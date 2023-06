Max Park, el joven estadounidense con autismo que, actualmente ya posee varios récords en completar un cubo de Rubik, ha vuelto a superarse al completar un cubo de Rubik 3×3 haciendo un mejor tiempo del récord mundial que ya ostentaba. El famoso speedcuber de origen coreano ha establecido una nueva marca difícil de arrebatar: 3,13 segundos. Incluso, como se puede apreciar en el vídeo, es posible que, en el momento que terminó de completar el cubo de Rubik, bajara de los 3 segundos, justo antes de parar el temporizador.

BREAKING: The Rubik’s cube world record has been broken at 3.13 seconds 🎉🤯 pic.twitter.com/nRsvWTuAIm

— Daily Loud (@DailyLoud) June 14, 2023