Ocio - Tecnología

Smartphones

Cómo visitar 20 sitios del mundo desde casa

¿Cuáles son los países que más te gustaría conocer? La pandemia ha complicado los planes de viajes en todo el mundo. Por eso en este artículo te dejamos una serie de vídeos para que puedas visitar los rincones que más te gusten del mundo desde casa.

A través del teléfono, del ordenador o de cualquier dispositivo con conexión a Internet puedes viajar a todos los sitios del mundo que quieras visitar sin levantarte del sofá.

Ya sea por estar confinado, por no disponer de ahorros suficientes para permitirte un gran viaje o por cualquier otra causa, te ayudamos a que cumplas tu sueño y viajes por el mundo.

Viaja desde casa

A continuación dejamos una serie de vídeos en tiempo real, ordenados por países, para que puedas visitar los lugares más emblemáticos del mundo.

No tienes que registrarte ni hacer nada. Tan sólo darle al play y disfrutar de las vistas.

Italia

Fontana di Trevi en Roma

Puente de Rialto en Venecia

Ponte Vecchio en Florencia

Praga

Praga

Brujas

Estados Unidos

Estatua de la libertad en Nueva York

Calles de Nueva York

Las Vegas

China

Calles de Hong Kong

Singapur

Islas Maldivas

Playa desde el Kuredu Island Resort

Alemania

Calles de Dublín

Dubai

Israel

El muro de las lamentaciones de Jerusalén

Tanzania

Playa de Nungwi en Zanzíbar

España

Puerta del Sol en Madrid

La Alhambra de Granada

Islandia

Iglesia de Hallgrímskirkja en Reikiavik

Grecia

Atenas

Brasil

Basílica de nuestra señora aparecida en Brasil

Reino Unido

Abbey Road en Londres

Leicester

Tailandia

Bangkok

Países bajos

Eindhoven

República dominicana

Plaza de España en Santo Domingo

Rusia

Catedral de Cristo Salvador

Jordania

Petra

Croacia

El castillo de Trakoscan

Páginas web para visitar el mundo en tiempo real

Si quieres ver más vídeos y visitar muchos más lugares del mundo desde casa, a continuación te dejamos un listado de páginas web con las que puedes ver imágenes en tiempo real de diferentes países.

Skyline webcams

El portal Skyline webcams cuenta con un gran catálogo de vídeos de las diferentes calles y monumentos de países repartidos por todo el mundo.

No todos los países tienen la misma presencia, pero hay vídeos de muchos países: China, EEUU, Rusia, Italia, España…

Webcam Hopper

Webcam Hopper tiene presencia en diferentes países como EEUU, Japón o Europa.

Se trata de imágenes en tiempo real. En la página principal del portal aparece en la parte izquierda un listado de países en los que Webcam Hopper tiene cámaras instaladas.

Dentro de cada país hay subcategorías de las diferentes ciudades o estados de los que tienen vídeos.

Además, puedes filtrar la temática de los vídeos: Existen categorías de vídeos sólo de personas, de aeropuertos, de animales, de palyas, de edificios, cámaras interiores o diurnas.

Camaramar

Si eres un amante de las playas en Camaramar puedes encontrar las mejores repartidas por España. Te permite filtrar las búsquedas por las diferentes ciudades del país.

Africam

Africam es un portal específico que contiene vídeos de África.

Es el lugar ideal si lo qeu quieres es descubrir neuvos rincones de naturaleza y visitar los mejores safaris desde casa.

Webcams de México

Webcams de México es un portal específico con vídeos sólo de México. Son vídeos en tiempo real y puedes visualizar imágenes de as últimas dos horas, del amanecer, atardecer o las de todo el día.

Puedes filtrar por las diferentes áreas de la ciudad para visitar la que más te guste.

Cómo visitar 20 sitios del mundo desde casa was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo visitar 20 sitios del mundo desde casa, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES