Cómo ser millonario

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿A quién no le gustaría ser millonario? Vivir con la tranquilidad de tener un colchón económico suficiente como para disfrutar de todo lo que te apetezca sin tener que preocuparte por llegar a fin de mes es el objetivo de muchas personas. Sin embargo convertirse en millonario es un proceso que requiere de mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia. O cuestión de suerte.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay una fórmula mágica para hacerse rico, pero sí que hay unas pautas que te pueden ayudar a conseguirlo. En este artículo te explicamos todo lo que se necesita para hacerte millonario.

Vías para ser millonario

Si quieres ser millonario, a grandes rasgos, hay tres métodos posibles:

Con mucho esfuerzo y trabajo . Puedes apostar por construir tu propio imperio para que te reporte beneficios económicos muy grandes.

. Puedes apostar por construir tu propio imperio para que te reporte beneficios económicos muy grandes. Si tienes suerte y te toca la lotería o algún otro premio gordo. O si recibes una herencia o donación de dinero o inmuebles que disparen tus ingresos.

o algún otro premio gordo. O si recibes una de dinero o inmuebles que disparen tus ingresos. Otra vía es casarte con una persona millonaria. Será como recibir el dinero del cielo, no tendrás que hacer nada más que encontrar a una persona que te guste y que ya sea rico.

Aunque pueda parecer complicado, es más probable que una persona consiga hacerse millonaria a través del esfuerzo apostando por sus proyectos y creando un modelo de negocio que esperar a ver si algún año te toca la lotería. Por tanto, en este artículo nos vamos a centrar en la primera opción. Te vamos a explicar las claves que debes seguir si quieres hacerte rico y poder disfrutar de tus éxitos el resto de tu vida.

Claves para hacerse rico

Tener un estilo de vida y un nivel económico de clase media y aspirar a convertirse en millonario no es nada fácil, pero sí es posible. Si pones en práctica las claves y pautas que te damos a continuación, puede que tu vida cambie por completo.

Consejos básicos

Para empezar debes tener presente que el proceso para hacerse rico va a ser duro y vas a tener que realizar sacrificios, tanto en lo relativo a echar más horas en el trabajo y tener una dedicación total a ello como a la hora de ahorrar lo máximo posible. Además, se trata de un proceso que tendrá sus efectos a un medio y largo plazo. No hay ninguna tecla mágica que nos permita ser millonarios a través de esta vía en cosa de cuatro meses, por ello hay que tener paciencia y ser perseverantes. Quizá una de las claves más importantes a la hora de querer aumentar tus ingresos es que no debes empezar a gastar el dinero a lo loco si ves que tus ingresos empiezan a crecer. Porque si gastas a medida que ingresas, nunca vas a llegar a ser millonario. Este punto se relaciona directamente con otra de las claves, que es ser responsable con el dinero y tener un control exhaustivo de su gestión. Por último, para poder lograr un objetivo de tal magnitud es imprescindible que en ciertos momentos de tu vida hagas apuestas y tomes decisiones arriesgadas que creas que van a reportarte grandes beneficios. En definitiva la forma de proponerte ser millonario sin que la suerte te caiga del cielo consiste en proponerte aumentar tus ingresos a través de un proyecto, una idea o estrategia. Controlar los gastos y realizar las inversiones necesarias teniendo siempre presente el riesgo para poder aumentar con seguridad los ingresos.

Estrategia

Si tu objetivo es ser millonario y conseguirlo a través de tu propio esfuerzo, lo primero que tienes que hacer es plantearte una estrategia de trabajo. Puedes hacerte preguntas como, qué idea de negocio puedo implantar o qué proyectos puedo poner en marcha. Si tienes una buena idea y sabes rodearte de gente que te ayude a impulsarla, puedes crear todo un imperio empresarial con el que consigas hacerte millonario.

Si consigues sacar partido a tu talento y construir un proyecto único que tenga una buena aceptación en la sociedad, conseguirás aumentar tus ingresos de forma notable. Otra opción es tener un trabajo y escalar en la empresa hasta conseguir uno de los puestos más altos con esfuerzo y dedicación.

