Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Dónde ver las 16 mejores películas cristianas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gustan las películas cristianas? En este artículo te dejamos una selección de las mejores películas cristianas completas y las más vistas de temática cristiana. A continuación las puedes ver completas en castellano.

Las 16 mejores películas cristianas en español más vistas

A continuación te dejamos un listado con las películas cristianas gratis más vistas que puedes ver directamente desde esta misma página.

Puedes ver desde estos enlaces de YouTube todas las películas cristianas de este artículo.

La pasión de Cristo

La pasión de Cristo cuenta parte de la historia de Jesús de Nazaret en la provincia de Judea donde con sus enseñanzas atrae a muchos seguidores y lo consideran el mesías. La película narra desde este punto hasta el final de su vida.

Manos milagrosas

Manos milagrosas es una película basada en la vida de Ben Carson, un famoso neurocirujano de Estados Unidos que vivió una infancia complicada por su rendimiento académico y prejuicios raciales. Su madre nunca perdió la fe en él, lo que le hizo confiar en si mismo y llegar a convertirse en un gran cirujano a pesar de sus malas notas iniciales en el colegio.

El poder de la cruz

El poder de la cruz es una película que trata sobre las historias de 12 personas diferentes que tienen un punto en común: marcar un punto y a parte en sus vidas y cambiar de rumbo. Es en este punto cuando las doce historias se entrelazan para comprobar el poder de la cruz de Jesús.

El cielo es real

Un niño pequeño cuenta cosas de su viaje al cielo en una experiencia cercana a la muerte.

Dios no está muerto

Cuenta la historia de un joven cristiano que intenta demostrar que el Señor no está muerto.

El joven mesías

Esta película narra la historia de la vida de Jesús de Nazaret en su infancia. Es una historia que se cuenta desde la perspectiva del niño.

La hija del predicador

Cuenta la historia de una mujer, madre joven que intenta huir de su pasado al mismo tiempo que la persigue un predicador.

El progreso del peregrino

El progreso del peregrino es una historia que narra el viaje de Christian mientras su enemigo supremo intenta evitar que realice su camino.

La estrella de Belén

Cuenta el nacimiento de Jesús y la celebración de la primera Navidad.

Prueba de fe

Esta película narra el cambio de vida de una misionera cristiana que pierde la fe y decide convertirse en profesora de teología.

Sodoma y Gomorra

Esta película cuenta como se produce la destrucción divina de las ciudades de Sodoma y Gomorra.

El caso de cristo

Se trata de una película basada en al historia de Lee Strobel, un periodista que intentó desmitificar la fe cristiana de su esposa.

El circo de la mariposa

Los protagonistas de esta película son los miembros de un circo que va recorriendo zonas de Estados Unidos sobre todo por zonas desfavorecidas. En uno de sus viajes se encuentran con Will, a quien el circo de las mariposas le cambiará la vida.



Jeremías el profeta de Dios

El protagonista de esta historia es el hijo del sacerdote de Jerusalén. La película cuenta cómo Jeremías recibe desde niño señales de que el Señor es su elegido como profeta.

Woodlawn

Esta historia se basa en el despertar espiritual de todos los jugadores de un equipo de fútbol.

Creyéndole a Dios

Una película que trata sobre la vida de un pueblo. La historia sobre el arrepentimiento y el despertar de la iglesia en ese lugar.

Dónde ver las 16 mejores películas cristianas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Dónde ver las 16 mejores películas cristianas, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.