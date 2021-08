Consejos para ahorrar en la compra de un coche

Coches

Si tu coche pierde constantemente el aliento y ya no da más de sí, ha llegado el momento de comprar uno que lo sustituya. Y por eso, para que tu economía no quede mal parada, en este post vamos a facilitarte los trucos con los que conseguir ahorrar en la compra de tu nuevo vehículo. Acompáñanos en este viaje, en cada parada te contaremos los detalles.

Criterios a la hora de elegir tu coche

Lo primero de todo antes de analizar cada factor es tener claro que hay que ser objetivos, es decir, usar la cabeza y no dejarnos impactar por la imagen que quieren vendernos las marcas. Aunque algún capricho puedes darte a la hora de elegir tu nuevo coche, deberemos saber qué necesitamos exactamente para lograr una compra racional ajustada a lo que realmente nos hace falta.

Estética

Como hemos indicado anteriormente, aunque la estética juega un papel muy importante, en verdad, resulta un criterio muy subjetivo y alejado de lo práctico, por lo que su influencia tendría que ser mínima y de poco peso a la hora de tomar la decision final.

Calidad

Suele estar vinculada a la imagen de marca, por lo que de nuevo caminamos por un terreno bastante subjetivo. Procura informarte sobre los estudios existentes en el mercado acerca de este factor.

Comodidad

Ten en cuenta que aunque depende bastante de la gama o modelo, no tiene por qué estar vinculada a la tecnología, es decir, intenta evitar añadir a tu vehículo demasiados elementos tecnológicos que lo único que hará en la mayoria de los casos es encarecer su coste.

Siguiendo el hilo, anterior, otro punto muy a tener en consideración y que comúnmente va unido a la comodidad, es la capacidad. No olvides verificar también las medidas del maletero.

Potencia

Asegúrate de contemplar si lo vas a usar para la ciudad o para hacer grandes distancias.

Garantía

Asimismo, ten especial cuidado con la duración de la garantía y lo que incluye.

Seguridad

Igualmente, algo fundamental es cotejar los elementos de seguridad que integra (Airbags, ABS, EPS…)

Consumos

Por último y de cara al futuro, considera el coste de la post venta y el consumo. Recuerda que este último factor será el principal gasto después de la compra.

¿Y el precio?

Es uno de los factores de compra más importantes. El precio es uno de los mayores condicionantes de compra y por eso te indicamos los aspectos que pueden influir en tu próxima compra para lograr abaratar el coste final.

Para empezar, debes saber que organismos públicos a nivel nacional y en algunas Comunidades Autónomas ofrecen ayudas económicas para incentivar la compra de vehículos propulsados por energías alternativas. Estamos hablando de los coches eléctricos o híbridos. Quizás sea una buena idea plantearse su adquisición.

Otra buena opción para comprar un coche nuevo más barato es optar por coches de kilómetro cero.

De la misma manera, aprovecha las promociones y eventos especiales de los vendedores. Visita los concesionarios de diferentes marcas. Es un hecho que en el sector de automoción hay ofertas de fin de mes, a final de año… auténticas gangas de las que puedes beneficiarte si juegas bien los tiempos.

Las vacaciones siempre se convierten en un periodo de muchas ventas, por dichas ofertas, y porque si compras en agosto tu coche puedes estrenarlo yéndote de vacaciones. Saldrás ganando por partida doble, disfrutarás de tu descanso y disfrutarás de tu nuevo vehículo. Este mes de agosto es ideal para ambas cosas, sobre todo porque en los concesionarios hay menor afluencia de gente y las ofertas se multiplican.

No te olvides del seguro. Es un elemento en el que también puedes ahorrar para disminuir gastos. La mejor forma de prever el coste de la póliza del coches es calcular el seguro para tu coche online y decidir qué coberturas contratar. Por último te recomendamos que antes de decidirte a contratar un seguro, déjate guiar y asesorar por un equipo de profesionales. Busca entre las grandes aseguradoras, que siempre son fiables, para que te garanticen los mejores resultados a través de una póliza personalizada e individualizada para tus necesidades concretas y adaptada completamente a tus intereses, es decir, un seguro a tu medida.