Eso sí, como hemos explicado, esto será fruto del esfuerzo y trabajo diario durante mucho tiempo. Por ello a la hora de ponerse este objetivo en la vida es importante que la mentalidad sea la adecuada. Es decir, que disfrutemos del camino. No sólo debemos centrarnos en el objetivo final, sino en ver cómo conseguimos ir creciendo y sabiendo disfrutar de cada momento.

Gasta menos de lo que ingresas

Esta es la regla de oro que debe seguir toda persona que quiera aumentar su solvencia económica, independientemente de que quiera hacerse millonario o no. Es imprescindible que mantengamos un control de los ingresos y los gastos si lo que queremos es que nuestro dinero vaya aumentando mes a mes.

Y es que tengas mucho o poco dinero, la clave para aumentar tus ingresos siempre va a estar en no gastar más de lo que generas. Da igual que tengas 1.000 euros en el banco a que tengas 100.000. El objetivo es destinar una parte de tus ingresos siempre a ahorrar. Además, una parte de este porcentaje que dediques al ahorro debe ir destinada a la inversión para intentar aumentarlos.

Invertir

No te lances a invertir o comprar acciones sin conocimiento porque entonces estarás tirando el dinero. Si decides entrar en este mundo, hazlo con las recomendaciones de personas que tengan una base y conocimientos necesarios sobre el tema y escucha sus consejos.

Una de las opciones a la hora de invertir es hacer una apuesta arriesgada. Pero mucho cuidado con esto. Una inversión con riesgo puede reportarnos muchos beneficios, pero también puede arruinarnos. Te recomendamos que antes de tomar cualquier decisión en este asunto lo medites bien, valores los pros y los contras y sobre todo que no inviertas todo lo que tengas por si sale mal.

Endeudarse para conseguir más dinero

Suena muy bien, pero hay que saber hacerlo bien para no perderlo todo. Para poner en práctica este consejo te recomendamos que te asesores y te rodees de gente que tenga conocimientos del mundo de las finanzas para aconsejarte en qué momento y cantidades hacerlo. Este tipo de prácticas consisten en pedir un préstamo y endeudarte para hacer una apuesta, una inversión que te reporte en un corto o medio periodo de tiempo la cantidad de la deuda más beneficios.

Tu dinero, tu responsabilidad

Hay que tener presente un aspecto en relación a los dos puntos anteriores. Una cosa es pedir consejo, otra es que los demás controlen tu dinero y no sepas en qué se invierte ni cómo te lo están gestionando. Tú eres dueño y responsable y debes ser el primer enterado de hacia donde va tu dinero.

No derroches

Cuando una persona quiere llegar a ser rica de verdad no se gasta el dinero en productos de lujo si todavía está construyendo su imperio. Una cosa es querer ser millonario y otra aparentarlo. Es mejor no derrochar el dinero para conseguir tu objetivo porque si lo alcanzas, tendrás todo el tiempo y dinero que quieras para comprar esos productos de lujo. Por el contrario, si te adelantas y empiezas a comprar antes de conseguirlo, quizá nunca llegues a ser millonario.

Fuentes de ingresos

Puedes plantearte empezar a tener diferentes fuentes de ingresos para no depender únicamente de un sueldo fijo. De esta forma podrás recibir dinero de varias vías y poco a poco incrementar el nivel de tu cuenta.

Actitud positiva

La actitud es importante. Si apuestas por esto pero en el fondo crees que no lo vas a conseguir, probablemente no lo harás. Es fundamental que lo veas como un objetivo real, como te hemos detallado en este artículo, no es un proceso fácil, pero sí que es posible. Así que, ¿por qué no intentarlo? Si al final te decides por apostar por ello, recuerda que la clave más importante está en creer que puedes.

Ponte objetivos altos

Hay que trazar unos objetivos para saber si vas por buen camino o no. Puedes empezar por ponerte objetivos más pequeños, pero lo ideal es que tu objetivo final sea de gran magnitud, no te conformes con tener solvencia económica suficiente, ve a por todo.

