El SEPE lanza una ayuda de casi 600 euros para desempleados que no pueden cobrar la prestación

La reforma de los subsidios por desempleo que entró en vigor el pasado mes de noviembre ha provocado una serie de modificaciones a la hora de pedir una prestación contributiva. El SEPE está dando una ayuda económica de 570 euros al mes a las personas desempleadas que no han cotizado el tiempo suficiente para cobrar el ‘paro’ o que ya han agotado esta prestación. Además, otros colectivos como las amas de casa o personas con menos de 6 meses cotizados, también pueden acogerse a esta prestación por desempleo.

Quién puede pedir la ayuda de 570 euros

Esta prestación contributiva de 570 euros mensuales se puede cobrar durante un máximo de 30 meses. Eso sí, durante los 570 € se recibirán durante los primeros 6 meses. A partir del séptimo mes la cuantía se reduce hasta los 540 €/mes hasta cumplir 12 meses. Y, desde el decimotercer mes, la ayuda se reduce a 480 €/mes hasta que se agote el total del periodo.

Esta nueva prestación por desempleo nace de la unificación con otras prestaciones contributivas. Pueden acceder a esta ayuda las personas desempleadas que hayan agotado el ‘paro’ o que no hayan cotizado el tiempo suficiente para recibirlo, las amas de casa mayores de 52 años desempleadas, menores de 45 años sin responsabilidades familiares, trabajadores eventuales agrarios y trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, víctimas de violencia de género y emigrantes retornados.

Requisitos

Para poder beneficiarse de esta ayuda económica de casi 600 euros, hay que estar dentro de uno de los grupos vulnerables que acabamos de mencionar. Para aquellos que hayan agotado el ‘paro’ o la prestación contributiva o no tengan el suficiente tiempo cotizado para percibirla, deberán tener menos de 45 años y el ‘paro’ consumido debe haber sido por una duración mínima de 360 días.

Por otro lado, no es necesario contar con cargas familiares para recibir esta ayuda. Eso sí, cuando la prestación contributiva se haya agotado, ya no será necesario esperar un mes, pero será imprescindible encontrarse en situación de empleo a tiempo parcial o desempleo total, haber agotado dicha prestación el 1 de noviembre de 2024 o en una fecha posterior, firmar el compromiso de búsqueda activa de empleo y no disponer de ingresos que superen el 75 % del SMI. En caso de haber trabajado tras agotar la prestación contributiva, será requisito haber perdido el empleo de forma involuntaria.