

