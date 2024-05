Ocio - Tecnología

El festival Primavera Sound de Barcelona se retransmitirá en directo a todo el mundo por Amazon

NOTICIA de de Javi Navarro

Amazon Music y Primavera Sound llevarán la experiencia del festival y las actuaciones en directo de los artistas y grupos a los hogares de los aficionados a la música de todo el mundo. Primavera Sound se retransmitirá así en directo del 30 de mayo al 1 de junio a través del canal de Amazon Music en Twitch y Prime Video. El servicio de streaming producirá y emitirá en exclusiva el livestream de actuaciones seleccionadas de la 22ª edición de Primavera Sound desde el Parc del Forum de Barcelona, bajo el patrocinio de CUPRA.

Los asistentes al festival y los aficionados a la música de todo el mundo podrán sintonizar los canales de Amazon Music en Twitch y Prime Video a partir de las 19:30 horas para disfrutar en directo del festival, las actuaciones y los contenidos entre bastidores desde dondequiera que estén.

Esta novedad permitirá que los amantes de la música puedan escuchar las actuaciones de artistas como: American Football, Amyl and the Sniffers, Arab Strap, Atarashii Gakko!, Balming Tiger, Barry Can’t Swim, Bikini Kill, Blonde Redhead, Charli XCX, Clipse, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Dillom, Disclosure, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Ethel Cain, Justice, Maria Hein, Militarie Gun, Mount Kimbie, Mujeres, Omar Apollo, Phoenix, PJ Harvey, Pulp, Rels B, Renaldo i Clara, Roísín Murphy, Romy, Roosevelt, Royel Otis, Silica Gel, Sofia Kourtesis, The Last Dinner Party, The Lemon Twigs, The National, Troye Sivan, Water From Your Eyes y Yo La Tengo, entre otros.

Recibir pedidos de Amazon dentro del festival

Por primera vez, los asistentes que necesiten comprar algo en Amazon podrán recibirlo directamente en el recinto del Primavera Sound. Habrá Lockers de Amazon repartidos y únicamente habrá que elegir la taquilla donde recoger los paquetes.

Como novedad también para este año, la Terraza de Amazon Music ofrecerá a los aficionados a la música que utilicen el servicio de streaming una exclusiva zona VIP con vistas al escenario, el lugar perfecto para tomar algo y disfrutar del espectáculo. El acceso se concederá a los usuarios de Amazon Music a través de un código QR activado en la app.

Cómo ver el Primavera Sound en directo

Esta es la página de Amazon Music del Primavera Sound donde es posible sintonizar el evento. Además, dispones de los siguientes canales de Amazon Music en Twitch:

Canal uno, con la emisión en inglés

Canal dos, con la emisión en inglés con subtítulos en español

Canal tres, con la emisión en español con subtítulos en español

Durante los días del festival también podrás sintonizar los directos desde Prime Video en tu televisor y recuerda que aquí puedes conseguir más contenidos musicales con la prueba gratuita de Amazon Music por si quieres acceder a la colección de playlists de ediciones anteriores del Primavera Sound en esta plataforma musical.