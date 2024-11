Trabajos

Trabajadores y Jefes

Francisco Mesonero (Adecco): “El futuro del empleo pasa por estos 10 retos”

Javi Navarro

“Los próximos 25 años serán radicalmente distintos a los anteriores y, en medio de una sociedad que cambia a un ritmo vertiginoso, las empresas deben adaptarse con agilidad”, explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, entidad que cumple 25 años durante 2024 y que ha querido analizar los 10 elementos fundamentales que caracterizarán al mercado laboral de la próxima década.

Mesonero ha presentado el informe ‘El futuro del empleo, 10 retos y oportunidades. ¿Están las empresas preparadas para la era de la Diversidad y la Inclusión?‘. En este se insta a las empresas a reflexionar sobre su grado de madurez en elementos tan importantes como la diversidad, el envejecimiento de la población, el auge de la Inteligencia Artificial o la inclusión de personas con discapacidad y mujeres en situación de vulnerabilidad. Repasamos con el experto en materia laboral cada uno de los retos.

1. Identidad y diversidad

“Si hay una característica esencial que marcará el rumbo del mercado laboral, es sin duda la diversidad”, destaca Mesonero, que aglutina a personas de diferentes nacionalidades, culturas e ideologías. Estos fenómenos traerán consigo tanto oportunidades como retos para las empresas, que deberán adaptarse a una fuerza laboral cada vez más heterogénea en términos de experiencias, orígenes y formas de pensamiento “para impulsar el éxito y la competitividad de los equipos de trabajo”, explica el experto.

2. Envejecimiento de la población activa

Con una población activa cada vez más veterana, las empresas deberán sumarse a la revolución del talento sénior. El contexto de envejecimiento récord en el que estamos inmersos continuará en los próximos años y alcanzará su valor máximo en torno a 2050, cuando la población ‘baby boomer’ llegue al final de su vida. Este envejecimiento se trasladará al mercado laboral en forma de una población activa con una media de edad cada vez mayor. Hoy, el 34 % de la población activa ya supera los 50 años. En 2030, este porcentaje podría superar el 40 %.

“Esto conllevará una transformación en el modelo de empleo y formación continua para facilitar la empleabilidad y productividad de los trabajadores de mayor edad. En la misma línea, es fundamental erradicar los prejuicios y estereotipos que llevan al descarte de los mayores de 50 años de los procesos de selección, siendo conscientes de la importancia del talento sénior como vector crítico para la sostenibilidad de las empresas y la competitividad del país”, destaca Mesonero.

3. Multiculturalidad: riqueza a gestionar y potenciar

El invierno demográfico es una realidad en España y las proyecciones de Naciones Unidas vaticinan que la población en edad de trabajar caerá del 65 % actual al 50 % en los próximos 25 años. “Para mantener el ritmo de crecimiento económico, nuestro país necesitará a la fuerza laboral migrante. En concreto, se espera que puedan llegar 7 millones de personas migrantes en las dos próximas décadas, con potencial para llenar el vacío de una población activa nativa decreciente”, añade el experto.

4. Convivencia intergeneracional en el lugar de trabajo

La presencia simultánea de hasta cinco generaciones en el entorno laboral, incluyendo a los millennials, a la generación Z, a la generación alfa y a las generaciones más sénior (x, baby boomers y posguerra) perfila un contexto novedoso que plantea desafíos y, al mismo tiempo, grandes oportunidades para las empresas en la próxima década.

Para afrontar este reto, “es muy importante reconectar y fortalecer las relaciones intergeneracionales, que son fundamentales para mantener la competitividad del talento en las empresas”.

5. Digitalización y auge de la IA: amenaza y oportunidad

La digitalización, la robotización, la automatización y la inteligencia artificial (IA) están impulsando una revolución sin precedentes en el mercado laboral, transformando el modus operandi de las empresas y redefiniendo los perfiles más demandados para competir en este nuevo entorno digitalizado.

