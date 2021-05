Sabías Que...

Cómo viajar con el Imserso en 2021: Fechas, requisitos y solicitud

Los viajes del Imserso vuelven en 2021. Tras la suspensión de la temporada pasada a causa de la pandemia, el Gobierno prevé reanudar estos viajes para los mayores entre septiembre y octubre de este año, si la situación epidemiológica lo permite.

Los viajes de este año van a ser diferentes a los de años anteriores, sobre todo por las medidas de seguridad que van a exigirse. Y también porque el Gobierno está modificando las tarifas.

Si quieres saber cómo inscribirte en el programa para viajar con el Imserso, los requisitos y los precios, a continuación te damos todos los detalles.

Qué son los viajes del Imserso

El Imserso es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España. Y su programa de viajes tiene como objetivo ofrecer a las personas más mayores unas vacaciones en compañía por diferentes zonas del país (por la costa y por el interior de la península), para mejorar su calidad de vida y su salud.

Requisitos para ir a los viajes del Imserso

Este programa de viajes está dirigido a las personas mayores y pensionistas que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Ser pensionista de jubilación.

Recibir una pensión de viudedad y ser mayor de 55 años.

Recibir alguna otra pensión o subsidio por desempleo, siempre y cuando el solicitante sea mayor de 60 años.

Ser titular o beneficiario de la Seguridad Social y tener más de 65 años.

Ser emigrante retornado a España y pensionista de la Seguridad Social del país en el que vivía.

Los españoles que vivan en el extranjero y quieran participar en estos viajes tienen que encontrarse en alguna de las situaciones que acabamos de detallar.

Los españoles de origen emigrante que hayan vuelto a España pueden ir a estos viajes siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de la Seguridad Social del país en el que vivía.

Todas las personas que se encuentren en alguna de estas situaciones pueden participar en los viajes del Imserso e ir acompañados por su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviven, independientemente de que sea pensionista o no.

El único requisito obligatorio para que los acompañantes puedan viajar es que tengan la capacidad suficiente para valerse por sí mismos y realizar las actividades básicas de la vida diaria. Esta condición también es obligatoria para las personas que quieran inscribirse como titulares en el programa del Imserso.

Los pensionistas también pueden ir acompañados de los hijos que tengan discapacidad con un grado superior al 45% siempre que viajen con los padres y se alojen en la misma habitación. En caso de instalarse en habitaciones diferentes deben abonar un suplemento.

Para poder viajar en 2021, además de las condiciones generales que acabamos de detallar, es necesario que todos los solicitantes estén vacunados e inmunizados.

Tipos de viaje

El Programa de viajes del Imserso ofrece tres tipos de viajes:

Vacaciones en la Costa Peninsular con una duración de entre 8 y 15 días . Los destinos posibles son Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

con una duración de entre . Los destinos posibles son Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Vacaciones en la Costa Insular , es decir, a las Islas Baleares o las Islas Canarias. Este viaje tiene una duración de entre 8 y 15 días .

, es decir, a las Islas Baleares o las Islas Canarias. Este viaje tiene una duración de entre . Por último, viajes por el interior de España de entre 4 y 6 días. Esta tercera modalidad de viajes consiste en la realización de circuitos culturales, viajes a capitales, inmersión en la naturaleza y viajes a Ceuta y Melilla.

Qué incluye el programa

El precio total que los pensionistas pagan por el viaje incluye los siguientes servicios.

Alojamiento

Alojamiento en pensión completa en una habitación doble en los hoteles previamente seleccionados por el Imserso. En las capitales de provincia el alojamiento cubre media pensión.

Los viajeros también pueden pedir alojamiento en habitación individual, pero tiene un sobrecoste y está sujeto a disponibilidad.

Transporte

El precio final también incluye el transporte de ida y vuelta en el medio de transporte necesario en cada caso. El trayecto incluye el traslado desde la capital de provincia donde resida el pensionista hasta el alojamiento y viceversa. Hay dos excepciones en las que el precio del viaje no incluye el transporte:

Viajes sin transporte

Viajes a capitales de provincia

Otros

El programa cubre otros servicios como la contratación de una póliza de seguros colectiva para solventar cualquier imprevisto.

También cubre un servicio de medicina general, pero no en todos los casos. Para los viajes de interior no se ofrece esta posibilidad. En caso de necesitarla, hay que pagar por ella.

En el precio también están incluidos programas de animación cultural y entretenimiento.

Cuánto cuestan

El Gobierno no ha publicado los precios para la temporada de viajes 2021. Cuando los publiquen los detallaremos en esta información.

Pero para que te hagas una idea, la horquilla de precios en las temporadas anteriores se encuentra entre los 115 euros para viajes de turismo de interior de 4 días y los 600 euros para viajes de 15 días a las Islas Canarias.

Solicitud

Todavía no están abiertos los plazos para apuntarse a los viajes en 2021. Las previsiones apuntan a que si las autoridades dan luz verde al programa del Imserso, se abran en estos meses.

Los viajeros habituales que se hayan inscrito otros años en el programa no van a tener que hacer una nueva solicitud. En estos casos el Imserso les va a enviar un impreso con los datos personales y la preferencia de la modalidad de viaje.

Por el contrario, las nuevas incorporaciones sí tienen que completar un formulario para solicitar su inscripción en el programa. Estos formularios se renuevan cada temporada (todavía no han publicado el de 2021).

Para inscribirse en el programa hay que enviar el modelo de solicitud a través de alguna de estas vías:

Por Internet a través de la sede electrónica del Imserso.

Por correo postal a los Servicios Centrales del Imserso, calle Ginzo de Limia número 58.

De forma presencial a la misma dirección.

Si el Imserso acepta la solicitud, incluye al solicitante en la base de datos y quedará inscrito hasta que comunique lo contrario.

No es necesario adjuntar una fotocopia del DNI en la solicitud puesto que van a exigirlo en el momento de reservar los viajes y al iniciarse los mismos.

