Vivienda

Préstamos y Créditos

Cuánto tarda una transferencia de un banco a otro en estas 12 entidades

NOTICIA de de Jessica Pascual

El tiempo que tarda en efectuarse una transferencia bancaria depende de muchos factores, como por ejemplo del tipo de operación, de la zona geográfica o de la entidad bancaria en la que la realices. Por ello, a continuación te explicamos con detalle la cantidad exacta de días que tarda el dinero en llegar mediante transferencia en 12 entidades bancarias según la hora de corte de cada una de ellas y en función de la ubicación de la cuenta de destino del dinero.

Factores que influyen en el tiempo que tarda una transferencia

El tiempo que tarda en llegar el dinero que una persona envía mediante transferencia bancaria depende de varios factores:

Zona geográfica, en función de si es nacional, internacional o fuera de la zona SEPA

De la hora de corte de los bancos

Del tipo de transferencia

Del día de la semana en el que la realices

Transferencias en el mismo banco o en entidades distintas

Tiempo de ejecución según el tipo de transferencia

El tipo de transferencia que quieras realizar marca los tiempos que tardan en ejecutarse. En términos generales, los plazos marcados son:

Las transferencias ordinarias nacionales o internacionales SEPA de un banco a otro tardan un día hábil .

. Los plazos de tiempo para las transferencias fuera del espacio SEPA es de entre 2 y 5 días hábiles .

. Las transferencias urgentes son las que se tramitan a través del banco de España y tienen costes añadidos. La gran ventaja de este tipo de transferencias es que el plazo de ejecución es de tan sólo unas horas .

. Por último, hay una modalidad de transferencias que son las inmediatas. Aunque no es posible hacerlas en todos los bancos puesto que es un servicio exclusivo de algunas entidades. A través de este tipo de transferencias inmediatas la cuenta receptora de dinero puede disponer de él en segundos. Este tipo de transferencias suelen ser las que se realizan entre las cuentas de una misma entidad bancaria. Llegan al momento y, por tanto, no se rigen por las normas anteriores.

¿Qué son los días hábiles?

Los días hábiles son todos los días del año, de lunes a viernes. No se consideran hábiles los sábados, domingos y algunos festivos. Es decir, que si una transferencia indica que tarda un día hábil en efectuarse, significa que puede enviarse un lunes y recibirse un martes, aunque depende de la hora en la que realices la operación.

También hay que tener en cuenta algunas excepciones, como los siguientes días festivos que, independientemente del día en el que caigan, no se consideran hábiles. Son el día de Año Nuevo, el Viernes Santo, el Lunes de Pascua, el Día del Trabajador, Navidad y el 26 de diciembre.

¿Cuánto tarda en llegar el dinero si hago una transferencia un viernes?

Las transferencias que se realicen un viernes no llegan hasta el lunes. O incluso pueden llegar a ejecutarse el martes si el viernes realizas la operación pasada la hora de corte de la entidad bancaria. Hay que tener en cuenta que los sábados y domingos no se consideran días hábiles, por lo que el día hábil siguiente al viernes es el lunes.

Horas de corte de los bancos

La hora de corte de los bancos determina el plazo de ejecución de las transferencias. Es decir, que si una persona realiza una transferencia pasada la hora de corte de una entidad, la operación tardará un día hábil más de los plazos estipulados por ley. Esto es así porque los bancos consideran que las transferencias realizadas pasadas la hora de corte son iguales que las que se ejecuten al día siguiente.

Para que una transferencia llegue al día hábil siguiente, tiene que realizarse antes de estos límites horarios. Por ejemplo, si la hora de corte de un banco es a las 14:00 y realizas la transferencia un lunes a las 11:00, el martes el dinero habrá llegado a su destino. Por el contrario, si realizas la operación el lunes a las 15:00, a ojos del banco se considera que la transferencia se ha realizado el martes porque has superado la hora de corte y, por tanto, el dinero no estará disponible hasta el miércoles.

A continuación detallamos las horas de corte de las principales entidades bancarias para que puedas hacer una transferencia a una entidad distinta de la tuya y que el dinero llegue, como máximo, en un día hábil.

Antes de las 11:00

BANCOS Transferencias en el día antes de las 11:00 CaixaBank ✅

Antes de las 12:00

BANCOS Transferencias en el día antes de las 12:00 Abanca ✅

Antes de las 13:00

BANCOS Transferencias en el día antes de la 13:00 ING ✅

En el caso de ING, si tienes una Cuenta Nómina, las transferencias SEPA nacionales que realices antes de la 13:00, llegan en el mismo día sin tener que pagar costes adicionales. Lo mismo ocurre con las transferencias internacionales dentro de la Unión Europea de hasta máximo 50.000 euros que se lleven a cabo antes de las 10:30 de la mañana.

Antes de las 16:00

BANCOS Transferencias en el día antes de las 16:00 BBVA ✅ LiberBank ✅ Banco Santander ✅

Antes de las 16:30

BANCOS Transferencias en el día antes de las 16:30 OpenBank ✅

Antes de las 17:00

BANCOS Transferencias en el día antes de las 17:00 Banco Sabadell ✅

Antes de las 18:30

BANCOS Transferencias en el día antes de las 18:30 Bankinter ✅

En Bankinter las transferencias que se realizan antes de las 10:30 se harán efectivas en dos horas y las que se realizan entre las 10:30 y la 13:00 pueden llegar a lo largo del día. Las 18:30 es la hora de corte estipulada para que una transferencia llegue en un día hábil.

Antes de las 19:30

BANCOS Transferencias en el día antes de las 19:30 Deutsche Bank ✅

En Deutsche Bank, para hacer transferencias a otras entidades la hora de corte se alarga hasta las 19:45. El límite de las 19:30 está fijado para la realización de cualquier traspaso.

Antes de las 20:00

BANCOS Transferencias en el día antes de las 20:00 Bankia ✅ Evo Banco ✅

Cuánto tarda una transferencia de un banco a otro en estas 12 entidades was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cuánto tarda una transferencia de un banco a otro en estas 12 entidades, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.