“Aunque todo el mundo sabe manejar un móvil o aplicaciones, no hay suficientes profesionales con competencias digitales aplicadas al empleo. A pesar de las elevadas cifras de desempleo en España, hay posiciones que no se consiguen cubrir, pues no existen profesionales con las competencias demandadas. Es un reto para las empresas y también una oportunidad para reorientar carreras profesionales”, explica Mesonero.

6. Auge de las habilidades interpersonales

El factor humano adquirirá un rol decisivo a medida que las máquinas y la IA asumen tareas técnicas en aspectos como la comunicación, la colaboración, la empatía o la resolución de conflictos. En este contexto, las empresas no solo valorarán conocimientos técnicos, sino que priorizarán a aquellos profesionales capaces de construir relaciones sólidas, liderar equipos diversos y conectar de manera genuina con otras personas.

7. Inclusión en clave de género y discapacidad

La sociedad está experimentando una transformación hacia un modelo más inclusivo y equitativo, donde la igualdad de género entre hombres y mujeres y la inclusión de personas con discapacidad se han convertido en dos prioridades que reflejan el grado de compromiso de las empresas e instituciones a la hora de promover la igualdad de oportunidades y reducir barreras.

“Requerimientos legales, brechas salariales entre hombres y mujeres o sectores segregados por género o la mayor contratación de personas con discapacidad son los retos en los que habrá que actuar en este aspecto”, añade Francisco Mesonero.

8. Flexibilidad: clave para impulsar la eficiencia y la inclusión

La flexibilidad se ha consolidado como un elemento imprescindible en la transformación del mercado laboral, redefiniendo los modelos de trabajo tradicionales y posicionándose como un pilar estratégico para impulsar la eficiencia organizacional. “Será un atributo esencial para avanzar en eficiencia e inclusión, aunque exige compromiso y capacidad de adaptación”, añade el experto de la Fundación Adecco.

9. Enfoque en el bienestar y la salud mental

Los problemas de salud mental son uno de los grandes males de nuestra era y no dejan de incrementarse en nuestro país. Hoy, un tercio de la población afirma tener problemas de salud mental, a la luz de una encuesta del Instituto DYM y, además, 1 de cada 4 personas tendrá algún trastorno de este tipo a lo largo de su vida, según la OMS.

“Las empresas que no prioricen la salud mental de sus profesionales corren el riesgo de quedarse atrás y perder su capacidad de ser sostenibles a largo plazo. La salud mental afecta directamente a la productividad, al compromiso y a la creatividad, factores esenciales para el éxito en el lugar de trabajo. Ignorar este aspecto puede llevar a mayores tasas de rotación, absentismo y desmotivación, generando un impacto negativo tanto en el clima organizacional como en la reputación de la empresa. Además, en un mercado laboral donde los profesionales buscan cada vez más un entorno de trabajo saludable, aquellas empresas que no integren políticas de apoyo a la salud mental tendrán dificultades para atraer y retener talento”, asegura Mesonero.

10. El aprendizaje permanente: la base para el futuro

“El aprendizaje permanente se perfila como la base fundamental para la fuerza laboral del futuro, a tenor de las rápidas transformaciones tecnológicas, la automatización y la evolución constante de los conocimientos y habilidades demandadas”, indica mesonero. Y es que, a medida que las innovaciones redefinen procesos y tareas en prácticamente todos los sectores, las habilidades tradicionales requieren una actualización constante, surgiendo la necesidad de nuevas competencias que permitan a los profesionales adaptarse y aportar valor.

“No todos estos fenómenos son positivos ni negativos, sino que representan realidades que plantean desafíos y oportunidades. Nuestro objetivo es anticiparnos a ellos para convertirlos en catalizadores de crecimiento y competitividad, solo las empresas que se anticipen, y actúen en consecuencia, estarán en la mejor posición para liderar con éxito el mercado laboral del futuro”, concluye Mesonero.