El sencillo truco para que los plátanos no se pongan marrones

NOTICIA de Cristian Pinto

La fruta es un alimento fundamental en cualquier dieta variada y equilibrada. Entre la gran variedad de frutas que hay, una de las que más energía aporta es el plátano. Seguro que alguna vez has visto a deportistas, como los tenistas, comerse un plátano en mitad del partido. Y es que esta fruta tiene grandes beneficios.

Eso sí, seguro que alguna vez se te ha puesto de un color negro la piel del plátano y has tenido dudas de si comértelo. No te preocupes, no se te ha estropeado, solo se está oxidando. Para evitar esto, existe un truco muy sencillo que conocen todas las abuelas.

Pero, ¿sabías que existe una fruta con mayor magnesio y potasio que el plátano? En esta otra información puedes consultar cuál es la fruta que da más energía y que puede que no conozcas.

¿Se puede comer el plátano?

Una de las dudas más habituales cuando aparecen aquellas manchas marrones o negras en la piel del plátano es si realmente es comestible o está malo y hay que tirarlo. Lo cierto es que, a pesar de las feas manchas, el plátano es totalmente comestible.

Como hemos mencionado anteriormente, estas manchas aparecen al cabo de unos días cuando tenemos los plátanos almacenados en el frutero. ¿El motivo? La oxidación por culpa del aire.

Por qué aparecen las manchas

Los plátanos se estropean muy rápido por la fina piel que tienen. Además, su alto contenido en azúcar atrae a las bacterias y se acelera la maduración de esta fruta. Pero como hemos citado unas líneas arriba, la principal causa de la aparición de las manchas es la oxidación. De hecho, si guardas los plátanos en el frutero debes dejar de hacerlo.

El culpable de todo es el gas etileno, una hormona vegetal que regula la dulzura y la maduración de esta fruta. Si juntas plátanos, manzanas o peras en el frutero, las cantidades de gas etileno producidas por estas frutas son mayores, por lo que aparecerán las manchas marrones.

El truco para que los plátanos no se oxiden

Entonces, ¿dónde debo guardar los plátanos? Donde sea, pero lejos del frutero. Una vez hecho esto, deberás realizar el truco que conocen todas las abuelas: envolver los tallos de los plátanos con papel transparente o de aluminio.

Al hacer esto, la maduración será más lenta y esas manchas marrones tardarán más en aparecer. El tallo es la parte de la fruta por la cual sale el gas etileno, así que al taparlo conseguiremos que la fruta se mantenga fresca durante mucho tiempo.

Otro consejo para evitar la aparición de manchas en los plátanos es mantener esta fruta en racimo y no separar cada plátano para meterlo en la nevera.