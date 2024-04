Sabías Que...

¿Cuánto gana un estanco por cada cajetilla de tabaco que vende?

NOTICIA de de Cristian Pinto

Uno de los negocios que mejor rentabilidad da a sus propietarios son los estancos. En España, el 23 % de la población de 15 y más años fuma a diario, el 2,4 % es fumador ocasional y el 25,7 % se declara ex-fumador, mientras que el 49 % declaran no haber fumado nunca. Estos datos del Ministerio de Sanidad reflejan que la sociedad española es muy fumadora. Si relacionamos el alto porcentaje de fumadores y la gran rentabilidad que ofrece este negocio, es normal que alguno haya pensado en montar un estanco y vender tabaco. Pero, ¿cuál es el beneficio exacto que sacan estos comercios de cada cajetilla de tabaco? En esta información te detallamos los porcentajes y cómo ganan dinero.

Rentabilidad de los estancos

Si has pensado en abrir un negocio de este tipo, debes saber que no es tan sencillo. Para poder abrir un estanco, tienes que obtener una licencia de distribución de tabaco. Estas dependen directamente del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) que, a su vez, está sujeto a las órdenes del Ministerio de Hacienda. De este modo, basándonos en unos criterios concretos, es posible o no abrir un estanco en una zona determinada.

Pero, la pregunta del millón es cuánto de rentable es tener un estanco. Si te lo preguntas, la rentabilidad de un estanco es alta, pero no siempre.

Porcentajes por cajetilla

En primer lugar, hay que determinar la comisión neta que el dueño de un estanco recibe por cada paquete de tabaco que vende. De forma general, esto son los porcentajes:

Por cada paquete de cigarros , el margen de beneficio es del 8,5 %.

, el margen de beneficio es del Por cada cigarrillo, el beneficio es del 9 %.

Así, para el caso de una cajetilla de Fortuna 22, que cuesta en el estanco 5,40 euros (precios a fecha de hoy tras última actualización de precios del pasado 13 de enero), el margen para el dueño del estanco es de 0,48 euros, es decir, 48 céntimos de euro.

No obstante, en un estanco se vende una gran variedad de productos tabacaleros, no solo cajetillas de cigarrillos.

Factores que influyen en el beneficio

Para abrir un estanco en una zona concreta debes obtener el permiso del CMT. Esto influye de manera directa con el beneficio que se puede llegar a obtener, pues en una zona con mucha afluencia de personas las ventas serán mayores que un pueblo pequeño.

Pero los beneficios de un estanco no solo se dan por la venta de tabaco de forma directa al público que entra en el establecimiento. Los estancos también distribuyen a los bares y restaurantes de la zona que tienen una máquina expendedora de cajetillas de cigarrillos. Estos locales deben abonar a los estancos una tarifa por suministrarles el tabaco.